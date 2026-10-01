Ökat tempo i svensk industri

”Septemberutfallet visar på en tydlig förstärkning i svensk industri, med stöd av en ljusare omvärldskonjunktur. Orderingången steg brett, produktionen och orderstockarna växte i en snabbare takt, men samtidigt ökade kostnadstrycket”, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Han tillägger att det höga och stigande kostnadstrycket medför en inflationsrisk om insatskostnader förs vidare i producent- och konsumentledet.

En indexnivå över 50 antyder ökad aktivitet i industrin.

Swedbanks och Silfs inköpschefsindex bygger på statistik om orderingång, affärsvolym, sysselsättning och leveranstider från över 200 inköpschefer i den privata sektorn.