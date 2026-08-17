Dyr sommar: Han förlorade 1 000 miljarder på två månader

Kopplat till OpenAI

Nedgången har sammanfallit med växande oro kring Oracles investeringar i AI-infrastruktur.

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Bolaget har meddelat planer på att ta in omkring 40 miljarder dollar genom en kombination av skulder och eget kapital.

Samtidigt har kapitalutgifterna ökat kraftigt till 55,7 miljarder dollar och väntas överstiga 95 miljarder dollar under räkenskapsåret 2027.

Oracle har samtidigt byggt upp en orderstock på omkring 638 miljarder dollar.

En stor del av den är dock kopplad till OpenAI, vilket har fått analytiker att ifrågasätta hur mycket av framtida intäkter som faktiskt är säkrade.

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Sänkte kreditbetyget

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global sänkte Oracles kreditbetyg i juli.

Bedömningen var att företagets snabbt växande AI-verksamhet kan bli mycket lönsam, men att de stora investeringarna samtidigt riskerar att försvaga bolagets finansiella ställning.

Oracles börsvärde har fallit omkring 443 miljarder dollar från toppen på 877,1 miljarder dollar i september. På fredagen värderades bolaget till cirka 433,5 miljarder dollar.

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För Ellison får kursfallet direkt genomslag på förmögenheten eftersom en stor del av hans tillgångar består av Oracle-aktier.

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