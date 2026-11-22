Ukraina meddelar via sin generalstab att dess soldater skjutit ned en jetdriven rysk Geran 5-drönare med hjälp av RBS 70 från Saab.
Saab RBS 70 sköt ned jetdriven rysk drönare
Vi har nyligen skrivit om hur Ryssland ökar tillverkningen av jetdrönare och missiler. Ryssland har enligt uppgifter kraftigt ökat sin kapacitet för anfall på medellånga avstånd.
Hörnstenen i den nya ryska inriktningen är en snabb utökning av jetdrönare.
I Ryssland ska produktionen av Geran-4 och Geran-5 ha gått om tillverkningen av den äldre, kolvmotordrivna Geran-2, med en månatlig tillverkning på cirka 3 000 enheter.
Nästa drönare, Geran-6, uppges vara än mer slagkraftig med en hastighet på 1 000 km/h.
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Svårare att bekämpa
Hastigheten gör att den i princip fungerar som en kryssningsmissil och blir betydligt svårare att bekämpa.
Redan nu är andelen nedskjutna drönare av dessa snabbare modeller betydligt lägre än för deras föregångare, skriver Business AM.
Nu rapporterar Ukrainas generalstab att ukrainska soldater skjutit ner en jetdriven rysk Geran 5-drönare med hjälp av RBS 70 från Saab (börskurs Saab).
De snabbare jetdrivna ryska drönarna har pressat Ukrainas luftförsvar och slagit hårt mot landets energiförsörjning.
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”Vi tackar Sverige”
Nu meddelar generalstaben att soldater ur det 1027:e luftvärnsrobot- och artilleriregementet är först i Kyiv-regionen med att skjuta ner en Geran 5 med RBS 70, ett besked Ukraina har publicerat på generalstabens Facebook-sida.
”Vi tackar soldaterna för deras träffsäkerhet och uthållighet och Sverige och alla partnerländer för vapnen som skyddar det ukrainska luftrummet”, skriver generalstaben.
RBS 70 är ett axel- eller fordonsburet luftvärnsrobotsystem som tillverkas av Saab. Den första versionen introducerades 1977, skriver Metal Supply.
Den modernare versionen RBS 70 NG har automatisk målföljning och ett integrerat värmesikte för dag och natt.
Enligt Saab finns en räckvidd över nio kilometer och höjdtäckningen anges till 5 000 meter.
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Donationer från Sverige
Sverige har skänkt RBS 70 till Ukraina och utbildat ukrainska soldater på systemet. Efter ett regeringsbeslut om luftförsvarsstöd till Ukraina, fattat november 2022, inledde Försvarsmakten utbildningen.
I februari förra året meddelade den svenska regeringen att den senaste versionen av RBS 70 skulle köpas in för att sänkas till Ukraina.
Den donationen ingick i en luftvärnssatsning som även inkluderade Tridon Mk2 och andra luftvärnsvapen, totalt för 1,2 miljarder kronor.
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Har gett Ukraina problem
Rysslands utveckling av jetdrivna attackdrönare har skapat problem för Ukraina och fördelar för ryssarna vid anfall på långa avstånd.
Farten och flyghöjden gör de jetdrivna modellerna svårare att bekämpa än tidigare varianter.
Det har, inte minst, fått konsekvenser för Ukrainas energisystem. Enligt IEA, den internationella energiorganisationen, användes jetdrivna drönare under september och oktober för attacker mot kraftledningar och transformator-stationer i Ukraina.
Attackerna orsakade omfattande, återkommande strömavbrott i Kyiv och har försvårat arbetet med att säkra energiförsörjningen inför den ukrainska vintern.
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