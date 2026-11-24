Det är en rejäl omsvängning för bolaget som börsnoterades på Nasdaq den 19 november.

Aktien öppnade då på 111,50 dollar – motsvarande en uppgång på drygt 34 procent jämfört med teckningskursen. Bolagets fullt utspädda börsvärde passerade tillfälligt 2 000 miljarder dollar.

Från toppnoteringen i öppningshandeln till tisdagens kurs på 81,71 dollar har aktien därmed tappat omkring 27 procent.

AI-hajpen räcker inte längre

Bakom kursfallet ligger en bredare nedgång i tekniksektorn och en växande tveksamhet kring värderingarna av AI-bolagen.

Investerare har också börjat ifrågasätta de enorma investeringar som krävs för att bygga ut datorkapaciteten. Högre räntor riskerar att göra finansieringen av den infrastrukturen ännu dyrare.

Reuters beskriver Anthropics snabba kursvändning som ett bakslag för AI-handeln på Wall Street. Bolaget har blivit en viktig värdemätare för investerarnas aptit på den nya generationens AI-företag.