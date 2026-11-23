Nu blåser nya vindar över Engelska kanalen. Begreppet ”Breturn” har börjat få fäste i debatten och fredagens EU-toppmöte visar att utvecklingen går åt just det hållet.

Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har gjort närmare band till EU till en viktig del av sin ekonomiska agenda. På fredagens toppmöte i Bryssel kom också flera konkreta överenskommelser på plats.

EU och Storbritannien ska förenkla handeln med livsmedel och jordbruksprodukter, koppla samman sina utsläppshandelssystem och öppna för ökad rörlighet för unga. Det sistnämnda ska ge upp till 100 000 ungdomar från vardera sidan möjlighet att bo, arbeta och studera på andra sidan kanalen i upp till tre år.

Burnham beskriver överenskommelsen som en ”win-win” för Storbritannien och Europa. Enligt den brittiska regeringen kan paketet lyfta landets BNP med upp till 0,5 procent fram till 2040. Det motsvarar omkring 17 miljarder pund om året, eller drygt 200 miljarder kronor.

Brexit har lämnat ett ekonomiskt hål

Det finns också en ganska tydlig ekonomisk förklaring till omsvängningen. Storbritannien är fortfarande en av Europas största ekonomier men har fått betala för den ökade distansen till EU.

Det brittiska budgetkontoret OBR bedömer att landets långsiktiga produktivitet blir 4 procent lägre till följd av den nya handelsrelationen efter Brexit jämfört med om landet hade stannat kvar i unionen. En viktig förklaring är de ökade handelshindren.

För börsbolagen kan närmare ekonomiska band därför bli välkomna. Lägre exportkostnader och färre kontroller kan gynna brittiska livsmedelsproducenter. En sammankopplad utsläppshandel kan underlätta för stål- och aluminiumindustrin. Även energisektorn kan få draghjälp om Storbritannien får närmare tillgång till EU:s elmarknad.

EU har å sin sida intresse av att knyta en stor europeisk ekonomi närmare unionen. Europeiska rådets ordförande António Costa har beskrivit partnerskapet som en ”strategisk investering” i Europas säkerhet och gemensamma välstånd.