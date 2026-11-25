Drönarna anses avgörande

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Det tredje målet är ett deltagande i GCAP, Global Combat Air Programme, och där tillsammans med Japan, Italien och Storbritannien utveckla stridsflygplan av sjätte generationen.

De autonoma drönarna anses avgörande för att öka stridskraften till en lägre kostnad, samtidigt som de minskar den fysiska risken för piloterna, skriver Business AM.

Även om Kanadas regering under Mark Carney fört diskussioner med Saab, som inkluderat slutmontering i Kanada och partnerskap kring underhåll, tyder dokumentet ”Project Arrow” på att F-35 är prioriterat av flygvapnet.

Dokumentet betonar för övrigt vikten av att uppnå mer än bara ”slutmontering” inom Kanada, vilket kan ses som en kritik mot Saab.

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Håller alla dörrar öppna

Just nu går Kanada vidare med upphandlingen av minst 16 F-35-plan och har redan medel öronmärkta för ytterligare 14 plan. Samtidigt behåller man möjligheten att fortsätta överväga en blandad flygplansflotta.

På teknikområdet utforskar Kanada möjligheter för nästa generation. Ett partnerskap mellan Montreal-baserade Bombardier och BAE Systems undersöker digital ingenjörskonst för framtida flygplan.

Ottawa-baserade Dominion Dynamics utvecklar ett drönarprojekt värderat till 500 miljoner dollar och speciellt utformat för Arktis.

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Grundaren Eliot Pence menar att den typen av förmågor i sjätte generationens stridsflyg är avgörande.

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Blickar mot USA? Mark Carney och Kanada har ett flygvapen som föredrar att satsa på amerikanska F-35 i stället för svenska Jas-plan från Saab. (Foto: Wang Zhao /AP-TT)

Kritik mot USA-satsning

Flygvapnets förkärlek för amerikanska plan och teknik möter samtidigt kritik. Yvan Blondin, pensionerad generallöjtnant, varnar för att en exklusiv satsning på F-35 skapar ett farligt strategiskt beroende, skriver Business AM.

Blondin påpekar att en framtida amerikansk administration potentiellt skulle kunna införa restriktioner kring hur Kanada använder stridsflygplan och drönare.

Försvarsanalytikern Justin Massie menar att den nuvarande diskussionen fokuserar alltför mycket på arbetstillfällen i stället för de faktiska säkerhetsbehoven.

Det nationella försvaret bör inte betraktas som ett ekonomiskt stimulansprogram, påpekar han.

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