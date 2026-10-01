Så drabbar inflationen och oljepriserna hushåll och företag i EU

Så påverkar oljepriset Europa

En av de starkaste drivkrafterna bakom det förnyade trycket är energimarknaden. De skenande oljepriserna fungerar som en direkt bromskloss för den europeiska industrin. Eftersom Europa i hög grad är beroende av importerad energi slår varje uppgång på råvarumarknaderna omedelbart mot transportsektorn energiproduktionen och de tillverkande företagen.

Företag i regionen vittnar om att de stigande produktionskostnaderna blir allt svårare att bära. Många tvingas välja mellan att lägga över kostnaderna på redan pressade konsumenter eller att se sina vinstmarginaler krympa. Situationen blottlägger den europeiska ekonomins fortsatta sårbarhet för externa geopolitiska störningar och svängningar på råvarumarknaderna.

Ekonomisk motvind för hushållen

För den vanlige konsumenten märks krisen framför allt i form av dyrare drivmedel högre uppvärmningskostnader och ett allmänt dyrare livsmedelsutbud. Reallönerna hotas återigen av inflationståget vilket dämpar köpkraften och konsumtionen i samhället.

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”Den viktigaste frågan är om energichocken sprider sig till kärninflationen. Hittills finns det få bevis för att det har gjorts. Med de finansiella förhållandena som också stramar åt är det sannolikt att ECB kommer att förbli oförberedd för tillfället, innan den kommer att genomföra en sista höjning i december”, säger Simona Delle Chiaie, chefekonom för euroområdet på Bloomberg Economics, rapporterar nyhetsbyrån.

En osäker höst väntar regionen

Utvecklingen under de kommande månaderna blir avgörande för hur hårt drabbad kontinenten blir. Om energipriserna fortsätter att ligga kvar på dessa höga nivåer kan det tvinga fram nya politiska och ekonomiska åtgärder för att skydda de mest utsatta sektorerna.

Konsekvenserna av det här pristrycket kan bli långvariga om inte energiförsörjningen stabiliseras, enligt initierade bedömare.

Expert om ECB och styrräntan

Ett annat centralt perspektiv lyfts fram av experter som följer marknadens reaktioner. Marknaden underskattade hur snabbt energipriserna skulle kunna vända uppåt och dra med sig den breda inflationen, vilket nu tvingar fram en snabb omvärdering av riskerna.

Situationen kräver vaksamhet från både politiskt håll och från centralbankerna.

Simon Harvey, senior makroekonom på LB Macro, menar att det finns en cirka 50-procentig chans för en räntehöjning från ECB i oktober jämfört med den inprisade chansen på under 30 procent, uppger Bloomberg.

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