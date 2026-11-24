Hotellmiljardären Petter Stordalen går in som delägare i Arctic Securities tillsammans med två svenska miljardärer. Målet är att utmana de etablerade finanshusen på den svenska marknaden.
Hotellkungens nya satsning – går ihop med två svenska miljardärer
Den norska hotellmiljardären Petter Stordalen investerar tillsammans med fastighetsmiljardären Sven-Olof Johansson och finansprofilen Thomas Eklund. De tre får tillsammans 10 procent av Arctic Securities genom en riktad nyemission.
Investeringen sker genom Stordalens Strawberry Equities, Johanssons Compactor och Eklunds Tedsalus. Inga befintliga ägare säljer aktier. Kapitalet ska i stället stanna i bolaget och användas för att finansiera fortsatt expansion.
”Det har helt klart varit en förutsättning att detta inte är något cash-in för aktieägarna i Arctic. Det är för att bygga Arctic vidare”, säger vd:n Mads Syversen till Finansavisen.
Kan värderas till nära 3 miljarder
Hur mycket de tre investerarna betalar är inte offentliggjort. Finansavisens beräkningar indikerar dock att Arctic Securities kan vara värt mellan 2,7 och 2,9 miljarder norska kronor före emissionen.
Beräkningen bygger på en vinstmultipel på 10–11 gånger fjolårets resultat. Arctic redovisade ett årsresultat på 266 miljoner norska kronor 2025.
Utifrån den uppskattade värderingen skulle de nya ägarna kunna skjuta till omkring 300 miljoner norska kronor tillsammans. Det är dock en uppskattning och inte ett bekräftat emissionsbelopp.
Norrmannen Trond Mohn förblir investmentbankens största ägare. Genom investeringsbolaget Meteva ägde han 33,34 procent vid utgången av 2025, skriver Affärsvärlden.
Ska utmana Carnegie och ABG
Investeringen kommer när Arctic växlar upp sin svenska verksamhet. Under det senaste året har investmentbanken rekryterat omkring 20 erfarna medarbetare inom investment banking, aktieförsäljning och analys. Stockholmskontoret har nu 54 anställda.
Det motsvarar rekryteringar motsvarande närmare 37 procent av dagens personalstyrka. Bolaget planerar dessutom att fördubbla antalet anställda i Stockholm och flytta till större lokaler på Regeringsgatan 59 den 1 februari.
Sverigechefen Gustav Rosén, med ett förflutet på Carnegie och UBS, är tydlig med ambitionerna.
”Vi ska utmana Carnegie, vi ska utmana ABG och vi ska utmana SEB. Vi ska försöka utmana alla”, säger han till Finansavisen.
Arctic har tidigare varit mer inriktat på obligationsmarknaden och fastighetssektorn i Sverige. Under 2026 har banken breddat erbjudandet med satsningar på aktiehandel, analys, börsintroduktioner och kapitalanskaffningar.
Stordalen har varit kund sedan starten
För Stordalen är investeringen också en affär med en sedan länge etablerad samarbetspartner. Strawberry Group har varit kund hos Arctic sedan investmentbanken grundades 2007.
”Vi deltar eftersom vi tycker att det är en spännande finansiell investering. Det är viktigt att understryka att ägandet i Arctic kommer att vara helt separat från kundrelationen”, säger Stordalen till Finansavisen.
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