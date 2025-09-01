Skönhetsjätten LVMH planerar två nya satsningar på Rodeo Drive i Beverly Hills. De dubbla flaggskeppen ska lyfta koncernen.
Rodeo Drive ska lyfta LVMH
Det är på Rodeo Drive i Beverly Hills som Bernard Arnault och LVMH ska landa två stora nya projekt och stärka sitt grepp om en av världens mest exklusiva detaljhandsytor.
Arnaults lyxkonglomerat planerar en ny Tiffany & Co, en flaggskeppsbutik på platsen för gamla Luxe Hotel som ska rivas, enligt Bloomberg.
Endast ett kvarter bort har LMVH lanserat planerar för en ny stor Louis Vuitton-butik och vad man kallar ”ett kulturellt campus”, ritat av arkitekten Frank Gehry, en reviderad variant av det projekt med ett hotellbygge som man fick nobben på 2023.
Det nya projektet ska bli koncernens hittills största projekt i Los Angeles-området.
Berg- och dalbana för lyxjätten. Dagens PS
Motvind från flera håll
LVMH fördjupar satsningen på Rodeo Drive och gör de i en motvind från koncernen, som långt ifrån bara handlar om att man fick nobben tidigare i LA.
Det handlar om högre amerikanska tullar och samtidigt vad LVMH självt beskrivit som en minskad efterfrågan på viktiga marknader som Kina och Japan.
En del av vill man nu möta med en satsning på Rodeo Drive, som fortfarande lockar förmögna besökare från USA, Mellanöstern och Asien.
Rodeo Drive ligger i samma liga som shoppinggator som Madison Avenue och Fifth Avenue på Manhattan eller Miami Design District, säger Milton Pedraza, vd för konsultföretaget Luxury Institute.
“Det finns vissa platser och utrymmen som är ikoniska, och de är några av de trevligaste och mest önskvärda platserna att vara på.”
Nya planer för LVMH
Det Parisbaserade företaget har redan spenderat mer än 900 miljoner dollar på 12 leasade eller ägda butiker på Rodeo Drive under åren.
LVMH köpte Luxe Hotel-tomten för 200 miljoner dollar 2021. Planerna för Tiffany-projektet, vars senaste version lämnades in den 4 augusti till Beverly Hills planeringskommission, har inte offentliggjorts.
De ritningar som lämnats in till myndigheterna omfattar en trevåningsbyggnad på Rodeo Drive på 2 830 kvadratmeter, med ett inomhus- och utomhusutrymme på taket för VIP-kunder samt en restaurang.
Det föreslagna området för Louis Vuitton omfattar cirka 9 000 kvadratmeter i två byggnader.
Projektet ska inkludera lyxbutiker, ett kafé, en restaurang, en utomhusterrass, ett utställningsutrymme och en trädgård på takterrass. Om staden godkänner projektet kan byggandet starta 2026 och vara klart 2029.
Milton Pedraza liknar konceptet vid en temapark, där LVMH “kommer att bli mer som Disney eller Universal Studios mer än bara en leverantör av lyxvaror”.
”Dyrt men värt pengarna”
Förstklassiga fastigheter på Rodeo Drive har vanligtvis extremt höga hyror men samtidigt en butiksförsäljning som ofta överstiger tio gånger hyran, enligt Houman Mahboubi, mäklare på CBRE Group.
En stark efterfrågan illustrerar hur villiga exklusiva varumärken är att satsa på ett av de områden som utgör den “absoluta kärnan” av global glamour, säger Jay Luchs, vice ordförande på Newmark Group Inc. och mångårig mäklare på Rodeo Drive.
Det handlar inte bara om att säkra plats på gatan, konstaterar han. Det handlar om att synas i flödena hos alla de influerare som flockas på Rodeo Drive.
Inte så lyxigt – LVMH backar i osäkra tider. Dagens PS
Utsattes för kuppförsök – nu har lyxmärket gått om. Realtid
