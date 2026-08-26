Den finska AI-miljardären Peter Sarlin tar sin försvarssatsning Nest AI till Sverige och utlovar nya jobb.
Finska AI-miljardären tar sitt bolag till Sverige
Nest AI är inriktat på försvarsteknologi och värderas redan nu, enligt uppgift, till 5 miljarder kronor och när bolaget nu planerar en satsning i Sverige och kan det innebära att 50 ingenjörer och forskare behöver rekryteras.
Det förklarar den finske AI-miljardären Peter Sarlin, som är mest känd som grundaren av Silo AI som köptes upp av den amerikanska chipbjässen AMD för motsvarande 7,5 miljarder kronor.
Blev 2,7 miljarder rikare i ett nafs
Det gjorde affären till den största i Europa där och då och Peter Sarlin kunde casha hem 2,7 miljarder kronor.
Han har sedan grundat ett eget family office-bolag för investeringar i europeiska AI-bolag. Därtill prickade han tidigt in Sveriges just nu hetaste AI-bolag: Legora, Lovable och Tandem Health.
Det här skriver Breakit och konstaterar att AI-profilen även grundat stiftelsen Foundation PS och satsat 10 miljoner euro på att stärka AI-forskning i Finland och Europa.
Nokia backar upp AI-bolaget
I fokus står emellertid hans satsning på försvarsbolaget Nest AI, som han grundade sommaren 2025 för att skapa ett AI-baserat, adaptivt operativsystem för moderna stridsfältsoperationer i Europa.
I höstas tog bolaget in 100 miljoner euro från Nokia och det finskstatliga investeringsbolaget Tesi.
Dagens Industri har tidigare uppskattat att värderingen av Nest AI uppgår till mer än 5 miljarder kronor.
”Vi var lönsamma redan i fjol. I år spår vi att omsättningen går från 3,3 till cirka 30 miljoner euro”, säger Peter Sarlin till Breakit.
I Finland uppges företaget i dag ha 230 medarbetare och nu har Sverige hamnat i blickfånget.
Kontor i Stockholm mest troligt
Nest AI har redan flera medarbetare i Stockholm och siktar på att bygga upp ett svenskt team med fler än 50 ingenjörer och forskare under 2027, framgår det.
”Vi etablerar oss via ett eget kontor i Sverige, troligtvis i Stockholm”, säger Peter Sarlin i artikeln.
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