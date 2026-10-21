Utländska ägare investerade 56 procent mindre i Sverige under första halvåret än samma period i fjol, visar SCB. I år väntas Sverige ändå investera 24,8 procent av BNP, mer än någon av EU:s sex största ekonomier, enligt IMF.
Sverige i 8 nyckeltal: Investeringar minskade med 56 procent
I går samlade Tysklands regering internationella investerare i Berlin till sitt första investeringstoppmöte, Invest in Germany Summit, och enligt uppgifter deltog över 200 tunga investerare.
Inför mötet krävde Blackrocks vd Larry Fink krafttag av Tyskland för att få loss privat kapital, och affärstidningen har i åtta diagram gått igenom hur Tyskland står sig som investeringsland.
Här är samma jämförelse för Sverige och EU:s största ekonomier.
Tyskland är Europas ekonomiska motor och otroligt viktigt för att hela euroområdet ska fungera, och speciellt viktigt för Sverige, som är väldigt beroende av den tyska ekonomin, både på inköpssidan och på exportsidan.
Tyskland stod för 28,6 procent av euroområdets BNP i fjol och är Sveriges största handelspartner. Sverige köpte tyska varor för 315,1 miljarder kronor, 15,9 procent av all import, och Tyskland var med 204,7 miljarder kronor den största exportmarknaden, strax före Norge, visar SCB:s utrikeshandelsstatistik.
Den tyska ekonomin är 7,5 gånger så stor som den svenska, men de tyska investeringarna är bara 6,1 gånger så stora, visar Eurostats siffror för 2025, där lagerinvesteringar inte ingår. Tyskland investerade 20,2 procent av BNP och Sverige 25,0 procent. Med samma andel som Sverige hade Tyskland investerat 215 miljarder euro mer, vilket är mer än hela Sveriges investeringar på 150 miljarder euro.
IMF, som tabellen bygger på, räknar också med lagerinvesteringar och får därför något högre andelar.
|Investeringar, procent av BNP
|2019
|2022
|2025
|2026 (prognos)
|Sverige
|24,5
|26,9
|25,4
|24,8
|Frankrike
|23,0
|24,0
|22,4
|22,0
|Italien
|18,4
|24,6
|22,2
|22,1
|Spanien
|20,9
|22,7
|21,7
|21,7
|Tyskland
|21,2
|23,0
|21,4
|21,3
|Nederländerna
|21,8
|22,9
|20,2
|20,3
|Storbritannien
|19,1
|19,4
|18,8
|19,0
|Polen
|20,7
|22,1
|18,2
|19,7
|USA
|21,7
|22,0
|21,6
|21,6
Tabell 1. EU:s sex största ekonomier, Storbritannien och USA som jämförelse. Källa IMF World Economic Outlook, oktober 2026.
I alla nio länder väntas investeringsandelen i år bli lägre än 2022, i Sverige 24,8 mot 26,9 procent, men Sverige ligger kvar i topp. Med Eurostats mått, 25,0 mot euroområdets 21,3 procent, motsvarade den svenska skillnaden ungefär 245 miljarder kronor i fjol.
Sverige lockar mest utländskt kapital men inflödet har halverats
Utländska ägare investerade netto 273,6 miljarder kronor, eller 24,7 miljarder euro, i svenska bolag i fjol, räknat som nytt eget kapital och återinvesterade vinster, enligt SCB:s statistik över direktinvesteringar. I Tyskland var inflödet med samma mått 54,4 miljarder euro, enligt OECD.
|Direktinvesteringar till landet
|Miljarder euro 2025
|Procent av BNP 2025
|Snitt 2015–2019
|Snitt 2023–2025
|Sverige
|24,7
|4,1
|2,9
|3,9
|Tyskland
|54,4
|1,2
|0,8
|1,2
|USA
|259
|0,9
|1,8
|1,0
|Frankrike
|23,1
|0,8
|1,3
|1,2
|Italien
|9,2
|0,4
|1,1
|0,8
Tabell 2. Eget kapital och återinvesterade vinster, utan lån. Snitten i procent av BNP. Källa OECD, SCB och IMF, egna beräkningar.
Per krona BNP fick Sverige mer än tre gånger så mycket utländskt kapital som Tyskland, mest av de fem länderna. Knappt två tredjedelar, 171,4 miljarder kronor, var vinster som utlandsägda bolag behöll i Sverige, och inflödet bärs därför till stor del av företag som redan finns här.
I SCB:s totala mått för direktinvesteringar ingår också lån mellan koncernbolag, och räknat så har inflödet minskat med 56 procent, från 179,2 miljarder kronor första halvåret 2025 till 78,3 miljarder första halvåret i år.
Större delen av nedgången finns i de kortfristiga lånen till svenska dotterbolag, som netto minskade med 57,4 miljarder kronor. Nytt kapital och återinvesterade vinster minskade med 25 procent men ligger i nivå med andra halvåret i fjol.
Amerikanska ägare började ta hem kapital redan under tredje kvartalet i fjol, då de netto tog ut 40,8 miljarder kronor, visar SCB:s fördelning per land. För i år redovisar SCB inte USA separat.
|Investerare från, miljarder kronor
|Första halvåret 2025
|Andra halvåret 2025
|Första halvåret 2026
|Hela världen
|179,2
|113,4
|78,3
|EU
|78,2
|81,8
|73,3
|Nord- och Centralamerika
|69,1
|−26,5
|4,0
|varav USA
|60,3
|−28,2
|redovisas inte
|Nederländerna
|15,4
|41,1
|34,0
|Norge
|15,4
|34,8
|9,7
|Kina
|13,6
|12,9
|14,6
|Tyskland
|16,2
|16,7
|−6,9
|Storbritannien
|17,6
|6,6
|−29,9
Tabell 3. Utländska direktinvesteringar i Sverige, nettotransaktioner inklusive lån. Källa SCB.
Ägare i Nord- och Centralamerika och Storbritannien står tillsammans för mer än hela nedgången. Inflödet därifrån sjönk med 112,6 miljarder kronor mellan första halvåren, medan investerare från EU låg kvar på ungefär samma nivå. Brittiska ägare tog netto ut 29,9 miljarder kronor. Inom EU sticker Tyskland ut, där ägarna netto tog ut 6,9 miljarder.
Datacentren driver de svenska investeringarna
I Sverige ökar investeringarna i både näringslivet och den offentliga sektorn i år, enligt KI:s septemberprognos. Ökningen i näringslivet drivs av tjänstebranscherna, främst genom datacenter som byggs av i huvudsak utländska aktörer via svenska dotterbolag, medan industrins investeringar minskar efter flera år på hög nivå.
I Tyskland är det i stället den offentliga sektorn som står för ökningen, enligt regeringens höstprognos. ”Ungefär 70 procent av den ekonomiska tillväxten i år kommer från offentlig konsumtion och offentliga investeringar”, sa Marcel Fratzscher, chef för det tyska forskningsinstitutet DIW, när institutet höjde sin tillväxtprognos den 2 september.
Enligt honom räcker de privata investeringarna ”fortfarande inte för att på lång sikt stärka Tysklands konkurrenskraft och innovationsförmåga”.
|Investeringar, förändring i procent
|2026
|2027
|Tyskland, privata
|+0,2
|+1,9
|Tyskland, offentliga
|+2,7
|+6,6
|Sverige, näringslivet utom bostäder
|+4,1
|+2,6
|varav industrin
|−2,6
|+0,9
|varav tjänstebranscherna
|+8,9
|+2,8
|Sverige, bostäder
|+2,4
|+4,2
|Sverige, offentlig sektor
|+7,0
|+5,3
Tabell 4. Fasta priser. Källa tyska regeringens höstprognos enligt Handelsblatt och Konjunkturinstitutet.
I år ökar både företagen och den offentliga sektorn sina investeringar snabbare i Sverige än i Tyskland. Räknat med bostäder ökar de svenska privata investeringarna med omkring 3,8 procent, mot 0,2 procent i Tyskland.
Effekten på BNP blir ändå förhållandevis liten eftersom mycket av utrustningen till datacentren importeras, skriver KI.
Den svenska kapitalstocken växer mer än fyra gånger så snabbt som den tyska
Svenska investeringar i maskiner och IT-utrustning, inklusive vapensystem till försvaret, låg i fjol 25 procent över 2020 års nivå och 19 procent över 2019 års. De tyska har minskat tre år i rad och låg 2,5 procent under 2020 års nivå.
|Volymindex 2025, 2020 = 100
|Sverige
|Tyskland
|Frankrike
|Italien
|Maskiner och utrustning
|122,7
|101,7
|114,0
|133,7
|varav maskiner och IT
|125,0
|97,5
|115,6
|127,9
|varav fordon
|116,2
|112,4
|111,0
|164,0
|Byggande
|90,6
|84,5
|103,2
|165,9
|varav bostäder
|69,4
|80,4
|98,1
|134,1
|Forskning och mjukvara
|126,9
|126,9
|125,5
|120,5
|Totalt
|108,9
|96,5
|110,2
|145,8
Tabell 5. Maskiner inklusive vapensystem. Basåret 2020 var ett pandemiår. Källa Eurostat.
I maskiner och IT ligger Sverige tvåa efter Italien, men i bostäder sist av de fyra länderna, med en nedgång på 30,6 procent sedan 2020 mot 19,6 procent i Tyskland.
”Räntorna har kommit ner från de höga nivåerna för några år sedan, samtidigt som stigande bostadspriser och lättade bolånekrav förbättrar förutsättningarna för nyproduktion”, skriver KI, som räknar med att bostadsinvesteringarna ökar med 4,2 procent nästa år.
Den produktiva kapitalstocken, alltså maskiner, byggnader och utrustning som används i produktionen, växer i år med 1,8 procent i Sverige och 0,4 procent i Tyskland, enligt OECD:s prognos från juni. Kapitalstocken är en av grunderna för den potentiella tillväxten, det vill säga hur snabbt en ekonomi kan växa utan att överhettas.
|Procent per år
|Potentiell tillväxt 2019
|Potentiell tillväxt 2026
|Kapitalstockens tillväxt 2026
|USA
|2,5
|2,1
|2,6
|Sverige
|1,7
|1,9
|1,8
|Frankrike
|1,3
|1,1
|0,9
|Italien
|0,3
|0,8
|1,2
|Tyskland
|0,9
|0,6
|0,4
Tabell 6. Källa OECD Economic Outlook, juni 2026.
Sverige har näst högst potentiell tillväxt av de fem länderna, efter USA. Med OECD:s takt för i år skulle den svenska ekonomin kunna växa med omkring 10 procent på fem år utan att överhettas och den tyska med omkring 3 procent. KI räknar med att den svenska potentiella tillväxten blir lägre, 0,9 procent i år.
Energikostnaderna bromsar 11 procent av de svenska företagen, mot 57 procent i Tyskland
I Europeiska investeringsbankens årliga investeringsenkät svarar 57 procent av de tyska företagen att energikostnaderna är ett stort hinder för investeringar, mot 11 procent av de svenska. I Sverige toppar personalbristen och osäkerheten om framtiden listan, med 34 procent vardera.
|Andel företag som ser ett stort hinder, procent
|Tyskland
|Sverige
|EU
|Brist på kvalificerad arbetskraft
|73
|34
|52
|Energikostnader
|57
|11
|41
|Osäkerhet om framtiden
|55
|34
|47
|Regler för företag
|49
|10
|34
|Arbetsrätt
|36
|6*
|27
|Efterfrågan
|29
|11
|22
|Transportinfrastruktur
|25
|4*
|15
|Digital infrastruktur
|24
|2*
|12
|Tillgång till finansiering
|22
|6*
|16
Tabell 7. *Beräknat ur EIB:s diagram. Källa EIB:s investeringsenkät 2025, Tyskland enligt Handelsblatt.
Svenska företag ser färre stora hinder än EU-snittet på alla nio punkterna, och energikostnaderna är den största skillnaden mot både Tyskland och EU. Det är också elen som lockar datacentren, enligt Marcus Antonsson, som ansvarar för AI och data på konsultbolaget EY i Sverige.
”För vissa AI-datacenter är närheten till användarna mindre avgörande än tillgången på fossilfri el, nätkapacitet och möjlighet att skala upp”, skriver han i ett pressmeddelande från EY den 1 oktober. Enkäten gjordes mellan april och juli 2025, innan elpriset i somras steg med mer än 50 procent jämfört med i fjol i alla fyra elområden.
Osäkerheten i Sverige är den högsta sedan 1952
World Uncertainty Index, som Nicholas Bloom vid Stanford har tagit fram med två ekonomer vid IMF, visar hur osäkerheten har utvecklats sedan enkäten gjordes. Indexet bygger på hur ofta ordet ”uncertainty” och varianter av det förekommer i Economist Intelligence Units landrapporter och mäter alla länder på samma sätt.
Handelsblatt använder ett annat index, där varje land mäts mot sin egen historik och Tyskland ligger 4,2 gånger så högt som USA.
|World Uncertainty Index
|Snitt 2026
|Gånger snittet 2000–2019
|USA
|0,51
|7,1
|Frankrike
|0,29
|4,2
|Sverige
|0,23
|3,6
|Tyskland
|0,19
|2,9
|Italien
|0,09
|1,2
Tabell 8. Viktat glidande medelvärde, som forskarna rekommenderar för enskilda länder, första till tredje kvartalet 2026. Källa World Uncertainty Index.
Under andra kvartalet nådde det svenska indexet den högsta nivån sedan 1952, då mätningen började, samma halvår som de utländska direktinvesteringarna minskade med 56 procent. Sverige ligger trea av de fem länderna och i år över Tyskland, där indexet mer än halverades från 0,32 under tredje kvartalet 2025 till 0,15 samma kvartal i år.
”Osäkerhet kring den globala konjunkturen och de finansiella förutsättningarna kan leda till att investeringar skjuts på framtiden”, skriver KI i sin septemberprognos.