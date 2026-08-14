I ett unikt EU-finansierat projekt får svenska bönder tillstånd att så och gödsla med drönare. ”För oss är det här bara början”, är beskedet.
Gödslar med drönare: "Någon måste vara först"
Det svenska projektet Living Lab West Drone och företaget Unius Subtilitas är först inom EU med ett tillstånd som tillåter lantbrukare att göra insatser via drönare.
Transportstyrelsen har beviljat det operativa flygtillståndet och det formella tillståndet är tilldelat Unius Subtilitas.
Tillståndet gäller att flyga jordbruksdrönaren DJI Agras T50 och transportera det som klass som farligt gods samt släppa material från drönaren.
I det här fallet handlar det i första hand om sådd och om att sprida granulerande gödselmedel, skriver Hushållningssällskapet.
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Hittar fler användningar
”Det här tillståndet är resultatet av ett omfattande arbete och ett starkt samarbete mellan projektets partners”, säger projektledaren Håkan Cajander.
”Nu kan vi testa och utveckla flera användningsområden för drönare inom lantbruket.”
Med drönartekniken är det enligt Hushållningssällskapet Halland möjligt att behandla delar av fält med hög precision utan att köra på fältet och därmed minskar markpackningen.
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”Någon måste vara först”
Däremot är det med nuvarande tillstånd inte tillåtet att sprida flytande gödsel eller växtskyddsmedel. För det krävs nya godkännanden.
”Någon måste vara först och visa att den här typen av verksamhet kan genomföras lagligt och med rätt säkerhetsnivå. För oss är detta bara början”, säger Stefan Stukken från Unius Subtilitas hos Jordbruksaktuellt.
Inom projektet har man redan testat drönaren vid tre tillfällen av sådd. Det har handlat om oljerättika i höstvete, bindsådd av rajgräs i majs och sådd av oljerättika i korn, rågvete och havre.
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Delfinansierat av EU
Att så mellangrödor med drönare har enligt Hushållningssällskapet fördelen att grödan kan etablera sig innan huvudgrödan skördas, samt att man undviker markpackning eftersom ingen maskin behöver köra i fältet.
Det här projektet pågår 2025–2027 och medfinansieras av EU genom den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027.