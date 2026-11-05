Därför satsar Saab på AI i Gripen: "Stora skillnaden"

Dagens PS beskrev hur Saab genom flygproven kunnat dokumentera sin förmåga att utveckla, träna och integrera AI för luftstrid i ett operativt stridsflygplan i verklig flygning.

För att lyckas med det måste AI-agenterna kunna lära sig, anpassa sig och samarbeta med piloter och operatörer i olika typer av uppdrag, konstaterade Saab i en kommuniké.

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”Visar vår förmåga”

”Vi har inte bara byggt våra egna AI-agenter, vi har också flugit dem. Detta visar vår förmåga att utveckla AI-agenter som kan integreras i operativa stridsflygplan”, konstaterade Peter Nilsson, chef för Advanced Programs inom Saabs affärsområde Aeronautics.

Hos Breaking Defense utvecklar Saab analysen kring hur AI-agenter kan samarbeta med en pilot i cockpit eller verka från en obemannad flygfarkost.

”AI Fighter Jet Pilot Academy” hos Saab är en nyckelkomponent i det autonoma projektet.

Akademin är utformad för att utveckla agenterna och samtidigt etablera den infrastruktur som krävs för att ”skapa, träna och utvärdera” dem, beskriver Saab.

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