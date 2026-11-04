Guld: Därför handlar världens centralbanker nu

”Utnyttjar läget för att köpa mer”

”Centralbankerna utnyttjar för närvarande de lägre priserna till att utöka sina guldinköp”, konstaterar John Reade mycket riktigt.

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Han hade kunnat påpeka att framför allt två centralbanker varit mycket aktiva på sistone.

Kinas centralbank är, liksom tidigare, den största köparen och förvärvade mer än 63 ton.

Sedan följer Polen, vars centralbank köpt på sig 40 ton guld. Dessutom har centralbankerna i Kazakstan och Uzbekistan utmärkt sig genom att köpa 14 ton guld vardera.

WGC uppskattar att centralbanker köpt ytterligare 120 ton guld via icke offentliga kanaler.

Centralbanker är inte skyldiga att redovisa sina guldköp och tidigare har exempelvis både Kina och Ryssland köpt guld i stor omfattning utan att offentliggöra köpen.

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Fortsatt stort intresse

Intresset bland centralbankerna för guld är fortsatt stort, vilket inte minst en undersökning WGC publicerade under sommaren visar.

76 centralbanker svarade i undersökningen och 89 procent väntade sig att centralbankerna globalt ska öka sina guldinnehav.

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45 procent uppgav att de själva skulle utöka sina guldinnehav, en rekordhög nivå i denna typ av undersökning, enligt WGC.

Guldpriset styrs numera av oljepriset, påpekar Handelsblatt. Centralbanker är priskänsliga köpare.

”Genomsnittspriset på det guld som köps in övervakas alltid noga”, förklarar WGC:s John Reade. ”Därför tenderar centralbanker att köpa något mer guld när priserna är låga.”

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Inte läge att rulla hatt än, men analytiker menar att världens centralbanker gjort rätt när man utnyttjat dippen för guld och ökat sina reserver. (Foto: Jon Olav Nesvold /NTB-TT)

”Signaleffekten är viktig”

Reade är övertygad om att centralbankernas köp på senare tid bidragit till att stabilisera guldpriset kring 4 000 dollar per uns.

”När en centralbank tillkännager nya guldköp väcker det ofta entusiasm hos andra investerargrupper”, säger han. ”Signaleffekten bör inte underskattas.”

Resten av 2026? Efter en sista räntejustering i USA under 2026 kan guldpriset börja stiga igen, är expertens perspektiv.

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”Om vi ​​blickar framåt mot det kommande året pekar bestående drivkrafter mot en återgång till prisnivåer kring 5 000 dollar per uns”, spekulerar John Reade.

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