Därför bygger Musk en fabrik på nio miljoner kvadratmeter

Samlat under samma tak

Terafab är tänkt som en gigantisk halvledarfabrik där flera delar av tillverkningen samlas under samma tak.

Projektet ska enligt planerna omfatta tillverkning av logik- och minneschip samt avancerad paketering och testning.

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Chipen ska bland annat användas av Tesla och Space X.

För Tesla handlar det om den växande efterfrågan på beräkningskraft för artificiell intelligens, självkörande bilar och Optimus-robotarna. För Space X är behovet kopplat till AI och rymdverksamhet.

Chip på jorden och i rymden

Musk har beskrivit projektet som en fabrik för chip som ska användas både på jorden och i rymden.

Det innebär att Terafab inte bara är ytterligare en fabrik.

Det är ett försök att skapa en egen, storskalig infrastruktur för den teknik som Musk räknar med ska driva hans företag under kommande decennier, enligt Ny Teknik.

Enorma skattelättnader

Bolaget har fått 100 procent skattelättnader i utbyte mot att spendera minst 5 miljarder dollar senast 2030 och skapa minst 1 800 heltidsjobb senast 2035.

I avtalet ingår också att Space X får bygga sin egen energiproduktion till fabriken, men där är det gas som gäller för hela slanten, trots att Tesla som bekant satsar stort på både solenergi och batterilagring.

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