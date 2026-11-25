Läckta dokument, vars äkthet bekräftats, indikerar att Kanada väljer amerikanska F-35-plan före Jas Gripen från Saab.
Läckta dokument: Kanada väljer F-35 i stället för Jas
Saab (börskurs Saab) har satsat mycket på att ro hem en jätteorder från Kanada på Gripen-plan.
Tecknen har sett ut att vara till Saabs fördel, inte minst när Kanada dels distanserat sig från USA militärt och dels närmat sig EU som handelspartner.
Nu ser det ändå ut att sluta med att Kanada väljer stridsflygplan från USA, F-35, i stället för svenska Jas Gripen.
Ett läckt, internt dokument från kanadensiska flygvapnet, med titeln ”Project Arrow, avslöjar att flygvapnet ser framför sig en framtida flygstrategi som kretsar kring F-35 och autonoma drönare tillverkade i Kanada.
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Gripen nämns inte ens
CBC rapporterar att svenska Gripen inte ens nämns i dokumentet, vars äkthet har bekräftats av det kanadensiska försvarsdepartementet.
Samtidigt påpekar dokumentet att det rör sig om ”ett konceptuellt ramverk avsett att simulera intern diskussion” och ingen fastställd policy eller militärt direktiv.
Den strategi som föreslås har tre huvudmål. Det första är att fortsätta integrera F-35 i flygvapnets flotta, det andra att utveckla egna, samverkande drönare som kan operera ihop med bemannade stridsflygplan.
Drönarna anses avgörande
Det tredje målet är ett deltagande i GCAP, Global Combat Air Programme, och där tillsammans med Japan, Italien och Storbritannien utveckla stridsflygplan av sjätte generationen.
De autonoma drönarna anses avgörande för att öka stridskraften till en lägre kostnad, samtidigt som de minskar den fysiska risken för piloterna, skriver Business AM.
Även om Kanadas regering under Mark Carney fört diskussioner med Saab, som inkluderat slutmontering i Kanada och partnerskap kring underhåll, tyder dokumentet ”Project Arrow” på att F-35 är prioriterat av flygvapnet.
Dokumentet betonar för övrigt vikten av att uppnå mer än bara ”slutmontering” inom Kanada, vilket kan ses som en kritik mot Saab.
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Håller alla dörrar öppna
Just nu går Kanada vidare med upphandlingen av minst 16 F-35-plan och har redan medel öronmärkta för ytterligare 14 plan. Samtidigt behåller man möjligheten att fortsätta överväga en blandad flygplansflotta.
På teknikområdet utforskar Kanada möjligheter för nästa generation. Ett partnerskap mellan Montreal-baserade Bombardier och BAE Systems undersöker digital ingenjörskonst för framtida flygplan.
Ottawa-baserade Dominion Dynamics utvecklar ett drönarprojekt värderat till 500 miljoner dollar och speciellt utformat för Arktis.
Grundaren Eliot Pence menar att den typen av förmågor i sjätte generationens stridsflyg är avgörande.
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Kritik mot USA-satsning
Flygvapnets förkärlek för amerikanska plan och teknik möter samtidigt kritik. Yvan Blondin, pensionerad generallöjtnant, varnar för att en exklusiv satsning på F-35 skapar ett farligt strategiskt beroende, skriver Business AM.
Blondin påpekar att en framtida amerikansk administration potentiellt skulle kunna införa restriktioner kring hur Kanada använder stridsflygplan och drönare.
Försvarsanalytikern Justin Massie menar att den nuvarande diskussionen fokuserar alltför mycket på arbetstillfällen i stället för de faktiska säkerhetsbehoven.
Det nationella försvaret bör inte betraktas som ett ekonomiskt stimulansprogram, påpekar han.
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