Euroinflationen rusar – pressar ECB mot nya räntehöjningar

Bakom uppgången ligger framför allt stigande priser på drivmedel och naturgas. Även matpriserna bidrog.

Energipriserna steg hela 18,8 procent i årstakt, upp från 14,3 procent i augusti. Inflationstakten är nu den högsta på tre år, enligt Financial Times.

För Europeiska centralbanken, ECB, är utvecklingen besvärlig. Centralbanken har ett inflationsmål på 2 procent och höjde i september styrräntan med 25 punkter till 2,50 procent.

Kärninflationen ger visst lugn

Det finns dock en viktig motvikt i statistiken.

Kärninflationen, där energi och livsmedel räknas bort, steg bara till 2,5 procent från 2,4 procent. Det tyder på att energichocken ännu inte fullt ut har spridit sig till den bredare prisbilden.

Det är viktigt för ECB. Om högre energipriser leder till stigande lönekrav och ökade priser på tjänster och andra varor riskerar inflationen att bli betydligt mer långvarig.

ECB:s egen prognos från september räknade med att inflationen skulle nå 3,6 procent under fjärde kvartalet 2026. Septemberutfallet ligger därmed redan över centralbankens prognos för kvartalet. ECB räknar dock med att inflationen därefter faller när energichocken klingar av.

ECB-ledamoten Olli Rehn pekar på en annan broms. De kraftigt stigande långräntorna kan bidra till att dämpa spridningen från högre energipriser till löner och övriga priser, säger han enligt Reuters.