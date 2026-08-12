Förhoppningen var att SAS skulle börja flyga från Örnsköldsvik i höst. Så blir det inte – trots sponsorer i form av 100 lokala företag.
Här vill 100 lokala företag sponsra flyglinjen
I juni började diskussionerna mellan SAS och Örnsköldsvik. De kom igång sedan mångåriga operatören Populair, tidigare Amapola, konstaterat att det inte längre fanns ekonomiska förutsättningar för trafiken mellan Ö-vik och Arlanda. Trafiken upphörde.
Förhoppningarna ställdes då till SAS som enligt uppgift var berett att sätta ihop en tidtabell inför hösten, med sikte på tio avgångar per vecka och med ett lokalt samarbete som förutsättning.
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”Hann inte få ihop det”
Samarbetet kom men ändå hann man inte knyta ihop säcken i tid.
”Vi hann inte få ihop det”, säger Rodrets vd Pär Lindberg hos ÖA.
Rodret är det kommunala moderbolaget för de fem bolag som sorterar under Ö-viks kommun.
Ett av dem är holdingbolaget ÖTL som samordnar bolagen Örnsköldsviks hamn och logistik samt Örnsköldsvik Airport.
En nybildad förening, Flyglinjens vänner, har arbetat för att flyglinjen ska återupptas, än så länge utan framgång.
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Tror ”stenhårt” på 2027
”Det är mycket som ska stämma för att få ihop en sån här överenskommelse. Nu hann vi inte den här gången, men vi tror stenhårt på att SAS kommer under våren nästa år”, säger Pär Lindberg.
”I pågående dialog med SAS håller vi på att se över möjligheterna för trafik under kommande vår.”
Kärnfrågan i att få SAS intresserat är naturligtvis att flyglinjen ska gå ihop ekonomiskt. Där har Flyglinjens vänner en central roll för finansieringen.
”Vi har uppemot hundra företag som gått in med riskkapital. Det bara måste man bli imponerad av”, säger Pär Lindberg. ”Vi arbetar seriöst med frågan. Uppslutningen är enorm.”