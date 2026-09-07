Kinas överskott mot EU: En miljard euro – per dag

”Ingen hemlighet vad Kina gör”

De europeiska tillverkarna är oroliga för att EU-kommissionen inte till fullo inser hur Europas industrier urholkas i takt med att Kina etablerar sig i leveranskedjorna genom försäljning av komponenter.

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”Kina har inte gjort någon hemlighet av vad de gör. Det står med i deras femårsplan”, säger Alexander Julius, ordförande för Eurometal, hos The Guardian.

”Kina vill inte vara en leverantör av råvaror; de vill leverera färdiga produkter. De vill finnas med i leveranskedjorna för nyckelprodukter eftersom de vet att om de kontrollerar leveranskedjan så äger de hela värdekedjan”, tillägger Julius.

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Agerat mot elbilar och stål

EU har redan vidtagit åtgärder gällande elbilar genom att införa tullar på kinesisk import under 2024. I juni höjde man tullarna på import av utländskt stål.

EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič har sagt att EU:s årliga obalans i handeln med Kina, med ett import- och exportvärde som skiljer sig med 360 miljarder euro, ”inte är hållbar”.

Parterna har kommit överens om att föra samtal under tre månader, fram till oktober, för att försöka avvärja ett handelskrig.

”Man ser hur antalet förlorade jobb växer inom industrin i exempelvis Tyskland. Politiker ser konsekvenserna, men de angriper inte själva viruset som orsakar dem”, säger Julius.

”De förstår inte varför detta sker och frågar inte varför företag antingen flyttar sin verksamhet till Kina eller Indien eller går i konkurs.”

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Hundratusentals jobb försvinner från EU i konkurrensen från Kina. Senaste stora smällen Volkswagens gigantiska nedskärningar som nu presenterats. (Foto: Hendrik Schmidt /AP-TT)

”Förlorar på kort och lång sikt”

”När tillverkningen lämnar Europa förlorar kontinenten inte bara produktion utan även investeringar, kunnande och långsiktig ekonomisk motståndskraft”, förklarade Eurometal inför måndagens protest i Bryssel.

En analys från EU-kommissionen i juni förutspådde att över en miljon jobb kan gå förlorade till följd av höga energikostnader och global konkurrens.

Då ingår exempelvis inte de 100 000 jobb hos Volkswagen tyska biltillverkaren förra veckan bekräftade kommer att försvinna.

Kina har upprepade gånger anklagat Europa för protektionism. Landet hotar med ”bestämda motåtgärder om EU ytterligare riktar in sig på kinesiska företag eller produkter”, förklarade den statliga nyhetsbyrån Xinhua tidigare i år.

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