Den som gillar amerikanska longreads kan nu lyssna på dem. Det är Spotifys senaste drag i satsningen på ljud.
Spotifys nya drag – börjar läsa upp tidningsartiklar
Spotify breddar sitt innehållsutbud och lanserar nu upplästa magasinartiklar från flera internationella publikationer.
Satsningen omfattar inledningsvis över 650 engelskspråkiga långläsningar från titlar som The Atlantic, Vogue, Rolling Stone, Wired och Vanity Fair.
De upplästa artiklarna blir tillgängliga för användare som har tillgång till Spotifys ljudbokstjänst och ska fungera som ett komplement till poddar och traditionella ljudböcker.
”Möter publiken där de är”
Artiklarna är kortare än två timmar och produceras av bolagets interna ljudboksteam.
Satsningen är en del av Spotifys bredare strategi att utveckla plattformen bortom musikstreaming.
Bolaget har under de senaste åren investerat tungt i både poddar och ljudböcker samtidigt som konkurrensen hårdnar från AI-drivna musiktjänster och stora videoplattformar.
”Genom att inkludera kortare innehåll möter vi publiken där de är för att hjälpa till att bygga hälsosamma lyssningsvanor, vilket i slutändan ökar engagemanget för böcker över tid”, säger Colleen Prendergast, licensansvarig på Spotify Audiobooks, enligt Reuters.
Tagit sig in på USA:s ljudboksmarknad
Det nya artikelutbudet fokuserar främst på kultur, teknik, musik och nöje, områden där Spotify bedömer att användarnas intresse redan är starkt.
Premiumanvändare får tillgång till artiklarna inom ramen för sin ordinarie ljudbokskvot, medan gratisanvändare kan köpa enskilda artiklar separat.
Spotify uppger att ljudboksverksamheten nu finns på 22 marknader och att bolaget redan tagit en betydande andel av den amerikanska ljudboksmarknaden.
Samtidigt fortsätter bolaget att utveckla AI-relaterade funktioner på plattformen.
Samarbetar med Live Nation
Nyligen presenterade Spotify ett samarbete med Universal Music Group kring AI-genererade remixar och alternativa versioner av låtar.
Företaget har även lanserat funktioner där användare kan skapa personliga poddar baserade på egna filer, länkar och lyssningshistorik.
Dessutom har Spotify inlett ett samarbete med Live Nation kring en ny biljettfunktion som ger vissa premiumkunder möjlighet att köpa konsertbiljetter före den ordinarie försäljningen.
Med de nya satsningarna försöker Spotify stärka sin position som en bred ljudplattform snarare än en renodlad musiktjänst.
