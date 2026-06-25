Världens rikaste familjer i öppet krig efter att 6 miljoner Hermès-aktier spårlöst försvunnit. LVMH slår nu hårt tillbaka mot påståendena om att de i hemlighet skulle ha lagt beslag på den skygge arvingens enorma förmögenhet.
LVMH slår tillbaka efter anklagelser om försvunna Hermès-miljarder
Dagens PS har tidigare berättat om miljardmysteriet kring de försvunna Hermès-aktierna och det dramatiska dödsfallet som skakade utredningen. Nu tar konflikten en ny vändning.
LVMH bryter för första gången tystnaden och går till motattack i en 20 sidor lång domstolsinlaga.
Hermès-arvingen Nicolas Puech stämde förra året bland andra LVMH och Bernard Arnault och värderar sina förluster till över 157 miljarder kronor.
Puech hävdar att hans förmögenhetsförvaltare Eric Freymond utan hans vetskap sålde merparten av hans aktier i familjebolaget Hermès till LVMH.
LVMH avfärdar nu anklagelserna som ”ärekränkande och grundlösa”.
”Rör inte oss”
Kärnan i LVMH:s försvar är: ”Om Puech inte fick betalt för sina aktier är det Freymonds ansvar, inte deras”
”Om Nicolas Puech inte fick intäkterna från försäljningen av sina aktier så är det en fråga som rör Eric Freymond, inte LVMH”, skriver koncernen i inlagan, enligt Wall Street Journal som tagit del av dokumentet. Citaten i denna artikel är översatta från engelska.
Koncernen hävdar att syftet aldrig var att köpa Puechs aktier. Tvärtom ville man bilda ett gemensamt ägarblock med arvingen för att påverka Hermès inifrån.
Puech var värdefull just för att han fortfarande ägde sin historiska andel, en ”nyttig, rentav oumbärlig” partner enligt LVMH.
Att förvärva hans aktier hade varit ”raka motsatsen” till hela strategin, skriver koncernen.
Så började samarbetet
Domstolsinlagan avslöjar nya detaljer om hur kontakterna uppstod. Enligt LVMH var det Freymond som redan 2001 tog kontakt med Pierre Godé, Arnaults högra hand, med ett förslag om allians.
Puech var frustrerad över sitt bristande inflytande i det familjeägda lyxhuset och ville ha en större roll.
De träffades vid upprepade tillfällen under åren, bland annat på Château d’Yquem, det anrika bordeaux-slottet som ägs av LVMH. Freymond odlade nära relationer med flera medlemmar i Hermès-familjen och hjälpte till att säkra deras aktier, enligt inlagan.
2007 informerade Freymond LVMH om att ett stort paket Hermès-aktier var på väg ut på marknaden och hotade att sälja dem till en konkurrent om inte LVMH agerade snabbt.
Det var startskottet för de aktieswappar via Société Générale som 2010 skakade lyxvärlden när Arnault avslöjade att LVMH i hemlighet byggt upp en ägarandel på 17 procent i Hermès.
Redan då fanns tvivel. Hermès toppchef Axel Dumas sa i juli 2025: ”Jag har länge haft vissheten att Nicolas Puech inte längre innehar sina aktier. Det är därför vi har inlett rättsprocesser.”
Betalade ut 100 miljoner till vardera
Inlagan avslöjar även att LVMH 2017 polisanmälde Puech och Freymond för utpressning i Schweiz, efter att Puech krävt mellan 13 och 25 miljarder kronor i skadestånd.
Anmälan avskrevs och parterna nådde en förlikning 2019, undertecknad av Arnault personligen. LVMH betalade drygt 100 miljoner kronor vardera till Puech och Freymond.
Koncernen beskriver sig som ”utmattad av trakasserierna” och förbryllad över relationen mellan de två männen.
Men förlikningen höll inte. Som Dagens PS tidigare rapporterat upptäckte Puech 2022 att nästan hela hans förmögenhet var borta.
Hans förmögenhetsförvaltare Freymond erkände under förhör i juli 2025 för första gången att han sålt en betydande del av Puechs aktier till LVMH 2008. Två veckor senare var han död.
Utredningen fortsätter
Tre advokater, bland dem en som arbetade åt LVMH under uppköpsperioden, har satts under formell utredning. Samtliga nekar till brott.
Puechs ombud svarar i en egen inlaga att det är för tidigt att fria LVMH. Skuldfrågan bör avgöras av den pågående brottsutredningen, menar de.
LVMH:s Hermès-investering genererade en vinst på 3,8 miljarder euro, motsvarande drygt 43 miljarder kronor.
Koncernen sålde så småningom hela innehavet. Affären förblir en av de mest kontroversiella i Arnaults karriär.