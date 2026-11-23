Premiepensionen tappade 32,7 miljarder på drygt tre veckor

AP7 Såfa äger sina aktier genom AP7 Aktiefond, som är den största svenska ägaren. Fonden ägde 37 817 572 Nvidia-aktier vid halvårsskiftet, då Nvidia var fondens största innehav, enligt Finansinspektionens fondregister.

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Har fonden kvar lika många aktier var innehavet värt 81,1 miljarder kronor den 28 oktober, dagen före New York Times avslöjande, och 48,4 miljarder på fredagens botten, omräknat med aktiekursen och dollarkursen vid varje tidpunkt.

Tappet på 32,7 miljarder kronor motsvarar i snitt 5 450 kronor per sparare. Efter måndagens rusning är innehavet värt 64,5 miljarder, fortfarande 16,6 miljarder under nivån den 28 oktober.

Svenska småsparare har köpt aktien medan den föll. ”Kunderna väljer återigen att köpa dippen, men det finns även en del som säljer i dag”, sa Elin Benjaminsson, börsstrateg på Avanza, när avgången blev känd.

Då hade Avanza drygt 132 000 Nvidia-ägare, och på måndagen var de 176 425. Nordnets statistik visar 107 112 ägare i början av november och 157 225 på måndagen. Ett köp på fredagens botten har gett 32 procent, medan ett köp till stängningskursen dagen för avgången går jämnt upp.

Så mycket äger svenskarna

Ägare 28 oktober 20 november (botten) 23 november AP7 Aktiefond (37 817 572 aktier) 81,1 miljarder kr 48,4 miljarder kr 64,5 miljarder kr 150 svenska fonder (120 596 203 aktier) 258,5 miljarder kr 154,4 miljarder kr 205,7 miljarder kr

Egen uträkning. Antal aktier enligt Finansinspektionens fondinnehav per 30 juni 2026, värderat till Nvidias stängningskurs och dollarkursen samma dag. Värdet 23 november avser kursen vid 17-tiden svensk tid.

Antal ägare Före avgången 23 november Avanza drygt 132 000 (12 november) 176 425 Nordnet 107 112 (början av november) 157 225

Källa: Avanza (Elin Benjaminsson till EFN 12 november, Avanzas aktiesida 23 november) och Nordnets ägarstatistik.

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Regeringen tar en fjärdedel av Kinaförsäljningen

”Ingen säkerhetsrisk? Baserat på vad?”, skriver den republikanske senatorn John Cornyn på X om styrelsens hänvisning till regeringen.

Trumpadministrationen har känt till misstankarna mot Alice Huang sedan i våras. USA:s utrikesminister Marco Rubio informerade Trump om dem i maj, ombord på Air Force One på väg till Kina, enligt New York Times, och Jensen Huang fick ändå följa med på resan.

USA:s regering, som gav styrelsen underlaget, får 25 procent av intäkterna när Nvidia säljer H200-chip till Kina, enligt ett avtal som Huang lobbade fram i fjol. Vid rapporten den 17 november meddelade den tillförordnade vd:n Colette Kress att bolaget slutat leverera chipen, som hör till produktfamiljen Hopper, med orden ”vi levererar inte längre licensierade Hopper-produkter för datacenter till Kina”.

Förra kvartalet var H200-försäljningen till Kina värd 2,4 miljarder dollar, cirka 24,7 miljarder kronor, men Kina hade redan börjat vägra ta emot chipen, enligt TechCrunch. Bolaget har inte sagt om leveranserna återupptas nu när Huang är tillbaka.

Styrelsens egen utredning av uppgifterna om att Huang varit måltavla för en utländsk underrättelsetjänst, som advokatbyrån Wachtell Lipton leder, ska enligt pressmeddelandet ”fullföljas”. Jeffrey Sonnenfeld, professor i ledarskap vid Yale, skrev före beslutet tillsammans med tre kolleger att en återkomst innan granskningen är klar ”skulle placera den som utreds direkt ovanför dem som gör utredningen”.

Den 1 december ska Huang förhöras om affären bakom stängda dörrar av tre utskott i representanthuset.

Från avslöjandet till avgången

Datum Vad som hände Nvidia-aktien, dollar Maj 2026 Marco Rubio informerar Trump om misstankarna mot Alice Huang, tidigare chef på Singaporebolaget Megaspeed, ombord på Air Force One. Jensen Huang följer med till Kina 29 oktober New York Times avslöjar att amerikanska tjänstemän misstänker att Alice Huang arbetar för kinesisk underrättelsetjänst och att hon haft en relation med Jensen Huang 213,66 (−0,8 procent) 5 november Finansminister Scott Bessent konfronterar handelsminister Howard Lutnick om varför Megaspeed inte svartlistats 181,60 (−9,3 procent) 8 november Huang erkänner otrohet i ett mejl till de anställda. Styrelsen inleder en utredning 10 november New York Times avslöjar att Trump informerades redan i maj 168,89 (−5,5 procent) 11 november New York Times avslöjar en relation med en Nvidia-chef som rapporterade till Huang. Styrelsen samlas till krismöte 173,73 (+2,9 procent) 12 november Huang avgår. Finanschefen Colette Kress blir tillförordnad vd och Harvey Jones bolagets förste ordförande 166,19 (−4,3 procent)

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Från avgången till återkomsten

Datum Vad som hände Nvidia-aktien, dollar 13 november Elon Musk skriver under en namninsamling för Huang. Bessent anklagar handelsdepartementet för att ha dragit ut på stoppet av Megaspeed 162,85 (−2,0 procent) 15 november Financial Times avslöjar att Huang diskuterar en återkomst med en lobbygrupp av teknikchefer. Bessent vill se en extern vd 16 november Ny exportregel som stoppar avancerade chip till datacenter utomlands som betjänar kinesiska kunder. Styrelsen överväger inte att ta tillbaka Huang, enligt CNBC 156,14 (−4,1 procent) 17 november Kvartalsrapport. Jones säger nej till en återkomst och Kress meddelar att leveranserna av H200 till Kina har stoppats. Wall Street Journal avslöjar att börsmyndigheten SEC utreder om bolaget vilselett investerare 155,46 (−0,4 procent) 18 november Moody’s sänker utsikterna för Nvidias kreditbetyg med hänvisning till bolagsstyrningen 150,96 (−2,9 procent) 19 november Kaliforniens justitiekansler kräver ut handlingar från Nvidia 145,98 (−3,3 procent) 20 november Uppgifter om att SEC:s utredning även omfattar redovisningen. Veckans fall blir 22,9 procent 125,53 (−14,0 procent) 22 november Trump uppmanar styrelsen att anställa Huang igen. Styrelsen fattar beslutet samma dag 23 november Återkomsten offentliggörs 165,77 (+32,1 procent)

Det som återstår

Datum Händelse 1 december Huang förhörs bakom stängda dörrar av tre utskott i representanthuset 2 december Nvidias chefsjurist Tim Teter förhörs av samma utskott Inget datum Wachtell Liptons utredning för styrelsen, SEC:s utredning, Kaliforniens justitiekansler och den amerikanska utredningen av Megaspeed

Kursen är stängningskurs, utom 23 november som avser kursen vid 17-tiden svensk tid. Datum utan kurs är dagar då börsen var stängd eller beslutet kom efter stängning.