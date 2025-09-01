Rodeo Drive ska lyfta LVMH

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Det är på Rodeo Drive i Beverly Hills som Bernard Arnault och LVMH ska landa två stora nya projekt och stärka sitt grepp om en av världens mest exklusiva detaljhandsytor.

Arnaults lyxkonglomerat planerar en ny Tiffany & Co, en flaggskeppsbutik på platsen för gamla Luxe Hotel som ska rivas, enligt Bloomberg.

Endast ett kvarter bort har LMVH lanserat planerar för en ny stor Louis Vuitton-butik och vad man kallar ”ett kulturellt campus”, ritat av arkitekten Frank Gehry, en reviderad variant av det projekt med ett hotellbygge som man fick nobben på 2023.

Det nya projektet ska bli koncernens hittills största projekt i Los Angeles-området.

Motvind från flera håll

LVMH fördjupar satsningen på Rodeo Drive och gör de i en motvind från koncernen, som långt ifrån bara handlar om att man fick nobben tidigare i LA.

Det handlar om högre amerikanska tullar och samtidigt vad LVMH självt beskrivit som en minskad efterfrågan på viktiga marknader som Kina och Japan.

En del av vill man nu möta med en satsning på Rodeo Drive, som fortfarande lockar förmögna besökare från USA, Mellanöstern och Asien.

Rodeo Drive ligger i samma liga som shoppinggator som Madison Avenue och Fifth Avenue på Manhattan eller Miami Design District, säger Milton Pedraza, vd för konsultföretaget Luxury Institute.

“Det finns vissa platser och utrymmen som är ikoniska, och de är några av de trevligaste och mest önskvärda platserna att vara på.”

