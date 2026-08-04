Nu har domstolen gett grönt ljus. Utbyggnaden av Gatwick är klubbad efter att en domstol avvisat ett överklagande.
Klart nu: Satsar 28 miljarder på att bygga ut flygplatsen
Londons flygplats Heathrow är Europas största. Storbritanniens näst största flygplats är Gatwick, 45 kilometer söder om centrala London.
Samtidigt är Gatwick känd för att vara en av världens mest trafikerade flygplatser med endast en aktiv landningsbana.
Det ska det bli ordning på nu. Arbetet med en andra landningsbana på Gatwick kan dra i gång, efter att en domstol avvisat ett överklagande av projektet för utbyggnaden.
Närboende Peter Barclay och miljögruppen Communities Against Gatwck Noise Emissions hade överklagat utbyggnaden, men får nu nobben för andra gången på en månad i domstol.
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Godkändes förra året
Förra året godkände transportministern, Heidi Alexander, Gatwicks planer på en andra landningsbana.
Projektet väntas skapa upp till 14 000 nya jobb och tillföra den brittiska ekonomin en miljard pund årligen, enligt förespråkarna.
Kostnaden för projektet beräknas till 2,2 miljarder pund och innebär att Gatwicks befintliga norra reservbana flyttas tolv meter norrut och att terminalbyggnader utökas, för att säkert kunna hantera reguljär trafik med två landningsbanor, skriver City AM.
Ska kunna lyfta 2030
De första planen ska kunna lyfta från den utbyggda norra banan år 2030. Flygplatsen kommer att härbärgera ytterligare 100 000 flighter per år och få ett antal nya destinationer.
Efter två rättsliga prövningar, där de som överklagat utbyggnaden förlorat, kom nu en snabb process i Court of Appeal, som nekar fortsatt prövningstillstånd för överklagandena.
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”Viktig milstolpe”
”Detta är en viktig milstolpe för Gatwick och lokalsamhället. Utbyggnaden möjliggör investeringar och skapar tusentals nya jobb”, kommenterar transportminister Heidi Alexander i dag.
”Vi stöder en utbyggnad som främjar tillväxt och våra klimatmål. För att driva på en hållbar omställning investerar vi dessutom över 219 miljoner pund i produktion av grönt bränsle, i syfte att minska utsläppen från flyget och säkra flygets framtid”, tillägger hon.
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