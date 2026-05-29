Kan ta hårdare tag mot Kina: ”Ohållbar situation”

Löften har redan getts från EU-kommissionen om att under hösten 2026 presentera ytterligare åtgärder för att skydda Europas industri från vad man anser vara orättvis konkurrens.

Anledningen är framför allt Kina, vars handelsöverskott med EU växer sig allt större och snabbare. Och även med resten av världen.

Kina står just nu för 30 procent av den globala produktionen men bara 13 procent av konsumtionen. Det är en obalans som världen helt enkelt inte kan svälja, konstaterade Sabine Weyand, avgående chef för kommissionens handelsdirektorat, i ett framträdande i ett av EU-parlamentets utskott i början av maj.

Strålbehandling?

Frågan är bara hur EU ska agera. Vägen vidare ska läggas ut när kommissionen under fredagen håller ett internt möte om relationerna till Kina. Det följs sedan upp med en diskussion med medlemsländernas stats- och regeringschefer på toppmötet i Bryssel i midsommar.

Utrikeschefen Kaja Kallas har redan väckt uppmärksamhet när hon under en diskussion i Tallinn nyligen talade om att EU antingen kan använda ”morfin” eller ”strålbehandling” – att antingen stilla smärtan på hemmaplan genom mer stöd till industrin eller att vidta hårdare åtgärder mot kinesiska direktinvesteringar och upphandling.

Det kommer att vara smärtsamt. . . för det kommer att bli motåtgärder, varnade Kallas – som sedan anklagades av diverse kritiker för att jämställa Kina med cancer, något som hon dock starkt tillbakavisat.