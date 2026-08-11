Efter 30 år: Nu är Heathrow inte etta längre

Tills nu, vill säga. Turkiska Istanbul har gått om Heathrow som Europas mest trafikerade flygplats

Istanbul har gått om Heathrow som Europas mest trafikerade flygplats och att säga att man klättrar på väggarna i flygplatsledningen i västra London är ingen överdrift.

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Heathrow har en längre tid varit i tvist med tillsynsmyndigheten när det gäller planer på en tredje landningsbana, men menar nu att argumenten för en utbyggnad ”aldrig varit tydligare” än just nu.

Faktum är att flygplatsledningen är så barnslig att man använder den förlorade förstaplatsen som ett argument.

”Argumenten för en utbyggnad har aldrig varit tydligare, då Heathrow i juli passerades av Istanbuls flygplats som Europas mest trafikerade nav”, skriver flygplatsen tisdag.

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