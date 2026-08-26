Flygbolag ställer in. Passagerare väljer bort resmål. Nu redovisar Gatwick ett rejält passagerartapp och skyller på USA:s krig mot Iran.
Kraftigt minus: Kriget skrämmer bort flygpassagerarna
Iran-konflikten har gett London-flygplatsen Gatwick ett ”betydande” passagerartapp, meddelar flygplatsledningen.
Flygbolag har ställt in flygningar till regionen och semesterfirare valt bort resmål som Cypern, Grekland och Turkiet.
Konsekvensen av det är att Storbritanniens näst största flygplats fått se det totala antalet passagerare sjunka med nästan fem procent – och det skyller man främst på USA:s krig mot Iran.
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”Återhämtar sig gradvis”
”Flygtrafiken till regionen utgör en relativt liten del av vår verksamhet, men den påverkades i betydande omfattning och återhämtar sig endast gradvis. Sammantaget har denna kris lett till lägre passagerarsiffror”, säger flygplatsens vd Pierre-Hugues Schmit hos City AM.
Konflikten har även påverkat kostnaderna för flygbränsle, påpekar Schmit. Även om det inte rått någon brist har flygbranschen ”tvingats hantera högre kostnader, trots de prissäkringar majoriteten av våra flygbolag har.”
4,7 procent färre passagerare
Gatwick rapporterade minskat intresse för resmål med en ”upplevd koppling” till konflikten i Mellanöstern. Där ingår även Cypern, Turkiet, Grekland och Nordafrika.
Flygplatsens totala antal passagerare minskade med 4,7 procent till 19,1 miljoner under halvåret fram till juni, samtidigt som vinsten före skatt sjönk med 18 procent till 137 miljoner pund.
Koncernens totala intäkter ökade med 4,8 procent till 23,8 miljoner pund, även om omsättningen från den kärnrelaterade flygplatsverksamheten minskade som andel av de totala intäkterna, från 50 till 49 procent.
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Fler orsaker till ökade kostnader
Gatwicks ledning uppger att konflikten med Iran inte är den enda orsaken till de ökade kostnaderna 2026.
Stigande personalkostnader bidrar med fem procent till en ökning av rörelsekostnader, vilka når 318 miljoner pund,
”Situationen i Mellanöstern har fått oss att återigen fokusera på att hantera vår kostnadsbas samtidigt som vi upprätthåller en hög servicenivå. Våra kostnader har dock påverkats av flera makroekonomiska faktorer, däribland löneökningar och högre kostnader för energi och allmännyttiga tjänster”, meddelar flygplatsen i sin rapport.
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Vill tona ner riskerna
I samband med presentationen av resultatet försökte Gatwick tona ned riskerna för brist på flygbränsle till följd av en eventuell stängning av Hormuzsundet.
En undersökning från försäkringsbolaget Allianz i maj visar att den brittiska flygindustrin är den i Europa som är mest ”strukturellt exponerad” för risken för bränslebrist.
Trots att denna oro har ”uppmärksammats stort inom branschen och i media” råder ingen ”omedelbar brist”, hävdar Gatwick-ledningen.
”Trots enstaka inställda flygningar har flygbolagen i stort sett försäkrat kunderna om att verksamheten fortgår enligt plan.”
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”Övervägande positivt”
Schmit beskrev flygplatsens framtidsutsikter som ”övervägande positiva” och pekar på etableringen av sju nya flygbolag, däribland Jet2, Air France, Condor och Eurowings på flygplatsen.
Gatwick uppger att 75 procent av flygningarna avgått i tid det senaste halvåret, i nivå med föregående år.
Andelen passagerare som passerat säkerhetskontrollen på fem minuter eller mindre sjönk från 98,1 till 96,8 procent.
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