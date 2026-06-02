Allt fler skyskrapor töms i Kista – det senaste dråpslaget är telekomjätten Ericssons beslut att flytta till Hagastaden i Solna.
Läget akut: Ericssons flytt – är det spiken i Kista(n)?
Kista blommade på 1970-talet när både Ericsson (börskurs) och amerikanska IBM lokaliserade sig där. Det som attraherade då var läget mellan Stockholms city och Arlanda flygplats.
Kista sågs som ett glödhett område för innovation och utveckling och även KTH och Stockholms universitet tog fasta på det och flyttade utbildningar dit.
På 1980-talet började Kista att kallas ”Silicon Valley of Sweden”.
Tung uppförsbacke för Kista
Därefter har det bara gått utför, även om Kista inte anses dödförklarat helt.
”Det går inte att undvika att använda ordet kris i samband med Ericssons annonserade flytt från Kista. Uppförsbacken blev i och med denna nyhet ännu brantare”, säger Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, till EFN som dryftar Kistas kris.
Ericssons besked att slå ner pålarna i Hagastaden i Solna, vägg i vägg med Stockholms innerstad, blev ändå lite av spiken i kistan.
I minnet ska vi dock komma ihåg, vilket även Anders Elvinsson påpekar i intervjun med Handelsbankens ekonomikanal, att många av de nya stjärnskotten på Sveriges techhimmel grott i Stockholms centrala delar.
I sammanhanget nämns Spotify, King, Klarna, Sana Labs och Lovable.
Många utflyttningar under åren
Men flera företag har lämnat Kista, bland annat under covid-19. Serviceföretaget Core gjorde som Ericsson. 2023 flyttade bolaget sitt huvudkontor till Solna.
Samma år, minns EFN, lade KTH ner sitt campus i Kista.
Och förra året, på våren, gick flyttlasset för IBM till centrala Stockholm.
Japanska Fujitsu har också dragit vidare.
Ett dåligt rykte med argument som otrygghet spelar området ett spratt, och som en direkt effekt av den dystra utvecklingen är vakanserna i kontorsskraporna höga.
Tufft för flera fastighetsbolag
Fastighetsbolaget Corem (börskurs), en stor aktör i Kista, har försökt locka fler företag dit och har tidigare bjudit in till en kapitalmarknadsdag.
På börsen är Corems aktie samtidigt, skriver EFN, ned med mer än 90 procent.
Core är inte ensamt om att tampas med problemen att få hyra ut, även Castellum (börskurs) och Vasakronan uppges ha betydande vakanser i området där Stockholms stad planerar att satsa 100 miljoner kronor för att på nytt ge Kista ett lyft.
Kan området få en revansch?
Om företagen inte vänder tillbaka till Kista finns en nödlösning: att omvandla kontorsfastigheter till bostäder.
Kista har trots allt bra kommunikationer och en fungerande infrastruktur och all tänkbar service. Om det räcker för att vända den negativa spiralen återstår att se.
