Analys: Kinas industriella övertag dödar svensk export

Industrirådet ser risk för strukturkris

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Kina står för omkring 30 procent av tillverkningsindustrins förädlingsvärde i världen, enligt en rapport från Industrins ekonomiska råd från den 13 oktober. Kinesiska bolag tar marknadsandelar inom bland annat fordon, kemi och telekom, och ekonomerna varnar för fler konkurser, rapporterade Nyhetsbyrån Direkt.

Rådets ordförande Ola Bergström, professor vid Handelshögskolan i Göteborg, säger i ett pressmeddelande:

Det finns en risk för en långvarig strukturkris i europeisk industri med allvarliga konsekvenser för svensk industri om inte något görs.

Den 9 oktober presenterade EU och Kina en gemensam förståelse om handeln med hybridbilar, rapporterade Europaportalen. Enligt EU blir taket 350 000 kinesiska hybridbilar 2027, mot en prognos på 800 000 fordon i år, skrev Dagens PS.

Bild på Hedins Bil i Segeltorp, återförsäljare av kinesiska bilmärket BYD som fokuserar på högteknologiska elbilar. (Foto: Jessica Gow / TT)

Det är skillnad på marknadsekonomi och Kina

Danielsson och Liljefors sätter fingret på något viktigt för svensk industriexport. Deras poäng stärks ytterligare av oberoende källor som visar att kollapsen redan kan ha börjat.

Antalet industriella företag som går med förlust har dubblats sedan år 2018, och uppgår nu till 30 procent av företagen, enligt Atlantic. Det är till stor del på grund av lågpriskriget och överproduktionen.

Problemet är att, till skillnad från ett företag i Sverige som hade fått stänga och gå i konkurs, hålls de kinesiska förlustföretagen levande av statliga banker eller det lokala styret, så att folk har jobb och det på pappret ser ut som att regionen når sina tillväxtmål. Det är skillnaden mellan en marknadsekonomi och Kina.

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Överproduktionen dumpas till andra länder vars västerländska konkurrenter går i konkurs. Det är ett förlorarspel sett ur linsen från en marknadsdriven ekonomi.

Bergström menar i pressmeddelandet att något måste göras. Den stora frågan då blir: Vad kan Sverige göra mot Kina som kan vända utvecklingen? Det enkla, men ohjälpsamma, svaret blir:

Det finns inte någon enkel utväg.

Det säger Industrins ekonomiska råds pressmeddelande. Ingen av industrins organisationer ger Sverige ett färdigt åtgärdspaket.

Experterna oense

Experter är oense om vilken riktning som är bäst för svensk export. Åtgärder inom EU handlar enligt rapporten om att pressa Kina att minska statsstöden, införa skyddstullar, rikta industri- och innovationssatsningar i Europa och åtgärda Europas strukturella svagheter i produktivitet, innovation, kapitalmarknader och energi.

Det låter bra på pappret, men samtliga förslag kommer med nedsidor som måste vägas in. Att exempelvis pressa Kina på stadsstödsfronten kan vara motiverat, men det löser inte överkapaciteten. Att införa mer skyddstullar ger förmodligen ett visst skydd, men kan höja kostnaderna och leda till motåtgärder och ett bredare handelskrig.

Det är inte bara i Sverige som åsikterna går isär, utan även inom EU. Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien och Litauen har krävt ”ytterligare tullar eller kvoter”, enligt Dagens PS. Ett krav som många andra länder inte är med på

Denna oenigheten i kombination med att konsumenter och företag fortsätter köpa Kinas ”subventionerade konkurrens” kommer leda till en utslagning av Europas och svensk industri.

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