Därför fortsätter kopparn uppåt hela året

Området är utpekat som riksintresse för såväl rennäring som värdefulla mineraler, men regeringen har alltså valt koppar framför renar och ställt sig kallsinnig till samebyn Bástes klagomål.

Kan ge betydligt mer

Koncessionen ger även rätt att utvinna guld, silver och molybden i gruvan. Det kan potentiellt lägga 20-50 miljarder kronor till bruttovärdet.

Det gör att totalvärdet för Nautanen värdet brutto ligger på 55-100 miljarder kronor och kan hamna i intervallet 100-165 miljarder, om fyndigheten växer till sin fulla potential.

Knappt har ekonomerna på Boliden hunnit räkna fram de beloppen, förrän Goldman Sachs och Citi höjer prognoserna för kopparpriset utifrån störningar i utbudet och stark import från USA.

Den typen av implikationer gör utan tvivel att man tänker på talesättet om koppar som ”framtidens olja”, eftersom oljan ju ofta påverkas av samma typ av komplikationer.

