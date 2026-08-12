Här vill 100 lokala företag sponsra flyglinjen

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Förhoppningarna ställdes då till SAS som enligt uppgift var berett att sätta ihop en tidtabell inför hösten, med sikte på tio avgångar per vecka och med ett lokalt samarbete som förutsättning.

Vill rädda flyget med skattepengar – skyller på Nato. Dagens PS

”Hann inte få ihop det”

Samarbetet kom men ändå hann man inte knyta ihop säcken i tid.

”Vi hann inte få ihop det”, säger Rodrets vd Pär Lindberg hos ÖA.

Rodret är det kommunala moderbolaget för de fem bolag som sorterar under Ö-viks kommun.

Ett av dem är holdingbolaget ÖTL som samordnar bolagen Örnsköldsviks hamn och logistik samt Örnsköldsvik Airport.

En nybildad förening, Flyglinjens vänner, har arbetat för att flyglinjen ska återupptas, än så länge utan framgång.

Tufft för försvarsjätten när flyget försvinner. Dagens PS

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