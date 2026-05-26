Spotifys nya drag – börjar läsa upp tidningsartiklar

De upplästa artiklarna blir tillgängliga för användare som har tillgång till Spotifys ljudbokstjänst och ska fungera som ett komplement till poddar och traditionella ljudböcker.

”Möter publiken där de är”

Artiklarna är kortare än två timmar och produceras av bolagets interna ljudboksteam.

Satsningen är en del av Spotifys bredare strategi att utveckla plattformen bortom musikstreaming.

Bolaget har under de senaste åren investerat tungt i både poddar och ljudböcker samtidigt som konkurrensen hårdnar från AI-drivna musiktjänster och stora videoplattformar.

”Genom att inkludera kortare innehåll möter vi publiken där de är för att hjälpa till att bygga hälsosamma lyssningsvanor, vilket i slutändan ökar engagemanget för böcker över tid”, säger Colleen Prendergast, licensansvarig på Spotify Audiobooks, enligt Reuters.

