Drygt 1,1 miljarder dyrare än beräknat. Det handlar om utbyggnaden av Tvärbanan till Kista, där arbetet nu stått stilla i mer än ett år.
Stockholms-projektet dryg miljard dyrare
Den så kallade Kistagrenen av Tvärbanan omfattar ungefär 8 kilometer ny spårväg, mer konkret från Bromma flygplats till Kista.
Projektet är uppdelat i två etapper, där den ena gäller sträckan från Bromma flygplats till Ursviks torg, den andra sträckan därifrån till Helenelund.
När totalentreprenaden för detta projekt upphandlades kom fem anbud. De som lämnade anbuden var spanska Comsa, FCC Construcción och OHLA samt turkiska Gülermak och Yapı Merkezi, skriver Byggindustrin.
Gülermak vann upphandlingen med ett anbud på 1,45 miljarder kronor.
Historiskt: Stockholms tunnelbana får sin första station under vatten. Dagens PS
Avbeställde och hävde kontraktet
I december 2023 avbeställde SL alla arbeten med den andra etappen av Kistagrenen. Ett halvår senare hävdes kontraktet även för den första delsträckan.
Problem hade man haft redan innan dess. Konkurrensverket kritiserade en tilläggsupphandling under 2023 och en oberoende granskning talade både om bristfällig styrning och detaljkännedom, samt otillräcklig kontroll i projektet.
Nu står den kommunala trafikförvaltningen inför att upphandla sträckan ännu en gång. I den andra delsträckan, Ursviks torg till Helenelund, har Gülermak aldrig börjat arbeta.
I den första, Bromma till Ursviks torg, är däremot stora delar av arbetet färdigställt.
Upphandlar för upphandling
I den offentliga upphandlingsbyråkratin, som om inte annat ständigt fördyrar projekt, har trafikförvaltningen just upphandlat konsulter som ska färdigställa handlingarna inför, just det, en ny upphandling.
Kostnaderna fortsätter under tiden att ticka för projektet som blir flera år försenat, nu med sluttid 2029, och med en slutnotan som är drygt 1,1 miljarder kronor dyrare än ursprungsberäkningarna.
Nya budet 9,2 miljarder, kanske
SL:s nya, preliminära kostnadskalkyl talar om en totalkostnad på 9,2 miljarder kronor i stället för ursprungliga 8,1.
”Det är viktigt att understryka att tid och kostnad alltså fortfarande är preliminära uppgifter och att det är det kommande beslutet i november som avgör den fortsatta inriktningen”, säger SL:s presschef Andreas Strömberg hos Mitti, vilket knappast gör någon lugnare.
Företag slår larm: bostadsbristen hotar Sveriges tillväxt. Dagens PS
Stockholms bostadsmål kollapsar: “Kejsaren är naken”. Realtid
