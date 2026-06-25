LVMH slår tillbaka efter anklagelser om försvunna Hermès-miljarder

LVMH bryter för första gången tystnaden och går till motattack i en 20 sidor lång domstolsinlaga.

Hermès-arvingen Nicolas Puech stämde förra året bland andra LVMH och Bernard Arnault och värderar sina förluster till över 157 miljarder kronor.

Puech hävdar att hans förmögenhetsförvaltare Eric Freymond utan hans vetskap sålde merparten av hans aktier i familjebolaget Hermès till LVMH.

LVMH avfärdar nu anklagelserna som ”ärekränkande och grundlösa”.

”Rör inte oss”

Kärnan i LVMH:s försvar är: ”Om Puech inte fick betalt för sina aktier är det Freymonds ansvar, inte deras”

”Om Nicolas Puech inte fick intäkterna från försäljningen av sina aktier så är det en fråga som rör Eric Freymond, inte LVMH”, skriver koncernen i inlagan, enligt Wall Street Journal som tagit del av dokumentet. Citaten i denna artikel är översatta från engelska.

Koncernen hävdar att syftet aldrig var att köpa Puechs aktier. Tvärtom ville man bilda ett gemensamt ägarblock med arvingen för att påverka Hermès inifrån.

Puech var värdefull just för att han fortfarande ägde sin historiska andel, en ”nyttig, rentav oumbärlig” partner enligt LVMH.

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Att förvärva hans aktier hade varit ”raka motsatsen” till hela strategin, skriver koncernen.