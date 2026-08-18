Elon Musk har länge byggt sina företag kring idén att kontrollera så mycket som möjligt av den egna tekniken. Industrisatsningen i Texas ska tillverka avancerade AI-chip för bland annat Tesla och Space X – och kan bli världens största byggnad.
Därför bygger Musk en fabrik på nio miljoner kvadratmeter
Elon Musks bolag Tesla och Space X planerar och bygger anläggningen Terafab i Grimes County, Texas, med en yta som beräknas överstiga 9,3 miljoner kvadratmeter.
Om projektet fullföljs blir det i så fall den största byggnaden i världen sett till golvyta.
Dyr satsning
Det kan dock samtidigt bli bland de dyraste industrisatsningarna globalt redan från start.
Enligt tidiga uppskattningar kan anläggningen kosta motsvarande 220 till 275 miljarder kronor.
Musk har som Dagens PS redan berättat lagt in en turboväxel för att bli en chip-kung på ett globalt plan.
Samlat under samma tak
Terafab är tänkt som en gigantisk halvledarfabrik där flera delar av tillverkningen samlas under samma tak.
Projektet ska enligt planerna omfatta tillverkning av logik- och minneschip samt avancerad paketering och testning.
Chipen ska bland annat användas av Tesla och Space X.
För Tesla handlar det om den växande efterfrågan på beräkningskraft för artificiell intelligens, självkörande bilar och Optimus-robotarna. För Space X är behovet kopplat till AI och rymdverksamhet.
Chip på jorden och i rymden
Musk har beskrivit projektet som en fabrik för chip som ska användas både på jorden och i rymden.
Det innebär att Terafab inte bara är ytterligare en fabrik.
Det är ett försök att skapa en egen, storskalig infrastruktur för den teknik som Musk räknar med ska driva hans företag under kommande decennier, enligt Ny Teknik.
Enorma skattelättnader
Bolaget har fått 100 procent skattelättnader i utbyte mot att spendera minst 5 miljarder dollar senast 2030 och skapa minst 1 800 heltidsjobb senast 2035.
I avtalet ingår också att Space X får bygga sin egen energiproduktion till fabriken, men där är det gas som gäller för hela slanten, trots att Tesla som bekant satsar stort på både solenergi och batterilagring.
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