Tvist om 31 guld ton – halva svenska guldreserven finns i samma valv

Fiender enas om guldet

Nu har något ovanligt inträffat.

Venezuelas regering under Delcy Rodríguez och delar av oppositionen har efter USA-medlade samtal enats om att gemensamt försöka få loss guldet.

Pengarna ska användas för återuppbyggnaden efter de förödande jordbävningarna den 24 juni. Planen är enligt Euronews att pengarna ska placeras på konton hos det amerikanska finansdepartementet och att användningen ska granskas internationellt.

Bank of England väntar dock på ett rättsligt avgörande innan guldet kan lämnas ut.

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Sverige har samma valv

För Sverige är historien mer än en exotisk miljardtvist.

Riksbanken ägde den 30 april 2026 totalt 125,7 ton guld till ett marknadsvärde på 172,6 miljarder kronor. Och enligt Riksbanken förvaras nästan hälften av den svenska guldreserven hos Bank of England.

Det motsvarar grovt räknat uppemot 60 ton svenskt guld i London – nästan dubbelt så mycket som den venezuelanska reserv som nu är föremål för strid.

Därför ligger guldet utomlands

Att Sverige placerat guldet i London handlar inte om att Riksbanken saknar egna valv.

Tvärtom är den geografiska spridningen medveten.

Svenskt guld finns även hos centralbankerna i Kanada, USA och Schweiz samt i Riksbankens egen depå i Sverige. Spridningen minskar säkerhetsrisken med att förvara allt på samma plats.

London fyller dessutom en särskild funktion. Där finns världens största kommersiella guldmarknad, och placeringen hos Bank of England gör att Riksbanken kan omsätta stora delar av guldet med mycket kort varsel om det skulle behövas.

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Sverige har redan sålt halva reserven

Sveriges guldreserv har dessutom varit betydligt större. Som Dagens PS tidigare berättat sålde Riksbanken 59,7 ton guld mellan 2005 och 2009 – nästan halva den dåvarande reserven.

Försäljningarna har i efterhand blivit kostsamma räknat i utebliven värdestegring.

Sedan dess har guldpriset rusat och centralbanker runt om i världen åter börjat betrakta metallen som en strategiskt viktig reservtillgång.

Vid utgången av 2025 var Sveriges kvarvarande guld värt drygt 161 miljarder kronor efter en värdeökning på 37 procent under året, vilket Dagens PS skrev om tidigare i år.

Flera länder har tänkt om

Just frågan om var guldet ska ligga har blivit mer laddad i en tid av sanktioner och geopolitisk konflikt.

Serbien valde exempelvis att ta hem hela sin guldreserv till Belgrad redan 2021. Samtidigt har Polen, Tjeckien och andra östeuropeiska länder ökat sina guldreserver kraftigt, vilket Dagens PS tidigare rapporterat.

Venezuelafallet illustrerar en risk med utlandsförvaring som är svår att mäta i kronor: fysisk äganderätt och faktisk tillgång till en tillgång är inte alltid samma sak.

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Kan samma sak hända Sverige?

Det finns inget i de aktuella fallet som tyder på att Sverige riskerar att förlora tillgången till sitt guld.

Venezuela befinner sig i en helt annan politisk och juridisk situation, och det vore därför missvisande att likställa länderna.

Men tvisten visar varför förtroende är centralt i systemet.

Nästan halva den svenska guldreserven ligger i London just för att den ska vara säker och snabbt tillgänglig. Venezuelas 31 ton visar samtidigt att när frågan uppstår om vem som legitimt företräder en stat kan guld som ligger tryggt bakom världens kanske säkraste valvdörrar bli mycket svårt att komma åt.

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