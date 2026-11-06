Hedgefonderna blöder efter börsraset – nu får förvaltarna sparken

Enligt den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley minskade hedgefondernas marknadsexponering med omkring 9 procent sedan juni. Över 40 procent av de aktieinriktade fonderna hade oförändrad eller negativ avkastning under årets första tio månader, rapporterar Wall Street Journal.

Den senaste börsoron har förvärrat situationen. På torsdagen raderades omkring 2 500 miljarder dollar i börsvärde från Nasdaq Composite när teknikaktier föll kraftigt.

Teknikfokuserade aktiefonder med långa och korta positioner har fallit mer än 4 procent under dagen, rapporterar Reuters.

Därmed har årets avkastning pressats tillbaka till ungefär noll. I juni låg samma grupp på en uppgång kring 24 procent enligt Goldman Sachs uppskattningar.

Miljardfonder tvingas kapa personal

En av de hårdast drabbade är Lone Pine Capital som förvaltade omkring 19 miljarder dollar i september. Fonden tappade 8,8 procent i oktober och låg därmed på minus 7,5 procent för året.

Samlyn Capital, med omkring 7 miljarder dollar under förvaltning, har valt att koncentrera verksamheten till finansaktier efter en nedgång på cirka 5 procent.

Även Engineers Gate, som förvaltar omkring 4 miljarder dollar, avvecklar större delen av en investeringsstrategi och minskar antalet portföljförvaltare.

Värst tycks det vara för Walleye Capital. Hedgefonden förvaltar omkring 17 miljarder dollar och har beslutat att minska sin interna aktieverksamhet. En betydande del av investeringsteamet får lämna och fonden planerar att återbetala en del av kapitalet till investerarna.

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”Efter vår sämsta månad sedan mars 2020, i ett redan utmanande 2026, har vi granskat alla delar av verksamheten”, skriver bolaget i ett investerarbrev som Reuters tagit del av.