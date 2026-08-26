Svenska iZettle byter ägare om Stripe får köpa PayPal för 500 miljarder

Marknaden prisar in att köparna höjer

PayPal stängde på 62,27 dollar i tisdagens handel på Nasdaq, nästan två dollar över det pris köparna erbjuder. Under juli steg aktien 32,5 procent, enligt Investing.com månadens tredje bästa aktie i S&P 500.

Budet blev känt den 15 juli, när Reuters rapporterade att Stripe och Advent lagt 60,50 dollar per aktie med omkring 50 miljarder dollar i klar bankfinansiering.

Priset motsvarade en premie på 28 procent. Budet som värderar PayPal till 500 miljarder kronor avvisades av styrelsen som för lågt.

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Förhandlingarna avbröts aldrig. Enligt Wall Street Journal kan en affär vara klar inom veckor. Analyshusen har följt efter. Piper Sandler höjde riktkursen till 59 dollar från 42 och Truist till 62 från 59, båda de senaste två veckorna. Cantor ligger på 70 dollar, en bra bit över budet.

Från 90 till 40 procent på nio år

Analyshuset Bernstein uppskattar att PayPals andel av de digitala plånböckerna fallit till omkring 40 procent, från ungefär 90 procent 2017 och 50 procent 2023, enligt Bernsteins genomgång. Apple Pay tar nu cirka 20 procent och Shopifys Shop Pay ligger strax under.

Antalet amerikanska PayPal-användare växer med under en procent i år, till 92,1 miljoner, enligt prognosinstitutet eMarketer.

Apple Pay väntas samma år landa på 90,5 miljoner. Försprånget som en gång var enormt är i praktiken borta.

Stripe byggde sitt bolag i PayPals rygg

Stripe är den utvecklardrivna konkurrent som ätit sig in på PayPals marknad i tio år. I februari värderades bolaget till 159 miljarder dollar i en aktieförsäljning för anställda, en uppgång på 74 procent på ett år.

Det är tre gånger mer än vad Stripe nu erbjuder för PayPal. Under 2025 gick 1 900 miljarder dollar genom plattformen, en ökning med 34 procent.

Kassan har använts offensivt. Stripe köpte ett AI-bolag för 65 miljarder kronor och har slutit en allians med Klarna som gör delbetalningar tillgängliga för Stripes handlare i 25 länder. I november lanserade Klarna sin dollarstablecoin på Stripes blockkedja Tempo.

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Blir Stripe ägare till PayPal äger alltså Klarnas distributionspartner också Klarnas konkurrent PayPal Pay Later. Klarna har flera sådana partner och kopplade i augusti upp sig mot JPMorgan Payments, så beroendet är spritt.

Men maktbalansen förskjuts.

Ny vd skär bort var femte anställd

Vändpunkten kom den 3 februari. Aktien rasade omkring 20 procent efter en svag rapport och en sänkt vinstprognos för 2026.

Tillväxten i PayPals egen kassalösning hade bromsat in till 1 procent, från 6 procent året innan. Samma dag fick Enrique Lores jobbet som vd.

Han tillträdde den 1 mars efter drygt sex år som vd för HP. Då hade han suttit i PayPals styrelse i nästan fem år, sedan juli 2024 som ordförande.

På kvartalssamtalet den 5 maj kom planen. Enligt Bloomberg ska omkring 20 procent av personalen bort under två till tre år, och bolaget ska spara minst 1,5 miljarder dollar om året.

Verksamheten delas i tre delar med var sin chef, kassalösningar under PayPal, konsumenttjänster under Venmo och betaltjänster där Braintree och krypto ingår.

”Vi måste återgå till grunderna. Det innebär bland annat att bli ett teknikbolag igen”, sa Lores.

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Andra kvartalet blev bättre än väntat. Justerad vinst på 1,38 dollar per aktie mot väntade 1,28, intäkter på 8,68 miljarder dollar upp 5 procent och en betalningsvolym som ökade 10 procent till 486 miljarder dollar. Helårsprognosen höjdes till 5,38 dollar per aktie.

Lores stängde inte dörren på resultatsamtalet den 28 juli.

”Om vi ser hävstänger eller en väg som vi tror skapar ett bättre värde för aktieägarna än vår nuvarande strategi skulle vi förstås överväga dem noga”, sa han.

Så landar affären för svenska konsumenter

För svenska konsumenter är PayPal knappen man klickar på i utländska butiker. Stripe är tekniken bakom kassan i tusentals svenska webbutiker. iZettle är kortläsaren i den fysiska.

Hamnar alla tre hos samma ägare samlas en stor del av svensk handels betalled i samma händer, och affären skulle möta hård konkurrensgranskning i både USA och EU.

För den som handlar i dag förändras ingenting. Det som avgörs i höst är vem som äger knappen nästa gång.