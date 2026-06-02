Läget akut: Ericssons flytt – är det spiken i Kista(n)?

Kista sågs som ett glödhett område för innovation och utveckling och även KTH och Stockholms universitet tog fasta på det och flyttade utbildningar dit.

På 1980-talet började Kista att kallas ”Silicon Valley of Sweden”.

Tung uppförsbacke för Kista

Därefter har det bara gått utför, även om Kista inte anses dödförklarat helt.

”Det går inte att undvika att använda ordet kris i samband med Ericssons annonserade flytt från Kista. Uppförsbacken blev i och med denna nyhet ännu brantare”, säger Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, till EFN som dryftar Kistas kris.

Ericssons besked att slå ner pålarna i Hagastaden i Solna, vägg i vägg med Stockholms innerstad, blev ändå lite av spiken i kistan.

I minnet ska vi dock komma ihåg, vilket även Anders Elvinsson påpekar i intervjun med Handelsbankens ekonomikanal, att många av de nya stjärnskotten på Sveriges techhimmel grott i Stockholms centrala delar.

I sammanhanget nämns Spotify, King, Klarna, Sana Labs och Lovable.

Läs mer: Ericsson gör historisk flytt av huvudkontoret DagensPS