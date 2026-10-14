Efter avtalet om Kina-hybriderna: Nya hot från öst

Dagens PS skrev att exportvärdet till EU tredubblats under första halvåret, till drygt 75 miljarder kronor, jämfört med samma period 2025. En bit av den kakan har de europeiska tillverkarna motvilligt fått lämna ifrån sig, vilket är del i bakgrunden till att märkena – bland annat Volkswagen – nu kämpar i kraftig motvind.

EU:s skarpa importtak: 350 000 Kina-hybrider nästa år

Enligt EU:s officiella kommunikation landade båda parterna i ett importtak till den europeiska marknaden på 350 000 kinesiska hybridbilar under 2027. Det kan jämföras med en prognos på 800 000 fordon i år. Därefter ska kvoten öka med 6 procent per år fram till 2030.

Något liknande uttalande från Kinas håll kom dock inte. Istället bjöd en statligt ägd nyhetskanal på rättelser och hot kring kompensation via sociala medier, under tisdagen, vilket bland annat The Print rapporterat om.

Halvering? Inte enligt Kina

I EU-förhandlaren, Maros Sefcovic, konstaterade att taket på 350 000 bilar 2027 innebär mer än en halvering jämfört med de prognostiserade siffrorna för hela 2026. Det kinesiska uttalandet under tisdagen ämnade dock att skjuta hål på det påståendet.

Där menade man att baslinjen som använts i fler än 30 förhandlingspunkter var siffrorna från 2025, då cirka 302 000 hybridbilar från Kina exporterades till Europa. Från deras perspektiv innebär taket på 350 000 bilar alltså fortfarande en ökning jämfört med tidigare. Samtidigt är det också värt att poängtera att den faktiska gränsen som EU deklarerat inte bekräftats av Kina.

”Inte tomma hot”

Importtaket för hybdridbilar är del i EU:s arbete för att stärka den europeiska bilindustrin. Kina ska ha bekräftat att överenskommelsen inte ska följas av några hämndaktioner, men det senare uttalandet varnade EU för att ytterligare begränsa de kinesiska tillverkarnas plats i Europa.

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”Kina förbehåller sig rätten att begära tvistlösning och kräva handelskompensation inom ramen för WTO”, skrev kontot. ”Om EU kommer med nya knep under förhandlingarna kommer Kinas motåtgärder inte vara tomma hot.”

Troligtvis anspelar man på EU bredare översyn av handelspolitiken gentemot Kina. Även om man har nått en preliminär överenskommelse om hybridbilarna återstår flera frågor i den ekonomiska relationen mellan parterna.

Redan den 15–16 oktober samlas EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att bland annat diskutera Kina. I december väntas EU-kommissionen dessutom presentera förslag på nya verktyg för att hantera vad unionen anser vara snedvridningar i handeln med Kina, skriver Reuters.