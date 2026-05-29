Kan ta hårdare tag mot Kina: ”Ohållbar situation”
Tullar, kvoter och granskning av investeringar ställs mot ökat statsstöd på hemmaplan när EU söker sätt att möta konkurrensen från Kina.
Tysklands hållning blir avgörande om huvudvärken ska behandlas med smärtstillande eller strålning.
Löften har redan getts från EU-kommissionen om att under hösten 2026 presentera ytterligare åtgärder för att skydda Europas industri från vad man anser vara orättvis konkurrens.
Anledningen är framför allt Kina, vars handelsöverskott med EU växer sig allt större och snabbare. Och även med resten av världen.
Kina står just nu för 30 procent av den globala produktionen men bara 13 procent av konsumtionen. Det är en obalans som världen helt enkelt inte kan svälja, konstaterade Sabine Weyand, avgående chef för kommissionens handelsdirektorat, i ett framträdande i ett av EU-parlamentets utskott i början av maj.
Strålbehandling?
Frågan är bara hur EU ska agera. Vägen vidare ska läggas ut när kommissionen under fredagen håller ett internt möte om relationerna till Kina. Det följs sedan upp med en diskussion med medlemsländernas stats- och regeringschefer på toppmötet i Bryssel i midsommar.
Utrikeschefen Kaja Kallas har redan väckt uppmärksamhet när hon under en diskussion i Tallinn nyligen talade om att EU antingen kan använda ”morfin” eller ”strålbehandling” – att antingen stilla smärtan på hemmaplan genom mer stöd till industrin eller att vidta hårdare åtgärder mot kinesiska direktinvesteringar och upphandling.
Det kommer att vara smärtsamt. . . för det kommer att bli motåtgärder, varnade Kallas – som sedan anklagades av diverse kritiker för att jämställa Kina med cancer, något som hon dock starkt tillbakavisat.
Protektionism?
Tunga industriländer som Frankrike och Italien vill se hårdare tag och manar i ett gemensamt dokument med Nederländerna, Spanien och Litauen till ”ytterligare tullar eller kvoter”, rapporterar nyhetssajten Euractiv.
Sverige varnar i sin tur för alltför protektionistiska svar.
Jag märker att ganska många europeiska länder, tyvärr, riskerar att använda Kinafrågan till att driva generella protektionistiska hinder, sade handelsminister Benjamin Dousa (M) på plats i Bryssel i förra veckan.
Tysklands åsikt kan bli avgörande. Sedan både regering och industri länge velat undvika att stöta sig med Kina finns nu tecken på att konkurrensproblem och uppsägningar kan tvinga fram en ändring.
Det här är en ohållbar situation, säger Engin Eroglu, tysk liberal och ordförande i EU-parlamentets Kina-delegation, till nyhetssajten Politico Europe.
Kina har världens näst största bnp (20 852 miljarder USA-dollar) och har även den näst största folkmängden (1,4 miljarder invånare).
EU sett som en helhet har dock aningen större bnp (23 034 miljarder US-dollar) trots att man “bara” har den tredje största folkmängden (450 miljoner invånare).
Handelsmässigt har Kina ett gigantiskt och växande överskott med EU när det gäller varor (360 miljarder US-dollar under 2025) medan EU har ett mindre och minskande överskott när det gäller tjänster (21 miljarder US-dollar 2025).
Källor: Internationella valutafonden, EU-kommissionen