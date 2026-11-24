Efter en rekordnotering och en värdering på över 2 000 miljarder dollar faller Anthropic nu under introduktionskursen. Bakslaget kommer bara dagar efter börsdebuten.
Anthropics börsfiasko – rasar under introduktionskursen
Anthropic, bolaget bakom AI-assistenten Claude, har fått en dramatisk start på börsen.
På tisdagen föll aktien med 6,8 procent till 81,71 dollar i förhandeln på Wall Street. Därmed hamnade kursen under introduktionspriset på 83 dollar, rapporterar Affärsvärlden.
Det är en rejäl omsvängning för bolaget som börsnoterades på Nasdaq den 19 november.
Aktien öppnade då på 111,50 dollar – motsvarande en uppgång på drygt 34 procent jämfört med teckningskursen. Bolagets fullt utspädda börsvärde passerade tillfälligt 2 000 miljarder dollar.
Från toppnoteringen i öppningshandeln till tisdagens kurs på 81,71 dollar har aktien därmed tappat omkring 27 procent.
AI-hajpen räcker inte längre
Bakom kursfallet ligger en bredare nedgång i tekniksektorn och en växande tveksamhet kring värderingarna av AI-bolagen.
Investerare har också börjat ifrågasätta de enorma investeringar som krävs för att bygga ut datorkapaciteten. Högre räntor riskerar att göra finansieringen av den infrastrukturen ännu dyrare.
Reuters beskriver Anthropics snabba kursvändning som ett bakslag för AI-handeln på Wall Street. Bolaget har blivit en viktig värdemätare för investerarnas aptit på den nya generationens AI-företag.
Största börsnoteringen någonsin
Själva börsintroduktionen var historisk. Anthropic tog in 93,5 miljarder dollar inklusive övertilldelningen, vilket gjorde noteringen till den största hittills.
Det överträffade Space X börsintroduktion i juni som inbringade 85,7 miljarder dollar.
Den initiala värderingen och kursrusningen visade hur stark efterfrågan fortfarande kunde vara på bolag med en tydlig AI-position. Men den efterföljande nedgången visar också hur snabbt sentimentet kan vända när investerarna börjar ifrågasätta prislappen.
Indexfonder kan ge stöd
Det finns dock en möjlig ljuspunkt för aktien.
Anthropic väntas tas in i MSCI:s globala standardindex efter börsstängningen den 30 november. Det kan skapa ett köptryck från passivt förvaltade fonder som behöver köpa aktien för att följa indexet.
Enligt indexanalysföretaget Intropic kan sådana fonder komma att köpa upp till 30 procent av de aktier som sålts i börsintroduktionen före årets slut, skriver Reuters.
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