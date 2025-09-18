Stockholms-projektet dryg miljard dyrare

Den så kallade Kistagrenen av Tvärbanan omfattar ungefär 8 kilometer ny spårväg, mer konkret från Bromma flygplats till Kista.

Projektet är uppdelat i två etapper, där den ena gäller sträckan från Bromma flygplats till Ursviks torg, den andra sträckan därifrån till Helenelund.

När totalentreprenaden för detta projekt upphandlades kom fem anbud. De som lämnade anbuden var spanska Comsa, FCC Construcción och OHLA samt turkiska Gülermak och Yapı Merkezi, skriver Byggindustrin.

Gülermak vann upphandlingen med ett anbud på 1,45 miljarder kronor.

Avbeställde och hävde kontraktet

I december 2023 avbeställde SL alla arbeten med den andra etappen av Kistagrenen. Ett halvår senare hävdes kontraktet även för den första delsträckan.

Problem hade man haft redan innan dess. Konkurrensverket kritiserade en tilläggsupphandling under 2023 och en oberoende granskning talade både om bristfällig styrning och detaljkännedom, samt otillräcklig kontroll i projektet.

Nu står den kommunala trafikförvaltningen inför att upphandla sträckan ännu en gång. I den andra delsträckan, Ursviks torg till Helenelund, har Gülermak aldrig börjat arbeta.

I den första, Bromma till Ursviks torg, är däremot stora delar av arbetet färdigställt.

