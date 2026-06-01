Lägre produktion globalt, ökad import från USA:s sida. Två faktorer som får Goldman Sachs och Citi att tro på stigande kopparpriser året ut.
Därför fortsätter kopparn uppåt hela året
De senaste dagarna har vi kunnat berätta om Bolidens (börskurs Boliden) planer på den nya – fast egentligen gamla – gruvan i Nautanen, som beräknas ge upp till 60 miljoner ton kopparmalm.
Området är utpekat som riksintresse för såväl rennäring som värdefulla mineraler, men regeringen har alltså valt koppar framför renar och ställt sig kallsinnig till samebyn Bástes klagomål.
Nya gruvan kan ge 60 miljoner ton koppar. Dagens PS
Kan ge betydligt mer
Koncessionen ger även rätt att utvinna guld, silver och molybden i gruvan. Det kan potentiellt lägga 20-50 miljarder kronor till bruttovärdet.
Det gör att totalvärdet för Nautanen värdet brutto ligger på 55-100 miljarder kronor och kan hamna i intervallet 100-165 miljarder, om fyndigheten växer till sin fulla potential.
Knappt har ekonomerna på Boliden hunnit räkna fram de beloppen, förrän Goldman Sachs och Citi höjer prognoserna för kopparpriset utifrån störningar i utbudet och stark import från USA.
Den typen av implikationer gör utan tvivel att man tänker på talesättet om koppar som ”framtidens olja”, eftersom oljan ju ofta påverkas av samma typ av komplikationer.
Nautanen-gruvan kan vara värd upp till 165 miljarder kronor i metaller. Dagens PS
”10 procent upp i år”
Nåväl. Uppgångar i priset just nu pågår knappast Boliden, men glada nyheter är glada nyheter vare sig de märks i plånboken nu eller ej.
Goldman Sachs höjer sin prognos för kopparpriset fram till årets slut med drygt 10 procent – från 12 465 dollar per ton till 13 735 dollar per ton.
Det gör man just med hänvisning till ett svagare utbud från gruvorna än väntat och från marknadsbalanser utanför USA, refererar Seeking Alpha.
Man räknar med en produktion som blir 350 000 ton lägre än tidigare prognoser. Orsaken är att verksamheter i Indonesien och Kongo inte återgår till full kapacitet innan 2028.
Mindre utbud – och USA tar mer
Dessutom växer den amerikanska kopparimporten utöver förväntningarna. Det gör att underskottet utanför USA på koppar, tros öka från 60 000 ton till 640 000 ton.
Elektrifierings- och energiomställningsprojekt kommer att stötta marknaden, menar man, även om USA:s tullpolitik är en fortsatt viktig faktor.
”USA:s import överträffar förväntningarna första halvåret 2026 och vi väntar oss att USA:s import ökar igen den kommande månaden, vilket återspeglar det nu öppna importarbitraget”, skriver Goldman-analytiker i en not, utifrån bankens grundläggande tro att USA återigen skjuter upp eventuella tullar på raffinerad metall.
Citigroup uppgraderar också sin prognos och väntar sig priser på 14 500 dollar per ton denna månad och 15 000 dollar inom ett år.
”Kvarstående rädsla för amerikanska tullar på raffinerad koppar kan stödja sentimentet åtminstone fram till slutet av juni”, skriver Citi-analytiker.