Finska AI-miljardären tar sitt bolag till Sverige

Det förklarar den finske AI-miljardären Peter Sarlin, som är mest känd som grundaren av Silo AI som köptes upp av den amerikanska chipbjässen AMD för motsvarande 7,5 miljarder kronor.

Blev 2,7 miljarder rikare i ett nafs

Det gjorde affären till den största i Europa där och då och Peter Sarlin kunde casha hem 2,7 miljarder kronor.

Han har sedan grundat ett eget family office-bolag för investeringar i europeiska AI-bolag. Därtill prickade han tidigt in Sveriges just nu hetaste AI-bolag: Legora, Lovable och Tandem Health.

Det här skriver Breakit och konstaterar att AI-profilen även grundat stiftelsen Foundation PS och satsat 10 miljoner euro på att stärka AI-forskning i Finland och Europa.