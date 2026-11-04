Guldpriset har dippat på sistone. Det har fått flera av världens centralbanker att utnyttja läget och öka sina reserver av guld.
Guld: Därför handlar världens centralbanker nu
Centralbanker har utnyttjat den senaste tidens svagare guldpris för att öka sina reserver av ädelmetallen.
Under det tredje kvartalet 2026 köpte centralbanker 321 ton guld, enligt siffror som tisdag publicerades av branschorganisationen World Gold Council, WGC.
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”Mycket angelägna” om guld
Det innebär att centralbankernas köp ökat med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det ligger även betydligt över femårsgenomsnittet på 227 ton per kvartal.
”Centralbankerna är fortsatt mycket angelägna om att lägga guld till sina valutareserver”, konstaterar John Reade, chefsstrateg för marknadsfrågor hos WGC, hos tyska Handelsblatt.
Tidpunkten är naturligtvis gynnsam. Efter att guldpriset i januari klättrade till en rekordnivå över 5 400 dollar per troy-uns, cirka 31,1 gram, har det därefter varit föremål för en betydande priskorrigering.
Vid nuvarande nivå på cirka 3 900 dollar är guldpriset nästan 28 procent lägre än på sin högsta nivå.
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”Utnyttjar läget för att köpa mer”
”Centralbankerna utnyttjar för närvarande de lägre priserna till att utöka sina guldinköp”, konstaterar John Reade mycket riktigt.
Han hade kunnat påpeka att framför allt två centralbanker varit mycket aktiva på sistone.
Kinas centralbank är, liksom tidigare, den största köparen och förvärvade mer än 63 ton.
Sedan följer Polen, vars centralbank köpt på sig 40 ton guld. Dessutom har centralbankerna i Kazakstan och Uzbekistan utmärkt sig genom att köpa 14 ton guld vardera.
WGC uppskattar att centralbanker köpt ytterligare 120 ton guld via icke offentliga kanaler.
Centralbanker är inte skyldiga att redovisa sina guldköp och tidigare har exempelvis både Kina och Ryssland köpt guld i stor omfattning utan att offentliggöra köpen.
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Fortsatt stort intresse
Intresset bland centralbankerna för guld är fortsatt stort, vilket inte minst en undersökning WGC publicerade under sommaren visar.
76 centralbanker svarade i undersökningen och 89 procent väntade sig att centralbankerna globalt ska öka sina guldinnehav.
45 procent uppgav att de själva skulle utöka sina guldinnehav, en rekordhög nivå i denna typ av undersökning, enligt WGC.
Guldpriset styrs numera av oljepriset, påpekar Handelsblatt. Centralbanker är priskänsliga köpare.
”Genomsnittspriset på det guld som köps in övervakas alltid noga”, förklarar WGC:s John Reade. ”Därför tenderar centralbanker att köpa något mer guld när priserna är låga.”
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”Signaleffekten är viktig”
Reade är övertygad om att centralbankernas köp på senare tid bidragit till att stabilisera guldpriset kring 4 000 dollar per uns.
”När en centralbank tillkännager nya guldköp väcker det ofta entusiasm hos andra investerargrupper”, säger han. ”Signaleffekten bör inte underskattas.”
Resten av 2026? Efter en sista räntejustering i USA under 2026 kan guldpriset börja stiga igen, är expertens perspektiv.
”Om vi blickar framåt mot det kommande året pekar bestående drivkrafter mot en återgång till prisnivåer kring 5 000 dollar per uns”, spekulerar John Reade.
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