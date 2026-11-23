Nvidias styrelse tog på måndagen tillbaka Jensen Huang som vd, sex dagar efter att den sagt nej, och stödde sig på en säkerhetsbedömning från en regering som tar 25 procent av bolagets försäljning av H200-chip till Kina. Aktien rusade 32 procent.
Nvidia ångrade sig på sex dagar – AP7 tog igen 16 miljarder
Räknat på innehavet vid halvårsskiftet tog AP7 Såfa igen 16,1 miljarder kronor på en dag, och där har sex miljoner svenskar sin premiepension.
Krisen började när New York Times den 29 oktober avslöjade att amerikanska tjänstemän misstänker att Alice Huang arbetar för kinesisk underrättelsetjänst och att hon haft en relation med Jensen Huang, som hon inte är släkt med.
Hon var tidigare chef för Singaporebolaget Megaspeed, som utreds för att ha smugglat Nvidia-chip till Kina. Den 8 november erkände Jensen Huang otrohet i ett mejl till de anställda, och när New York Times tre dagar senare avslöjade att han också haft en relation med en chef i bolaget avgick han, vilket offentliggjordes den 12 november.
Beslutet att ta tillbaka honom var enhälligt och fattades redan på söndagen, enligt bolagets anmälan till börsmyndigheten SEC. ”Styrelsen anser att Jensen är rätt person att leda Nvidia”, säger ordföranden Harvey Jones i bolagets pressmeddelande, där styrelsen skriver att den fått underlag ”från högsta nivå i USA:s regering” och därför är övertygad om att Huang inte är någon säkerhetsrisk.
Trump drev på
Donald Trump, som på söndagen uppmanade styrelsen att anställa Huang igen, sa på måndagen till CNBC att han talat med styrelsen före beslutet.
Vid kvartalsrapporten den 17 november gav Harvey Jones motsatt besked. Då sa han att styrelsen ”enhälligt accepterade hans avgång och inte har för avsikt att återinsätta Jensen som vd”, och bolaget hade redan anlitat ett rekryteringsföretag för att hitta en efterträdare.
Bland förvaltarna går meningarna isär om vändningen. Kapitalförvaltaren Peter Andersen i Boston säger till Globe and Mail att han är ”fullständigt häpen” och kallar beslutet ”ett skolexempel på dålig bolagsstyrning”. Marco Vailati, analyschef på Cassa Lombarda i Milano, ser det som det minst dåliga alternativet. ”Fallet var lika dumt som uppgången är överdriven, men det här är bättre än alternativet”, säger han till samma tidning.
Rapportveckan blev aktiens sämsta under krisen, med ett fall på 22,9 procent från måndag till fredag. Störst var raset på fredagen, 14 procent, efter uppgifter om att börsmyndighetens utredning av bolaget även omfattar redovisningen.
Premiepensionen tappade 32,7 miljarder på drygt tre veckor
AP7 Såfa äger sina aktier genom AP7 Aktiefond, som är den största svenska ägaren. Fonden ägde 37 817 572 Nvidia-aktier vid halvårsskiftet, då Nvidia var fondens största innehav, enligt Finansinspektionens fondregister.
Har fonden kvar lika många aktier var innehavet värt 81,1 miljarder kronor den 28 oktober, dagen före New York Times avslöjande, och 48,4 miljarder på fredagens botten, omräknat med aktiekursen och dollarkursen vid varje tidpunkt.
Tappet på 32,7 miljarder kronor motsvarar i snitt 5 450 kronor per sparare. Efter måndagens rusning är innehavet värt 64,5 miljarder, fortfarande 16,6 miljarder under nivån den 28 oktober.
Svenska småsparare har köpt aktien medan den föll. ”Kunderna väljer återigen att köpa dippen, men det finns även en del som säljer i dag”, sa Elin Benjaminsson, börsstrateg på Avanza, när avgången blev känd.
Då hade Avanza drygt 132 000 Nvidia-ägare, och på måndagen var de 176 425. Nordnets statistik visar 107 112 ägare i början av november och 157 225 på måndagen. Ett köp på fredagens botten har gett 32 procent, medan ett köp till stängningskursen dagen för avgången går jämnt upp.
Så mycket äger svenskarna
|Ägare
|28 oktober
|20 november (botten)
|23 november
|AP7 Aktiefond (37 817 572 aktier)
|81,1 miljarder kr
|48,4 miljarder kr
|64,5 miljarder kr
|150 svenska fonder (120 596 203 aktier)
|258,5 miljarder kr
|154,4 miljarder kr
|205,7 miljarder kr
Egen uträkning. Antal aktier enligt Finansinspektionens fondinnehav per 30 juni 2026, värderat till Nvidias stängningskurs och dollarkursen samma dag. Värdet 23 november avser kursen vid 17-tiden svensk tid.
|Antal ägare
|Före avgången
|23 november
|Avanza
|drygt 132 000 (12 november)
|176 425
|Nordnet
|107 112 (början av november)
|157 225
Källa: Avanza (Elin Benjaminsson till EFN 12 november, Avanzas aktiesida 23 november) och Nordnets ägarstatistik.
Regeringen tar en fjärdedel av Kinaförsäljningen
”Ingen säkerhetsrisk? Baserat på vad?”, skriver den republikanske senatorn John Cornyn på X om styrelsens hänvisning till regeringen.
Trumpadministrationen har känt till misstankarna mot Alice Huang sedan i våras. USA:s utrikesminister Marco Rubio informerade Trump om dem i maj, ombord på Air Force One på väg till Kina, enligt New York Times, och Jensen Huang fick ändå följa med på resan.
USA:s regering, som gav styrelsen underlaget, får 25 procent av intäkterna när Nvidia säljer H200-chip till Kina, enligt ett avtal som Huang lobbade fram i fjol. Vid rapporten den 17 november meddelade den tillförordnade vd:n Colette Kress att bolaget slutat leverera chipen, som hör till produktfamiljen Hopper, med orden ”vi levererar inte längre licensierade Hopper-produkter för datacenter till Kina”.
Förra kvartalet var H200-försäljningen till Kina värd 2,4 miljarder dollar, cirka 24,7 miljarder kronor, men Kina hade redan börjat vägra ta emot chipen, enligt TechCrunch. Bolaget har inte sagt om leveranserna återupptas nu när Huang är tillbaka.
Styrelsens egen utredning av uppgifterna om att Huang varit måltavla för en utländsk underrättelsetjänst, som advokatbyrån Wachtell Lipton leder, ska enligt pressmeddelandet ”fullföljas”. Jeffrey Sonnenfeld, professor i ledarskap vid Yale, skrev före beslutet tillsammans med tre kolleger att en återkomst innan granskningen är klar ”skulle placera den som utreds direkt ovanför dem som gör utredningen”.
Den 1 december ska Huang förhöras om affären bakom stängda dörrar av tre utskott i representanthuset.
Från avslöjandet till avgången
|Datum
|Vad som hände
|Nvidia-aktien, dollar
|Maj 2026
|Marco Rubio informerar Trump om misstankarna mot Alice Huang, tidigare chef på Singaporebolaget Megaspeed, ombord på Air Force One. Jensen Huang följer med till Kina
|29 oktober
|New York Times avslöjar att amerikanska tjänstemän misstänker att Alice Huang arbetar för kinesisk underrättelsetjänst och att hon haft en relation med Jensen Huang
|213,66 (−0,8 procent)
|5 november
|Finansminister Scott Bessent konfronterar handelsminister Howard Lutnick om varför Megaspeed inte svartlistats
|181,60 (−9,3 procent)
|8 november
|Huang erkänner otrohet i ett mejl till de anställda. Styrelsen inleder en utredning
|10 november
|New York Times avslöjar att Trump informerades redan i maj
|168,89 (−5,5 procent)
|11 november
|New York Times avslöjar en relation med en Nvidia-chef som rapporterade till Huang. Styrelsen samlas till krismöte
|173,73 (+2,9 procent)
|12 november
|Huang avgår. Finanschefen Colette Kress blir tillförordnad vd och Harvey Jones bolagets förste ordförande
|166,19 (−4,3 procent)
Från avgången till återkomsten
|Datum
|Vad som hände
|Nvidia-aktien, dollar
|13 november
|Elon Musk skriver under en namninsamling för Huang. Bessent anklagar handelsdepartementet för att ha dragit ut på stoppet av Megaspeed
|162,85 (−2,0 procent)
|15 november
|Financial Times avslöjar att Huang diskuterar en återkomst med en lobbygrupp av teknikchefer. Bessent vill se en extern vd
|16 november
|Ny exportregel som stoppar avancerade chip till datacenter utomlands som betjänar kinesiska kunder. Styrelsen överväger inte att ta tillbaka Huang, enligt CNBC
|156,14 (−4,1 procent)
|17 november
|Kvartalsrapport. Jones säger nej till en återkomst och Kress meddelar att leveranserna av H200 till Kina har stoppats. Wall Street Journal avslöjar att börsmyndigheten SEC utreder om bolaget vilselett investerare
|155,46 (−0,4 procent)
|18 november
|Moody’s sänker utsikterna för Nvidias kreditbetyg med hänvisning till bolagsstyrningen
|150,96 (−2,9 procent)
|19 november
|Kaliforniens justitiekansler kräver ut handlingar från Nvidia
|145,98 (−3,3 procent)
|20 november
|Uppgifter om att SEC:s utredning även omfattar redovisningen. Veckans fall blir 22,9 procent
|125,53 (−14,0 procent)
|22 november
|Trump uppmanar styrelsen att anställa Huang igen. Styrelsen fattar beslutet samma dag
|23 november
|Återkomsten offentliggörs
|165,77 (+32,1 procent)
Det som återstår
|Datum
|Händelse
|1 december
|Huang förhörs bakom stängda dörrar av tre utskott i representanthuset
|2 december
|Nvidias chefsjurist Tim Teter förhörs av samma utskott
|Inget datum
|Wachtell Liptons utredning för styrelsen, SEC:s utredning, Kaliforniens justitiekansler och den amerikanska utredningen av Megaspeed
Kursen är stängningskurs, utom 23 november som avser kursen vid 17-tiden svensk tid. Datum utan kurs är dagar då börsen var stängd eller beslutet kom efter stängning.