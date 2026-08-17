På bara två månader har Larry Ellison förlorat en stor del av sin förmögenhet. Frågan är om Oracle-aktien kan återhämta sig igen.
Dyr sommar: Han förlorade 1 000 miljarder på två månader
Larry Ellison har på kort tid fallit från plats två till plats åtta på listan över världens rikaste personer.
Oracles kraftiga kursnedgång har på två månader raderat omkring 104 miljarder dollar, eller knappt 1 000 miljarder kronor, från den amerikanske miljardärens förmögenhet.
Efter börsens stängning på fredagen uppskattades Ellisons förmögenhet till 192,6 miljarder dollar.
Kraftigt fall
Han passerades därmed av Nvidias medgrundare och vd Jensen Huang, vars förmögenhet uppskattades till 194,4 miljarder dollar.
Ellison nådde sin högsta placering den 2 juni, då han var världens näst rikaste person bakom Elon Musk. Sedan dess har Oracle-aktien fallit kraftigt, skriver Forbes.
Mellan toppen på drygt 250 dollar den 1 juni och botten på 114,50 dollar den 28 juli föll aktien med omkring 54 procent.
Aktien har därefter återhämtat sig och stängde på 150,52 dollar på fredagen, men ligger fortfarande långt under vårens nivåer.
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Kopplat till OpenAI
Nedgången har sammanfallit med växande oro kring Oracles investeringar i AI-infrastruktur.
Bolaget har meddelat planer på att ta in omkring 40 miljarder dollar genom en kombination av skulder och eget kapital.
Samtidigt har kapitalutgifterna ökat kraftigt till 55,7 miljarder dollar och väntas överstiga 95 miljarder dollar under räkenskapsåret 2027.
Oracle har samtidigt byggt upp en orderstock på omkring 638 miljarder dollar.
En stor del av den är dock kopplad till OpenAI, vilket har fått analytiker att ifrågasätta hur mycket av framtida intäkter som faktiskt är säkrade.
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Sänkte kreditbetyget
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global sänkte Oracles kreditbetyg i juli.
Bedömningen var att företagets snabbt växande AI-verksamhet kan bli mycket lönsam, men att de stora investeringarna samtidigt riskerar att försvaga bolagets finansiella ställning.
Oracles börsvärde har fallit omkring 443 miljarder dollar från toppen på 877,1 miljarder dollar i september. På fredagen värderades bolaget till cirka 433,5 miljarder dollar.
För Ellison får kursfallet direkt genomslag på förmögenheten eftersom en stor del av hans tillgångar består av Oracle-aktier.
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