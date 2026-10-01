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Industri

Ökat tempo i svensk industri

Inköpschefsindex är en månatlig mätning av konjunkturen som görs av Swedbank och Silf. Arkivbild
Inköpschefsindex är en månatlig mätning av konjunkturen som görs av Swedbank och Silf. Arkivbild Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
”Septemberutfallet visar på en tydlig förstärkning i svensk industri, med stöd av en ljusare omvärldskonjunktur. Orderingången steg brett, produktionen och orderstockarna växte i en snabbare takt, men samtidigt ökade kostnadstrycket”, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin – en konjunkturmätare för sektorn – steg till 58,1 i september, jämfört med 56,3 i augusti enligt Swedbank och inköpschefsorganisationen Silf.

”Septemberutfallet visar på en tydlig förstärkning i svensk industri, med stöd av en ljusare omvärldskonjunktur. Orderingången steg brett, produktionen och orderstockarna växte i en snabbare takt, men samtidigt ökade kostnadstrycket”, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Han tillägger att det höga och stigande kostnadstrycket medför en inflationsrisk om insatskostnader förs vidare i producent- och konsumentledet.

En indexnivå över 50 antyder ökad aktivitet i industrin.

Swedbanks och Silfs inköpschefsindex bygger på statistik om orderingång, affärsvolym, sysselsättning och leveranstider från över 200 inköpschefer i den privata sektorn.

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