Så mycket kapital krävs för 10 000 kronor i månaden i utdelning

Fyra procent är inte extremt

Att bygga en portfölj som ger 4 procent behöver samtidigt inte innebära jakt på börsens mest extrema högutdelare. Handelsbanken konstaterar att Stockholmsbörsens genomsnittliga direktavkastning brukar ligga kring 3 procent.

Det finns dessutom ett relativt stort urval över 4 procent.

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En sammanställning från Placera baserad på Factset över de 20 primärnoterade Stockholmsaktier som väntades ge högst direktavkastning 2026 visade att samtliga låg på minst 4,6 procent.

Att nå 6 procent är betydligt mer krävande. I samma sammanställning låg fem bolag inför utdelningssäsongen 2026 över den nivån.

Hög utdelning kan vara en varningssignal

Det betyder inte att spararen alltid bör välja de aktier som ger allra högst utdelning.

En hög direktavkastning kan också bero på att aktiekursen har rasat eftersom investerarna förväntar sig att utdelningen ska sänkas.

Det är därför av stor betydelse att sprida riskerna i portföljen och att bedöma bolagens förmåga att fortsätta betala utdelningar.

Portföljen på 2 miljoner kronor med 6 procents direktavkastning är alltså inte nödvändigtvis den enklaste eller minst riskfyllda vägen till 10 000 kronor i månaden.

ISK tar också en del

För svenska sparare spelar skatten också roll. På ett ISK beskattas inte varje utdelning separat. I stället betalar spararen en årlig schablonskatt på kapitalet.

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Under 2026 är de första 300 000 kronorna av det sammanlagda sparandet på ISK, kapitalförsäkring och PEPP skattefria. För kapital därutöver motsvarar skatten 1,065 procent av kapitalunderlaget, enligt Skatteverket.

De 10 000 kronorna i kalkylen är därför utdelning före hänsyn till ISK-skatten.

Dessutom kommer pengarna sällan jämnt fördelade över året.

Många svenska börsbolag delar ut en eller ett par gånger om året. De 10 000 kronorna ska därför ses som ett månatligt genomsnitt av 120 000 kronor i årlig utdelning – inte som en lön som automatiskt trillar in på kontot varje månad.

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