Investeringen sker genom Stordalens Strawberry Equities, Johanssons Compactor och Eklunds Tedsalus. Inga befintliga ägare säljer aktier. Kapitalet ska i stället stanna i bolaget och användas för att finansiera fortsatt expansion.

”Det har helt klart varit en förutsättning att detta inte är något cash-in för aktieägarna i Arctic. Det är för att bygga Arctic vidare”, säger vd:n Mads Syversen till Finansavisen.

Kan värderas till nära 3 miljarder

Hur mycket de tre investerarna betalar är inte offentliggjort. Finansavisens beräkningar indikerar dock att Arctic Securities kan vara värt mellan 2,7 och 2,9 miljarder norska kronor före emissionen.

Beräkningen bygger på en vinstmultipel på 10–11 gånger fjolårets resultat. Arctic redovisade ett årsresultat på 266 miljoner norska kronor 2025.

Utifrån den uppskattade värderingen skulle de nya ägarna kunna skjuta till omkring 300 miljoner norska kronor tillsammans. Det är dock en uppskattning och inte ett bekräftat emissionsbelopp.

Norrmannen Trond Mohn förblir investmentbankens största ägare. Genom investeringsbolaget Meteva ägde han 33,34 procent vid utgången av 2025, skriver Affärsvärlden.