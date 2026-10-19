Blackrocks Larry Fink kräver mer tillväxt och krafttag av Tyskland

Enligt Larry Fink på Blackrock finns det brister som måste åtgärdas för att Tyskland inte hamna på efterkälken i den globala konkurrensen.

Larry Fink vill se mer investeringar i teknologi

Tyskland har länge stoltserat med en stark industriell bas men står nu inför omfattande strukturella utmaningar. Larry Fink lyfter särskilt fram att investeringarna inom avgörande framtidsområden som artificiell intelligens och modern infrastruktur halkar efter.

Utan en kraftig ökning av det finansiella engagemanget riskerar Europas ledande nation att förlora sin position. De ekonomiska utsikterna kräver att både näringsliv och politiska beslutsfattare vågar satsa mer aggressivt på innovationer.

”I många ekonomier är skuldsättningen mycket hög i förhållande till den ekonomiska prestationen (BNP), men Tyskland har med en skuldkvot på runt 64 procent betydligt mer utrymme än många andra länder. Det är en av anledningarna till att jag är tillförsiktig. Men investerare som vi vill se ännu mer handling. Om staten investerar i konkreta infrastrukturprojekt, då kommer privat kapital att följa efter i betydande omfattning. Tyskland behöver mer tillväxt, och det lyckas bara om privat kapital frigörs”, säger Larry Fink i en intervju med tyska Handelsblatt.

Kapitalmarknadens roll för framtida välstånd

För att vända den rådande utvecklingen efterfrågar vd:n för världens ledande kapitalförvaltare en djupare integration av de europeiska kapitalmarknaderna.

Det handlar om att mobilisera privata sparmedel för att finansiera den nödvändiga tillväxten. Medborgarna i Europa sparar traditionellt stora summor på vanliga bankkonton i stället för att låta pengarna arbeta produktivt i aktier eller fonder. Detta leder till att enorma ekonomiska muskler förblir outnyttjade.

Rekommenderar börsen i stället för ett sparkonto

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”Den som kontinuerligt har varit investerad på aktiemarknaderna under denna tid har uppnått en attraktiv avkastning. Den som klev av på grund av rädsla, till exempel på grund av Brexit eller politiska skiften från en amerikansk president till nästa, har förlorat. Alla demokratier upplever perioder av instabilitet. Men det lönar sig att investera i sitt eget hemland. Den som tror på Europas långsiktiga styrka är betydligt bättre betjänt av Dax (Frankfurtbörsen, red.anm) än av ett bankkonto”, säger Larry Fink till Handelsblatt.

Fink understryker också i intervjun att en förändring är helt avgörande för Tysklands framtid. Landet måste skyndsamt skapa bättre förutsättningar för riskkapital och långsiktiga investeringar, anser han.