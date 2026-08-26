H&M-rivalens rekordregn – grundaren får 36 miljarder i utdelning

Rekordår för Zara-ägaren

Bakom pengaregnet ligger ännu ett rekordår.

Enligt Inditex bokslut för 2025 ökade omsättningen med 3,2 procent till 39,9 miljarder euro. Nettovinsten steg samtidigt 6 procent till rekordhöga 6,2 miljarder euro.

Bruttomarginalen nådde 58,3 procent och bolaget satt vid räkenskapsårets slut på en nettokassa på närmare 11 miljarder euro.

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Det är siffror som är särskilt intressanta i Sverige eftersom Inditex historiskt varit den stora internationella rivalen till H&M (börskurs H&M). Dagens PS har tidigare beskrivit hur Inditex dragit ifrån H&M och varför den svenska aktien riskerar att få det fortsatt tufft.

”Målet har aldrig varit pengar”

Ändå hävdar Ortega att förmögenheten aldrig varit målet.

”Om jag har tjänat så mycket pengar är det för att mitt mål aldrig har varit att tjäna pengar”, har han sagt i en intervju med journalisten Covadonga O’Shea, ett uttalande som åter lyfts fram av både Xataka och Cadena Laser i samband med Ortegas 90-årsdag.

I stället pekar han på tillväxt som själva överlevnadsmekanismen för ett företag. Ett bolag som slutar växa riskerar enligt Ortega att dö.

Färre butiker – mycket högre försäljning

Det syns också i Inditex strategi.

Under de senaste tre åren har försäljningen ökat med 22 procent samtidigt som antalet butiker minskat med 6 procent. Butiksytan har däremot ökat och satsningen på nätet fortsätter.

Inditex räknar med att investera omkring 2,3 miljarder euro under 2026 i bland annat butiker, teknisk integration och digitala plattformar. Försäljningen i fasta valutor ökade dessutom med 9 procent under perioden 1 februari–8 mars.

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Just effektiviteten är en av punkterna där H&M haft svårt att matcha rivalen.

Utdelningarna bygger nästa imperium

Ortega nöjer sig dessutom inte med att plocka ut miljarderna.

Genom Pontegadea har stora delar av tidigare utdelningar investerats i fastigheter, infrastruktur, energi och andra tillgångar.

Dagens PS har tidigare skrivit om hur Zara-miljardären investerat utdelningspengarna i fastigheter – där till och med rivalen H&M funnits bland hyresgästerna.

36 miljarder kronor i utdelning på ett enda år – ett rätt bra facit för en man som inte fokuserat på att bli rik.

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