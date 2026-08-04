Klart nu: Satsar 28 miljarder på att bygga ut flygplatsen

Det ska det bli ordning på nu. Arbetet med en andra landningsbana på Gatwick kan dra i gång, efter att en domstol avvisat ett överklagande av projektet för utbyggnaden.

Närboende Peter Barclay och miljögruppen Communities Against Gatwck Noise Emissions hade överklagat utbyggnaden, men får nu nobben för andra gången på en månad i domstol.

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Godkändes förra året

Förra året godkände transportministern, Heidi Alexander, Gatwicks planer på en andra landningsbana.

Projektet väntas skapa upp till 14 000 nya jobb och tillföra den brittiska ekonomin en miljard pund årligen, enligt förespråkarna.

Kostnaden för projektet beräknas till 2,2 miljarder pund och innebär att Gatwicks befintliga norra reservbana flyttas tolv meter norrut och att terminalbyggnader utökas, för att säkert kunna hantera reguljär trafik med två landningsbanor, skriver City AM.

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