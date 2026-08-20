Kinesiska bolag konkurrerar inte längre bara med billiga konsumentvaror. En ny rapport visar att omkring 70 procent av Tysklands industriproduktion kan utsättas för hård konkurrens från Kina.
Kinas tyska industrichock kan slå mot svenska börspärlorna
För Stockholmsbörsens verkstadsjättar är utvecklingen alarmerande – när tyska kunder tvingas pressa kostnaderna riskerar notan att vandra vidare till svenska leverantörer.
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70 procent kan hotas
Den kinesiska industrins expansion har blivit ett systemhot mot Europas industriella bas, enligt en ny rapport från franska Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan.
På den europeiska hemmamarknaden kan upp till 55 procent av industriproduktionen utsättas för kinesisk konkurrens på medellång sikt om dagens utveckling fortsätter.
Tyskland sticker ut rejält: där är siffran omkring 70 procent.
Konkurrerar med lägre kostnader
Det handlar heller inte längre främst om enklare produkter.
Kinesiska företag utmanar europeiska styrkeområden som fordon, batterier, industrimaskiner och kemi.
Enligt den franska rapporten uppskattar industriföreträdare att kinesiska producenter vid jämförbar kvalitet kan ha 30–40 procent lägre kostnader än sina europeiska konkurrenter.
Även amerikanska ITIF visar hur styrkeförhållandena förändrats. Kina står nu för nästan en fjärdedel av världens produktion inom avancerade industrier.
Tysklands problem blir Sveriges
Tyskland är en central marknad för svensk industri, och den tyska fordons- och verkstadssektorn köper varor, komponenter och utrustning från svenska bolag.
Som Dagens PS tidigare skrivit kan problemen i den tyska bilindustrin därför få direkta konsekvenser för Sverige. Volkswagen, BMW och Mercedes-Benz pressas samtidigt som kinesiska konkurrenter vinner mark.
När de tyska jättarnas marginaler pressas ökar också trycket på leverantörerna att sänka priser och kostnader.
Svenska börsjättar i kedjan
För Stockholmsbörsen gör det utvecklingen illavarslande för en lång rad verkstadsbolag.
Atlas Copco (börskurs Atlas Copco), SKF (börskurs SKF), Sandvik (börskurs Sandvik), Alfa Laval (börskurs Alfa Laval) och Volvo (börskurs Volvo) är exempel på svenska industrijättar med stor exponering mot den europeiska och globala industrikonjunkturen.
Även ABB (börskurs ABB) är en tung nordisk industripjäs med stor europeisk exponering, även om bolagets huvudnotering i dag är i Schweiz.
Flera av bolagen möter dessutom Kina både som marknad och konkurrent.
Tyska leverantörer blöder redan
Pressen är inte teoretisk.
Tyska Bosch har aviserat stora personalneddragningar och pekat på bland annat svag efterfrågan och hårdare global konkurrens. Dagens PS har tidigare skrivit om hur Kina och USA pressar den tyska industrijätten.
Även andra tyska leverantörer har tvingats till nedskärningar. Det visar hur prispressen redan arbetar sig genom industrisystemet – från biltillverkarna vidare mot underleverantörerna.
Börsen kan få räkna om
För svenska industriaktier blir frågan i slutänden vad utvecklingen gör med vinsterna.
Om tyska och andra europeiska kunder måste möta kinesiska konkurrenter med stora kostnadsfördelar blir pris, produktivitet och investeringar allt viktigare. I nästa led kan det innebära hårdare prisförhandlingar med svenska leverantörer.
Det är extra känsligt eftersom flera svenska verkstadsaktier historiskt har värderats högt. Dagens PS har tidigare skrivit om risken för fallande svenska verkstadsaktier om vinstprognoserna inte håller.
Från Kina till Stockholmsbörsen
Den franska rapporten varnar för att Europa riskerar en snabb och i vissa fall irreversibel utslagning av industriell kapacitet. Solcellsindustrin lyfts fram som varnande exempel: europeiska tillverkare marginaliserades när kinesisk kapacitet växte snabbt.
För svenska investerare går därför kedjan att följa hela vägen hem: kinesiska producenter pressar tysk industri, tyska bolag pressar sina kostnader – och svenska leverantörer kan i nästa steg få försvara sina marginaler.
Kinas industrioffensiv är därmed inte bara ett problem för fabriker i Stuttgart och Wolfsburg. Den kan också bli en vinstfråga för några av Stockholmsbörsens tyngsta industribolag.
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