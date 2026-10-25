Kinesiska XAG: "Varje bonde kommer ha en egen robot"

Piloterna bromsar

Varje år flyttar omkring 12 miljoner kinesiska landsbygdsbor till städerna. De närmaste tre åren behöver Kina därför 3 miljoner drönare. Den bedömningen gör Justin Gong, senior vice president på XAG, i en intervju med FT. Det blir en drönare per tolv personer som lämnar landsbygden, enligt Dagens PS beräkning.

AI-bolagen mäter sin marknad i hur många människor de kan ersätta, enligt Gong. Han säger:

Vi är den andra sidan. Hur många människor man kommer att förlora de närmaste fem åren, det är marknadens storlek.

Drönarpiloterna i Kina tjänar på att bli klara fort och drar sig ofta för avlägsna gårdar, enligt Gong. Bolagets nya dockningsstationer sköter tvätt, laddning och påfyllning och planerar sprutrutterna utan pilot, enligt FT. Gong säger:

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Varje bonde kommer i framtiden att ha sin egen robot.

Kay Wackwitz, vd för analysföretaget Drone Industry Insights, sa följande om bolagets lättanvända system:

Att sänka tröskeln är väldigt, väldigt viktigt i den här branschen.

Utanför Kina tror Gong att jordbruket kan behöva 5 till 10 miljoner drönare under det kommande decenniet.

Så ser det ut bland Sveriges bönder med företag

År 2025 fanns det 54 723 jordbruksföretag i Sverige, 677 färre än året innan, och drygt 40 procent av företagarna med enskild firma var 65 år eller äldre, enligt Jordbruksverket. Det motsvarar drygt 19 600 av de 49 093 med enskild firma, enligt Dagens PS beräkning. År 2010 var andelen 27 procent.

I augusti rapporterade Dagens PS att Transportstyrelsen hade gett företaget Unius Subtilitas tillstånd att flyga drönaren DJI Agras T50 och släppa material från den, främst för sådd och spridning av granulerad gödsel. Stefan Stukken på Unius Subtilitas sa till Jordbruksaktuellt:

Någon måste vara först och visa att den här typen av verksamhet kan genomföras lagligt och med rätt säkerhetsnivå.

I december 2025 föreslog EU-kommissionen att medlemsländerna ska få låta yrkesmässiga användare spruta växtskyddsmedel med vissa drönare, trots förbudet mot besprutning från luften, enligt förslaget.

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Kommissionen ska först presentera vilka drönartyper som inte innebär större risker än markbaserad utrustning, och medlen måste vara uttryckligen godkända för spridning med drönare.

EU:s ministerråd ställde sig i maj bakom undantaget och vill att länderna ska kunna tillåta drönare redan innan drönartyperna är utpekade, om dagens villkor för besprutning från luften är uppfyllda, enligt rådet.

Europaparlamentets miljö- och jordbruksutskott har skjutit upp sin omröstning om lagförslaget, som var planerad till den 5 oktober.

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