Gödslar med drönare: "Någon måste vara först"

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Transportstyrelsen har beviljat det operativa flygtillståndet och det formella tillståndet är tilldelat Unius Subtilitas.

Tillståndet gäller att flyga jordbruksdrönaren DJI Agras T50 och transportera det som klass som farligt gods samt släppa material från drönaren.

I det här fallet handlar det i första hand om sådd och om att sprida granulerande gödselmedel, skriver Hushållningssällskapet.

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Hittar fler användningar

”Det här tillståndet är resultatet av ett omfattande arbete och ett starkt samarbete mellan projektets partners”, säger projektledaren Håkan Cajander.

”Nu kan vi testa och utveckla flera användningsområden för drönare inom lantbruket.”

Med drönartekniken är det enligt Hushållningssällskapet Halland möjligt att behandla delar av fält med hög precision utan att köra på fältet och därmed minskar markpackningen.

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