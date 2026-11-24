Har han kvar innehavet, ökade värdet med mellan 1,3 och 15 miljoner dollar, cirka 13 till 154 miljoner kronor, när aktien rusade 31,5 procent på beskedet att Huang kommer tillbaka. Nvidias börsvärde växte med omkring 950 miljarder dollar, den största ökningen under en dag som någonsin noterats för ett enskilt bolag.

I den övre delen av intervallet, 370 000 aktier, är innehavet värt 61 miljoner dollar, eller 627 miljoner kronor, räknat på måndagens stängningskurs 165,05 dollar. Med samma antal hade Trump enligt FT:s beräkning förlorat 42 miljoner dollar på aktien från toppen i oktober fram till fredagens stängning, ett fall som fördjupades när Huang avgick, och måndagens uppgång tog alltså igen drygt en tredjedel.

Vita huset har inte svarat på FT:s frågor om aktieinnehavet men har tidigare uppgett att Trumps portfölj förvaltas självständigt av externa finansinstitut.

Presidenten tog åt sig äran i CNBC

Trump berättade själv om sin roll i en oplanerad intervju med CNBC på måndagen. ”Jag har pratat med dem, låt oss säga så”, sa han om samtalen med Nvidias styrelse. ”Och jag övertygade dem, jag fixade uppgörelsen.”

Så sent som den 17 november hade styrelsen sagt att den inte tänkte ta tillbaka Huang, som avgick den 12 november efter avslöjanden om flera utomäktenskapliga relationer, bland annat med en kvinna som amerikanska tjänstemän misstänker för att arbeta för kinesisk underrättelsetjänst. När styrelsen ändrade sig på söndagen hänvisade den till synpunkter ”från högre nivåer i USA:s regering”.

Vita husets kommunikationschef Steven Cheung sa till Semafor att presidenten var ”helt delaktig” i beslutet och att ”vi måste skydda våra genier”.

Den demokratiske senatorn Ruben Gallego kräver nu en utredning av om Trump ”satte vår nationella säkerhet på spel” för egen vinning, när han drev igenom att en vd som kopplats till en misstänkt kinesisk agent fick tillbaka jobbet.

Säkerhetsfrågan tas upp när tre utskott i representanthuset frågar ut Huang vid en stängd utfrågning den 1 december om hans kontakter med kvinnan. Två dagar senare väntar en öppen utfrågning i senatens bankutskott, ett datum som utskottets ordförande Tim Scott bekräftade på måndagen.