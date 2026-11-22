Hörnstenen i den nya ryska inriktningen är en snabb utökning av jetdrönare.

I Ryssland ska produktionen av Geran-4 och Geran-5 ha gått om tillverkningen av den äldre, kolvmotordrivna Geran-2, med en månatlig tillverkning på cirka 3 000 enheter.

Nästa drönare, Geran-6, uppges vara än mer slagkraftig med en hastighet på 1 000 km/h.

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Svårare att bekämpa

Hastigheten gör att den i princip fungerar som en kryssningsmissil och blir betydligt svårare att bekämpa.

Redan nu är andelen nedskjutna drönare av dessa snabbare modeller betydligt lägre än för deras föregångare, skriver Business AM.

Nu rapporterar Ukrainas generalstab att ukrainska soldater skjutit ner en jetdriven rysk Geran 5-drönare med hjälp av RBS 70 från Saab (börskurs Saab).

De snabbare jetdrivna ryska drönarna har pressat Ukrainas luftförsvar och slagit hårt mot landets energiförsörjning.

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