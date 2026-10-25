I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur bedrägerierna gick till, och varningsflaggorna du ska se upp för.
75-åring lurades på dejtingsajt – dömdes själv för penningtvätt
Brottsvinsterna från romansbedrägerier motsvarade 10 procent av bedragarnas samlade vinster år 2025, enligt Nationellt bedrägericentrums rapport. Brottsvinsterna från romansbedrägerier ökade med 48 procent förra året, till cirka 551 miljoner kronor, enligt polisen.
Enligt rapporten förlorade 57 personer mer än en miljon kronor var, sammanlagt cirka 172 miljoner. Det blir i snitt omkring 3 miljoner kronor per person, enligt Dagens PS beräkning.
Bedragarnas samlade vinster minskade däremot för andra året i rad, till cirka 5,7 miljarder kronor, enligt polisen. Johan Halling, brottsförebyggande samordnare på Nationellt bedrägericentrum, sa i april:
Det är brottsvinsterna som driver kriminaliteten.
Offer dömdes på sin 75-årsdag
Att bedragarna också kan använda offren för att flytta pengarna vidare visar ett fall i Gästrikland.
Mannen från Gästrikland lärde känna en kvinna på en dejtingsajt 2021. I ungefär ett år skrev de till varandra varje dag, rapporterade SVT. De sågs aldrig, eftersom hon påstod att hon bodde i USA. Mot slutet av 2022 började hon be honom att föra pengar vidare via hans eget konto. När banken ställde frågor visade han upp brev och förfalskade underlag som kvinnan stod bakom.
Totalt gick 250 000 kronor genom kontot. Tingsrätten, som meddelade domen på hans 75-årsdag, dömde honom till villkorlig dom med hänvisning till de falska underlagen och till att han inte ifrågasatte varifrån pengarna kom.
Bakom ”Sarah” stod ett par i Nigeria
I ett reportage från Texas berättar Wall Street Journal om Garrick Stafford, 49, som var med om något liknande. I nästan två år chattade han med en kvinna som kallade sig Sarah Williams. Han tog 15 000 dollar, cirka 148 000 kronor, från sina besparingar och drog på sig lika mycket i kreditkortsskulder för henne. Utöver det lånade han 35 000 dollar, eller cirka 347 000 kronor.
Omkring 50 000 dollar, eller 496 000 kronor, slussades också via hans konton till kryptoplånböcker, enligt Stafford.
Utredaren Markus Johnson vid sheriffkontoret i Richland County i South Carolina kontaktade Stafford i oktober i fjol. Enligt Johnsons utredning var ”Sarah” i själva verket ett gift par i Nigeria som ibland lät AI svara på hans meddelanden. Johnson sa i samband med fallet:
De letar efter en amerikansk medborgare med puls. Om personen råkar ha lite pengar som de kan stjäla på köpet är det en bonus.
När Stafford fick beskedet från polisen och förstod vad som hade hänt sa han till tidningen:
Det var faktiskt en stor lättnad. Jag hade haft en magkänsla länge. Det var inte kärlek på slutet.
Var uppmärksam på varningsflaggorna
I augusti skrev Dagens PS om Jean Booth, som skickade omkring 850 000 kronor till en pojkvän som inte fanns. Oregelbundna insättningar kan vara ett av flera varningstecken på romansbedrägeri.
Varningsflaggorna brukar komma i en viss ordning: först en snabb relation, sedan krav på pengar och till sist en begäran om att få använda ditt konto.
Att låta andra använda sitt bankkonto för att flytta pengar från brottslig verksamhet kan vara penningtvätt, även om du är omedveten om det hela. Brottet kan ge upp till sex års fängelse om det är grovt, enligt polisen.
Myndigheten uppmanar personer som misstänker att deras konto har utnyttjats att kontakta banken och polisen på 114 14.
Vanligt förekommande varningsflaggor i romansbedrägerier:
I början av kontakten
- Kärleksförklaringar kommer snabbt. Swedbank nämner det som ett av de tydligaste tecknen.
- Personen undviker att träffas och det finns alltid en förklaring, till exempel att hen bor utomlands eller arbetar på en oljeplattform, som soldat eller som läkare.
- Bilderna på personen är för perfekta. Polisen råder dig att söka på profilbilderna eftersom bedragare ofta använder stulna bilder. I WSJ-fallet använde bedragarna en verklig kvinnas modellbilder på ett stort antal dejtingsajter.
- Telefonsamtal undviks och språket känns udda. Enligt WSJ:s källa svarade AI ibland på hans meddelanden.
När pengarna kommer in i bilden
- Det börjar alltid med små belopp först, sedan blir de allt större. Stafford blev först ombedd om 150 dollar för en telefonräkning. Senare handlade det om tusentals dollar till en kurs, en firma och en sjuk mamma.
- En plötslig kris. Enligt polisen påstår bedragaren ofta att en olycka har skett, eller erbjuder sig att skicka saker som du sedan ska betala för.
- Betalning i kryptovaluta eller till okända konton, ibland i andras namn.
- Personen pressar och spelar på känslor när du säger nej. “Snälla älskling, hjälp mig med detta”, skrev “Sarah” när Stafford försökte sätta stopp för det hela.
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