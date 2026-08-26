Branschveteranens dom: "Northvolt-köparen är en bluff"

”En bluff – går inte att tro annat”

Varken tekniken, kunderna eller finansieringen bakom satsning från Lyten går ihop, menar Hauge.

”Det går inte att tro något annat än att Northvolt-köparen är en bluff”, hävdar Hauge som skrivit ett brev och varnat konkursförvaltaren för Morrow och statliga norska Siva, som äger fabriken i Arendal.

I en 14 sidor lång rapport sågar Hauge det amerikanska företaget, främst för valet av batteriteknik, där bolaget satsar på litium-svavel.

Problemet är att tekniken inte fått något genomslag inom elbilar och batteriparker, de två områden som står för nära 90 procent av den globala batterimarknaden tillsammans.

Lyten har hävdat att man gjort tekniska framsteg som ska öppna dörren till de stora marknaderna, ”men det de har sagt offentligt stämmer dåligt överens med det som går att verifiera”, säger Hauge hos Affärsvärlden.

Hauge påpekar i sin rapport att det heller inte finns några bindande avtal med biltillverkare och inga belägg för att tekniken klarar bilindustrins krav.

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Ingen finansiell transparens

Lyten har heller inte publicerat reviderade finansiella rapporter eller redovisat intäkter och kassa, påpekar Hauge.

Nu har de tagit över Northvolt och kan komplettera med Morrow, vilket förvånar Hauge.

”Hur i hela världen ska de använda all den kapaciteten?”

Dessutom är fabrikerna enligt honom inte byggda för litium-svavel.

Den första offentligt publicerade kunden är Lyten självt, i en intern affär där batterier från Skellefteå ska gå till bolagets batteripark i Polen.

Vägen till lönsam produktion – från dagens låga nivåer – är dessutom flera år lång och krävande, påpekar batteriveteranen.

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Norges statsminister Jonas Gahr Støre på besök i Morrows fabrik för två år sedan. Nu vill Lyten, som köpte Northvolt, ta över konkursboet. (Foto: Heiko Junge/NTB/TT).

Ute efter elen – inte fabriken

Han tror att det är något annat än batterifabriken som lockar Lyten i fallet Morrow – nämligen elen.

Enligt hans källor har Lyten presenterat ett upplägg där delar av den el batterifabriken tilldelats i stället används till en datahall.

”Lyten säger att de måste använda en del av den tilldelade elen till ett datacenter för att kunna finansiera batterifabriken”, säger Hauge hos Affärsvärlden.

Hur kan Lyten då ändå övervägas som köpare av först Northvolt, sedan Morrow?

”Det beror på att folk inte har kompetens om de här små svarta lådorna som vi kallar batterier. Det är ingen som kan det.”

“Jag har sett så jävla många bedrägerier i den här världen. Det finns en särskild plats i helvetet reserverad för batteridirektörer.”

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