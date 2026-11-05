Saab lanserar AI-agenter för Gripen. En orsak? En timme med AI-agenten genererar data som motsvarar en miljard pilottimmar.
Därför satsar Saab på AI i Gripen: "Stora skillnaden"
Saab (börskurs Saab) har presenterat sina helt egenutvecklade AI-agenter för framtidens luftstrid.
AI-agenterna har testats i Gripen E och självständigt styrt flygplanet i scenarier för luftstrid bortom visuell räckvidd, BVR.
Dagens PS beskrev hur Saab genom flygproven kunnat dokumentera sin förmåga att utveckla, träna och integrera AI för luftstrid i ett operativt stridsflygplan i verklig flygning.
För att lyckas med det måste AI-agenterna kunna lära sig, anpassa sig och samarbeta med piloter och operatörer i olika typer av uppdrag, konstaterade Saab i en kommuniké.
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”Visar vår förmåga”
”Vi har inte bara byggt våra egna AI-agenter, vi har också flugit dem. Detta visar vår förmåga att utveckla AI-agenter som kan integreras i operativa stridsflygplan”, konstaterade Peter Nilsson, chef för Advanced Programs inom Saabs affärsområde Aeronautics.
Hos Breaking Defense utvecklar Saab analysen kring hur AI-agenter kan samarbeta med en pilot i cockpit eller verka från en obemannad flygfarkost.
”AI Fighter Jet Pilot Academy” hos Saab är en nyckelkomponent i det autonoma projektet.
Akademin är utformad för att utveckla agenterna och samtidigt etablera den infrastruktur som krävs för att ”skapa, träna och utvärdera” dem, beskriver Saab.
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”Det egentliga syftet”
”Den svårare frågan är hur vi omvandlar denna framgång, att flyga med agenterna, till en pålitlig förmåga som kan lära sig, förbättras och förbli relevant över tid”, säger Peter Nilsson hos Breaking Defense.
”Det är det egentliga syftet med AI Fighter Pilot Academy.”
Nilsson betonar att den ”strategiska fördelen” med att generera AI-driven data ”i allt högre grad handlar om att minska avståndet mellan erfarenhet, lärande och operativ förmåga i fält”.
”Det är av enormt värde att ha ett mjukvarudrivet stridsflygplan som Gripen, som klarar av denna hastighet i databehandlingen”, tillägger Nilsson.
På längre sikt planerar Saab att använda sin egenutvecklade AI-teknik för att driva utvecklingen av framtida flygprogram framåt.
Breaking Defense har tidigare rapporterat hur Saab utvecklar tre obemannade farkoster – A1, A2, A3 – som ett steg mot att skapa en ny så kallad ”loyal wingman”-drönare.
Samtidigt är företaget, för att skala upp beräkningskapaciteten för AI-agenterna, en av grundarna i det svenska, statligt stödda initiativet Sferical AI.
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”Det här är enormt för Saab”
Peter Nilsson förklarar, med en talande liknelse, att alternativet till Sferical AI vore att ”vända sig till Google eller Amazon och betala för det”, vilket skulle innebära att man ”kanske inte har full kontroll över sin egen data”.
”Att kunna behålla en sådan förmåga inom Sverige är enormt för Saab”, tillägger han om Sferical AI, som formellt invigdes vid en ceremoni i Stockholm förra månaden.
Sferical AI bygger på Nvidias DGX Superpod-arkitektur. Det gör att man kan utveckla stora språkmodeller, LLM, och multimodala modeller som kombinerar språk och bild/syn. Det underlättar kommunikationen mellan AI-agenterna och operatörerna.
När Sferical AI används i en simulerad flygövning som varar i en timme, kan systemet generera data motsvarande en miljard flygtimmar för en mänsklig pilot, berättar Peter Nilsson.
”Den exponentiella kurvan för beräkningskapacitet är verkligen svår att greppa”, konstaterar Nilsson.
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