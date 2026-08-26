Kraftigt minus: Kriget skrämmer bort flygpassagerarna

4,7 procent färre passagerare

Gatwick rapporterade minskat intresse för resmål med en ”upplevd koppling” till konflikten i Mellanöstern. Där ingår även Cypern, Turkiet, Grekland och Nordafrika.

Flygplatsens totala antal passagerare minskade med 4,7 procent till 19,1 miljoner under halvåret fram till juni, samtidigt som vinsten före skatt sjönk med 18 procent till 137 miljoner pund.

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Koncernens totala intäkter ökade med 4,8 procent till 23,8 miljoner pund, även om omsättningen från den kärnrelaterade flygplatsverksamheten minskade som andel av de totala intäkterna, från 50 till 49 procent.

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Fler orsaker till ökade kostnader

Gatwicks ledning uppger att konflikten med Iran inte är den enda orsaken till de ökade kostnaderna 2026.

Stigande personalkostnader bidrar med fem procent till en ökning av rörelsekostnader, vilka når 318 miljoner pund,

”Situationen i Mellanöstern har fått oss att återigen fokusera på att hantera vår kostnadsbas samtidigt som vi upprätthåller en hög servicenivå. Våra kostnader har dock påverkats av flera makroekonomiska faktorer, däribland löneökningar och högre kostnader för energi och allmännyttiga tjänster”, meddelar flygplatsen i sin rapport.

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Vill tona ner riskerna

I samband med presentationen av resultatet försökte Gatwick tona ned riskerna för brist på flygbränsle till följd av en eventuell stängning av Hormuzsundet.

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En undersökning från försäkringsbolaget Allianz i maj visar att den brittiska flygindustrin är den i Europa som är mest ”strukturellt exponerad” för risken för bränslebrist.

Trots att denna oro har ”uppmärksammats stort inom branschen och i media” råder ingen ”omedelbar brist”, hävdar Gatwick-ledningen.

”Trots enstaka inställda flygningar har flygbolagen i stort sett försäkrat kunderna om att verksamheten fortgår enligt plan.”

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Gatwick ska snart starta sin utbyggnad. Då hoppas man förstås att antalet passagerare ska vända uppåt igen, men ser att återtåget sker stegvis. (Foto: Kirsty Wigglesworth /AP-TT)

”Övervägande positivt”

Schmit beskrev flygplatsens framtidsutsikter som ”övervägande positiva” och pekar på etableringen av sju nya flygbolag, däribland Jet2, Air France, Condor och Eurowings på flygplatsen.

Gatwick uppger att 75 procent av flygningarna avgått i tid det senaste halvåret, i nivå med föregående år.

Andelen passagerare som passerat säkerhetskontrollen på fem minuter eller mindre sjönk från 98,1 till 96,8 procent.

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