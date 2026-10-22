Oljestaterna pumpar in miljarder i Kina igen – upp 190 procent

AI och lägre värderingar lockar

Efter fjolårets nedgång har intresset för kinesiska bolag ökat. Investerarna lockas av lägre värderingar och möjligheter inom bland annat teknik, bioteknik och avancerad tillverkning.

”Värderingarna är lägre än de har varit på flera år. Jag tror att det här blir en riktigt bra årgång för investerare i Kina”, säger Andrew Wang, chef för Mubadalas konsumentinriktade private equity-verksamhet, till CNBC.

Ett konkret exempel är Mubadalas investering i den kinesiska kaffekedjan Luckin Coffee. I september meddelade fonden att den går in som minoritetsägare i en affär värd omkring 1 miljard dollar tillsammans med riskkapitalbolaget Centurium Capital. Investeringen speglar fondens tro på den kinesiska konsumentmarknaden, enligt Mubadala.

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Även AI lockar kapital. Kinas stora tillverkningsindustri och forskningsmiljöer kan ge bolagen fördelar när tekniken används inom exempelvis robotik och läkemedelsutveckling.

I augusti genomförde e-handelsjätten Alibaba en aktieförsäljning på 10,2 miljarder dollar för att finansiera sina AI-satsningar. Norges oljefond och Qatar Investment Authority deltog i emissionen, rapporterade Reuters.

USA behåller försprånget

Trots återhämtningen är Kina fortfarande en betydligt mindre destination för statligt investeringskapital än västmarknaderna.

Under årets första nio månader gick 132,4 miljarder dollar till USA och 44,6 miljarder dollar till Europa och Storbritannien.

Kinas och Hongkongs 14,2 miljarder dollar motsvarar därmed bara omkring en tiondel av investeringarna i USA, enligt Global SWF.

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