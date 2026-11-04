Guld rusar efter Trumps valnederlag – dollarn pressas

Detta efter att Demokraterna säkrat kontrollen över både representanthuset och senaten. Det innebär ett betydande bakslag för Donald Trump, som nu får betydligt svårare att driva igenom sin ekonomiska agenda under de återstående två åren av mandatperioden.

Marknaden reagerar tydligt på den politiska osäkerheten när makten nu delas mellan USA:s två partier – dollarn faller och likaså räntan på amerikanska statsobligationer. Det gynnar guld, som handlas i dollar och inte ger någon löpande ränta.

Investerare söker skydd

Enligt Reuters bidrar även efterfrågan på säkra tillgångar till uppgången. Demokraternas seger kan visserligen begränsa Trumps möjligheter att genomföra ny ekonomisk politik, men den politiska osäkerheten kring den amerikanska administrationens fortsatta agerande består.

Ett delat maktinnehav i Washington kan också leda till politiska låsningar kring budgeten och statens upplåning.

Även andra ädelmetaller har påverkats av utvecklingen. Silver, platina och palladium steg också under onsdagens handel, enligt Reuters.

Räntorna nästa stora test

Den politiska utvecklingen är dock inte den enda faktorn som styr ädelmetallmarknaden.

Investerarna riktar nu blickarna mot fredagens amerikanska sysselsättningsrapport, som kan ge nya ledtrådar om Federal Reserves kommande räntebeslut.

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Högre räntor brukar missgynna guld eftersom investerare då får bättre avkastning på räntebärande tillgångar. Om räntorna i stället faller kan den räntefria ädelmetallen bli mer attraktiv.

Enligt Reuters räknar marknaden dessutom med fortsatt osäkerhet kring konflikten mellan USA och Iran, vilket kan bidra till efterfrågan på traditionella tillgångar som guld.

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