Efter fjolårets investeringsras strömmar kapitalet tillbaka till Kina. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten leder satsningen. Låga värderingar och möjligheter inom AI lockar investerarna.
Oljestaterna pumpar in miljarder i Kina igen – upp 190 procent
Världens statliga investeringsfonder har satsat 14,2 miljarder dollar i Fastlandskina och Hongkong under årets första nio månader.
Det är nästan 190 procent mer än de investerade under hela 2025 då kapitalflödet föll med 54 procent, enligt analysföretaget Global SWF, rapporterar CNBC.
Gulfstaterna står för 70 procent av miljarderna
Bakom återkomsten står framför allt investerare från Mellanöstern.
Saudiarabiens statliga investeringsfond Public Investment Fund har satsat 6 miljarder dollar. Abu Dhabi Investment Authority har investerat ytterligare 2,5 miljarder dollar.
Även Abu Dhabis statliga investeringsbolag Mubadala och Qatars statliga investeringsfond Qatar Investment Authority har bidragit med 800 respektive 600 miljoner dollar.
De fyra gulfstaternas fonder står tillsammans för nära 70 procent av investeringarna i Kina och Hongkong under perioden.
AI och lägre värderingar lockar
Efter fjolårets nedgång har intresset för kinesiska bolag ökat. Investerarna lockas av lägre värderingar och möjligheter inom bland annat teknik, bioteknik och avancerad tillverkning.
”Värderingarna är lägre än de har varit på flera år. Jag tror att det här blir en riktigt bra årgång för investerare i Kina”, säger Andrew Wang, chef för Mubadalas konsumentinriktade private equity-verksamhet, till CNBC.
Ett konkret exempel är Mubadalas investering i den kinesiska kaffekedjan Luckin Coffee. I september meddelade fonden att den går in som minoritetsägare i en affär värd omkring 1 miljard dollar tillsammans med riskkapitalbolaget Centurium Capital. Investeringen speglar fondens tro på den kinesiska konsumentmarknaden, enligt Mubadala.
Även AI lockar kapital. Kinas stora tillverkningsindustri och forskningsmiljöer kan ge bolagen fördelar när tekniken används inom exempelvis robotik och läkemedelsutveckling.
I augusti genomförde e-handelsjätten Alibaba en aktieförsäljning på 10,2 miljarder dollar för att finansiera sina AI-satsningar. Norges oljefond och Qatar Investment Authority deltog i emissionen, rapporterade Reuters.
USA behåller försprånget
Trots återhämtningen är Kina fortfarande en betydligt mindre destination för statligt investeringskapital än västmarknaderna.
Under årets första nio månader gick 132,4 miljarder dollar till USA och 44,6 miljarder dollar till Europa och Storbritannien.
Kinas och Hongkongs 14,2 miljarder dollar motsvarar därmed bara omkring en tiondel av investeringarna i USA, enligt Global SWF.
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