Sedan 1996 har Heathrow varit Europas mest trafikerade flygplats. Nu har man blivit av med titeln – men är het på att ta tillbaka den.
Efter 30 år: Nu är Heathrow inte etta längre
Heathrow är inte bara Storbritanniens största flygplats, utan har även varit Europas mest trafikerade sedan 1996.
Den tappade tätplatsen tillfälligt under pandemiåren men tog tillbaka titeln 2023 och har sedan dess åter prenumererat på den.
Tills nu, vill säga. Turkiska Istanbul har gått om Heathrow som Europas mest trafikerade flygplats
Istanbul har gått om Heathrow som Europas mest trafikerade flygplats och att säga att man klättrar på väggarna i flygplatsledningen i västra London är ingen överdrift.
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Vill tillbaka på tronen
Heathrow har en längre tid varit i tvist med tillsynsmyndigheten när det gäller planer på en tredje landningsbana, men menar nu att argumenten för en utbyggnad ”aldrig varit tydligare” än just nu.
Faktum är att flygplatsledningen är så barnslig att man använder den förlorade förstaplatsen som ett argument.
”Argumenten för en utbyggnad har aldrig varit tydligare, då Heathrow i juli passerades av Istanbuls flygplats som Europas mest trafikerade nav”, skriver flygplatsen tisdag.
”Krävs för att förbli konkurrenskraftigt”
”Våra planer säkerställer att landet får den infrastruktur som krävs för att förbli konkurrenskraftigt och kommer att generera avgörande ekonomisk tillväxt”, tillägger man.
7,9 miljoner passagerare reste via Heathrow i juli, minus 1,5 procent jämfört med juli 2025, medan Istanbul registrerade 8,15 miljoner passagerare under samma period.
”Siffrorna utgör en varningssignal till regeringen i ett läge där Heathrow söker slutgiltigt godkännande för sina utbyggnadsplaner”, skriver City AM med samma brösttoner som flygplatser själv använder.
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Vill se banan klar 2035
Transportminister Heidi Alexander inledde i juni ett nytt samråd om policyn och redogjorde för de villkor som måste uppfyllas för att projektet ska kunna godkännas.
Tidigare finansminister Rachel Reeves uttryckte tidigare i år en stark beslutsamhet att få arbetet med den tredje landningsbanan påbörjat snart, så att den kan stå klar 2035.
”En utbyggnad av Heathrow bidrar till att säkerställa att Storbritannien behåller Europas ledande nav och fortsätter att dra nytta av den handel, de investeringar och den turism som ökad tillgänglighet medför”, menar flygplatsens vd Thomas Woldbye.
Heathrow har påverkats negativt av kriget med Iran och störningar i flygtrafiken över Mellanöstern.
Antalet passagerare på rutter i regionen sjönk med 20 procent i juli jämfört med motsvarande månad 2025.