”Behöver täcka större områden”

”Maritima aktörer behöver kunna täcka större havsområden, genomföra längre uppdrag och navigera säkert och tillförlitligt under krävande förhållanden. Mythos AI bidrar med beprövad autonomiprogramvara och ett team som snabbt kan omsätta utveckling till test i verklig miljö”, säger Erik Smith, vd och koncernchef för Saab, Inc.

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”Genom att investera i både tekniken och kompetensen kan vi påskynda införandet av autonoma lösningar i fler fartyg, med stöd av Saabs marina expertis och globala närvaro”, tillägger Smith.

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Samarbetar sedan tidigare

Saab, Inc är den enhet som samlar Saabs amerikanska verksamhet. Koncernen levererar lösningar inom försvar, flygteknik och säkerhet till USA:s militär, myndigheter och kommersiella kunder.

Saab och Mythos AI har sedan tidigare ett etablerat samarbete. Under 2025 demonstrerade de tillsammans Mythos AI:s funktioner för lotsassistans och fjärroperation på Saabs utvecklingsplattform Enforcer i San Diego Bay i Kalifornien.

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Saab på havet i form av Stridsbåt 90. I USA går koncernen nu vidare genom att köpa amerikanska Mythos AI, som arbetar med marin autonomi. (Foto: Pontus Lundahl /TT)

Bred erfarenhet hos Mythos AI

”Vår teknik har tillryggalagt 30.000 autonoma sjömil i trafikerade havs- och sjöleder, och hanterat nästan 40.000 möten och undanmanövrar med andra fartyg. Denna erfarenhet ligger till grund för hur vi utvecklar och förbättrar vår programvara”, berättar Geoff Douglass, vd och medgrunde av Mythos AI.

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”Genom att bli en del av Saab får vi de resurser som krävs för att fortsätta utveckla tekniken och tillgängliggöra den för fler kunder, samtidigt som vi behåller den snabbhet och det pragmatiska arbetssätt som tagit oss hit”, tillägger Douglass.

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