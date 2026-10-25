75-åring lurades på dejtingsajt – dömdes själv för penningtvätt

Bakom ”Sarah” stod ett par i Nigeria

I ett reportage från Texas berättar Wall Street Journal om Garrick Stafford, 49, som var med om något liknande. I nästan två år chattade han med en kvinna som kallade sig Sarah Williams. Han tog 15 000 dollar, cirka 148 000 kronor, från sina besparingar och drog på sig lika mycket i kreditkortsskulder för henne. Utöver det lånade han 35 000 dollar, eller cirka 347 000 kronor.

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Omkring 50 000 dollar, eller 496 000 kronor, slussades också via hans konton till kryptoplånböcker, enligt Stafford.

Utredaren Markus Johnson vid sheriffkontoret i Richland County i South Carolina kontaktade Stafford i oktober i fjol. Enligt Johnsons utredning var ”Sarah” i själva verket ett gift par i Nigeria som ibland lät AI svara på hans meddelanden. Johnson sa i samband med fallet:

De letar efter en amerikansk medborgare med puls. Om personen råkar ha lite pengar som de kan stjäla på köpet är det en bonus.

När Stafford fick beskedet från polisen och förstod vad som hade hänt sa han till tidningen:

Det var faktiskt en stor lättnad. Jag hade haft en magkänsla länge. Det var inte kärlek på slutet.

Var uppmärksam på varningsflaggorna

I augusti skrev Dagens PS om Jean Booth, som skickade omkring 850 000 kronor till en pojkvän som inte fanns. Oregelbundna insättningar kan vara ett av flera varningstecken på romansbedrägeri.

Varningsflaggorna brukar komma i en viss ordning: först en snabb relation, sedan krav på pengar och till sist en begäran om att få använda ditt konto.

Att låta andra använda sitt bankkonto för att flytta pengar från brottslig verksamhet kan vara penningtvätt, även om du är omedveten om det hela. Brottet kan ge upp till sex års fängelse om det är grovt, enligt polisen.

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Myndigheten uppmanar personer som misstänker att deras konto har utnyttjats att kontakta banken och polisen på 114 14.

Vanligt förekommande varningsflaggor i romansbedrägerier: I början av kontakten Kärleksförklaringar kommer snabbt. Swedbank nämner det som ett av de tydligaste tecknen.

Personen undviker att träffas och det finns alltid en förklaring, till exempel att hen bor utomlands eller arbetar på en oljeplattform, som soldat eller som läkare.

Bilderna på personen är för perfekta. Polisen råder dig att söka på profilbilderna eftersom bedragare ofta använder stulna bilder. I WSJ-fallet använde bedragarna en verklig kvinnas modellbilder på ett stort antal dejtingsajter.

Telefonsamtal undviks och språket känns udda. Enligt WSJ:s källa svarade AI ibland på hans meddelanden. När pengarna kommer in i bilden Det börjar alltid med små belopp först, sedan blir de allt större. Stafford blev först ombedd om 150 dollar för en telefonräkning. Senare handlade det om tusentals dollar till en kurs, en firma och en sjuk mamma.

En plötslig kris. Enligt polisen påstår bedragaren ofta att en olycka har skett, eller erbjuder sig att skicka saker som du sedan ska betala för.

Betalning i kryptovaluta eller till okända konton, ibland i andras namn.

Personen pressar och spelar på känslor när du säger nej. “Snälla älskling, hjälp mig med detta”, skrev “Sarah” när Stafford försökte sätta stopp för det hela.

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