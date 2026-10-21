Sverige i 8 nyckeltal: Investeringar minskade med 56 procent

Inför mötet krävde Blackrocks vd Larry Fink krafttag av Tyskland för att få loss privat kapital, och affärstidningen har i åtta diagram gått igenom hur Tyskland står sig som investeringsland.

Här är samma jämförelse för Sverige och EU:s största ekonomier.

Larry Fink, vd på världens största fondförvaltare, Black Rock. (Foto: Markus Schreiber/AP/TT)

Tyskland är Europas ekonomiska motor och otroligt viktigt för att hela euroområdet ska fungera, och speciellt viktigt för Sverige, som är väldigt beroende av den tyska ekonomin, både på inköpssidan och på exportsidan.

Tyskland stod för 28,6 procent av euroområdets BNP i fjol och är Sveriges största handelspartner. Sverige köpte tyska varor för 315,1 miljarder kronor, 15,9 procent av all import, och Tyskland var med 204,7 miljarder kronor den största exportmarknaden, strax före Norge, visar SCB:s utrikeshandelsstatistik.

Den tyska ekonomin är 7,5 gånger så stor som den svenska, men de tyska investeringarna är bara 6,1 gånger så stora, visar Eurostats siffror för 2025, där lagerinvesteringar inte ingår. Tyskland investerade 20,2 procent av BNP och Sverige 25,0 procent. Med samma andel som Sverige hade Tyskland investerat 215 miljarder euro mer, vilket är mer än hela Sveriges investeringar på 150 miljarder euro.

IMF, som tabellen bygger på, räknar också med lagerinvesteringar och får därför något högre andelar.

Investeringar, procent av BNP 2019 2022 2025 2026 (prognos) Sverige 24,5 26,9 25,4 24,8 Frankrike 23,0 24,0 22,4 22,0 Italien 18,4 24,6 22,2 22,1 Spanien 20,9 22,7 21,7 21,7 Tyskland 21,2 23,0 21,4 21,3 Nederländerna 21,8 22,9 20,2 20,3 Storbritannien 19,1 19,4 18,8 19,0 Polen 20,7 22,1 18,2 19,7 USA 21,7 22,0 21,6 21,6

Tabell 1. EU:s sex största ekonomier, Storbritannien och USA som jämförelse. Källa IMF World Economic Outlook, oktober 2026.

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I alla nio länder väntas investeringsandelen i år bli lägre än 2022, i Sverige 24,8 mot 26,9 procent, men Sverige ligger kvar i topp. Med Eurostats mått, 25,0 mot euroområdets 21,3 procent, motsvarade den svenska skillnaden ungefär 245 miljarder kronor i fjol.

Sverige lockar mest utländskt kapital men inflödet har halverats

Utländska ägare investerade netto 273,6 miljarder kronor, eller 24,7 miljarder euro, i svenska bolag i fjol, räknat som nytt eget kapital och återinvesterade vinster, enligt SCB:s statistik över direktinvesteringar. I Tyskland var inflödet med samma mått 54,4 miljarder euro, enligt OECD.

Direktinvesteringar till landet Miljarder euro 2025 Procent av BNP 2025 Snitt 2015–2019 Snitt 2023–2025 Sverige 24,7 4,1 2,9 3,9 Tyskland 54,4 1,2 0,8 1,2 USA 259 0,9 1,8 1,0 Frankrike 23,1 0,8 1,3 1,2 Italien 9,2 0,4 1,1 0,8

Tabell 2. Eget kapital och återinvesterade vinster, utan lån. Snitten i procent av BNP. Källa OECD, SCB och IMF, egna beräkningar.

Per krona BNP fick Sverige mer än tre gånger så mycket utländskt kapital som Tyskland, mest av de fem länderna. Knappt två tredjedelar, 171,4 miljarder kronor, var vinster som utlandsägda bolag behöll i Sverige, och inflödet bärs därför till stor del av företag som redan finns här.

I SCB:s totala mått för direktinvesteringar ingår också lån mellan koncernbolag, och räknat så har inflödet minskat med 56 procent, från 179,2 miljarder kronor första halvåret 2025 till 78,3 miljarder första halvåret i år.

Större delen av nedgången finns i de kortfristiga lånen till svenska dotterbolag, som netto minskade med 57,4 miljarder kronor. Nytt kapital och återinvesterade vinster minskade med 25 procent men ligger i nivå med andra halvåret i fjol.

Amerikanska ägare började ta hem kapital redan under tredje kvartalet i fjol, då de netto tog ut 40,8 miljarder kronor, visar SCB:s fördelning per land. För i år redovisar SCB inte USA separat.

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Investerare från, miljarder kronor Första halvåret 2025 Andra halvåret 2025 Första halvåret 2026 Hela världen 179,2 113,4 78,3 EU 78,2 81,8 73,3 Nord- och Centralamerika 69,1 −26,5 4,0 varav USA 60,3 −28,2 redovisas inte Nederländerna 15,4 41,1 34,0 Norge 15,4 34,8 9,7 Kina 13,6 12,9 14,6 Tyskland 16,2 16,7 −6,9 Storbritannien 17,6 6,6 −29,9

Tabell 3. Utländska direktinvesteringar i Sverige, nettotransaktioner inklusive lån. Källa SCB.

Ägare i Nord- och Centralamerika och Storbritannien står tillsammans för mer än hela nedgången. Inflödet därifrån sjönk med 112,6 miljarder kronor mellan första halvåren, medan investerare från EU låg kvar på ungefär samma nivå. Brittiska ägare tog netto ut 29,9 miljarder kronor. Inom EU sticker Tyskland ut, där ägarna netto tog ut 6,9 miljarder.