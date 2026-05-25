Ericsson gör historisk flytt av huvudkontoret

Kontorsuthyrningen är den hittills största i Sverige och näst största i Europa sett till ytan.

Ericssons årshyra blir 360 miljoner om året

Hyran uppgår till 360 miljoner kronor per år och från Atrium Ljungberg handlar det om en investering på 6,2 miljarder kronor i tre nya byggnader i Hagastaden.

”Vi har noggrant utvärderat vilken typ av kontor och placering som bäst kommer att möta företagets och våra anställdas framtida behov i Stockholmsområdet. Hagastaden är helt klart den bästa platsen för detta, placerat i hjärtat av Stockholms nätverk för tekniksamarbete och innovation, inklusive god tillgång till vårt föränderliga branschekosystem, partners och beslutsfattare. Ett livfullt centralt campus kommer också att stärka hur attraktiva vi är för de bästa framtida talangerna”, säger Ericssons vd Börje Ekholm i en kommentar.

Utöver Atrium Ljungberg har Ericsson tecknat hyresavtal med Castellum för fastigheter i Hagastaden. Totalt rör det sig om fem fastigheter och en total yta på 95 000 kvadratmeter.