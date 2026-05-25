Telekomjätten Ericsson flyttar huvudkontoret från Kista till Hagastaden – ”bästa platsen”, säger vd Börje Ekholm.
Ericsson gör historisk flytt av huvudkontoret
I början av 2028 beräknas flytten av de anställda på Ericssons (börskurs) huvudkontor till de nya och moderna kontorsytorna i Hagastaden påbörjas.
Processen beräknas ta flera år och beskrivs som ”ett stort skifte i Stockholms ekonomiska geografi” där Atrium Ljungberg (börskurs) hyr ut 58 000 kvadratmeter till det svenska telekombolaget i Hagastaden på gränsen mellan Stockholms innerstad (Vasastan) och Solna kommun.
Kontorsuthyrningen är den hittills största i Sverige och näst största i Europa sett till ytan.
Ericssons årshyra blir 360 miljoner om året
Hyran uppgår till 360 miljoner kronor per år och från Atrium Ljungberg handlar det om en investering på 6,2 miljarder kronor i tre nya byggnader i Hagastaden.
”Vi har noggrant utvärderat vilken typ av kontor och placering som bäst kommer att möta företagets och våra anställdas framtida behov i Stockholmsområdet. Hagastaden är helt klart den bästa platsen för detta, placerat i hjärtat av Stockholms nätverk för tekniksamarbete och innovation, inklusive god tillgång till vårt föränderliga branschekosystem, partners och beslutsfattare. Ett livfullt centralt campus kommer också att stärka hur attraktiva vi är för de bästa framtida talangerna”, säger Ericssons vd Börje Ekholm i en kommentar.
Utöver Atrium Ljungberg har Ericsson tecknat hyresavtal med Castellum för fastigheter i Hagastaden. Totalt rör det sig om fem fastigheter och en total yta på 95 000 kvadratmeter.
Börje Ekholm: Det banar väg för innovation
Sedan tidigare har Ericsson ett hyreskontrakt med Castellum för en 24 000 kvadratmeter stor fastighet.
Börje Ekholm är övertygad om att satsningen blir ”en utmärkt arbetsplats som är utformad för att uppmuntra samarbete och innovation” och där campuset tjänar som ”skyltfönster till företagets globala kunder.
Nuvarande verksamhet i Kista omfattar forskning och utveckling, affärsområden, stabsfunktioner samt Imagine Studio.
Ingen kul nyhet för fastighetsbolaget Corem
Beskedet är en kalldusch för nuvarande uthyraren Corems (börskurs Corem) aktieägare. Fastighetsbolaget, som äger stora delar av Kista, förlängde i december förra året hyresavtalet med Ericsson för 39 000 kvadratmeter fram till september 2030 efter ett år av osäkerhet kring telekomjättens lokalbeslut.
Atrium Ljungbergs vd: ”Det känns fantastiskt”
”Stockholm och Sverige behöver miljöer där globalt ledande företag kan fortsätta växa, attrahera talang och möta världen. Det känns fantastiskt att bidra till detta samtidigt som vi möjliggör tre viktiga projektstarter och säkrar hyresintäkterna i samtliga nuvarande projekt vi har i Hagastaden. Jag ser fram emot att välkomna Ericssons medarbetare till sina nya arbetsplatser i den levande stadsmiljö som Hagastaden kännetecknas av”, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg, i ett pressmeddelande.
