Flaskhals i frakten – Kina kan inte skicka sina bilar utomlands

Hög efterfrågan i Europa

Marknaden hade tidigare räknat med fallande priser när ett stort antal nybeställda fartyg skulle börja levereras, men den kraftiga ökningen av kinesisk export har i stället absorberat den nya kapaciteten.

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Efterfrågan växer särskilt snabbt i Europa. Registreringarna av kinesiska SAIC bilar i EU ökade med 19 procent under första halvåret 2026. För BYD mer än fördubblades registreringarna.

Samtidigt ökade Stellantis med 6 procent och Volkswagen med 2,6 procent, medan Renault backade 4,2 procent.

Den kinesiska exportboomen fungerar samtidigt som en ventil för en pressad hemmamarknad. Kinas bilförsäljning föll med mer än 20 procent under årets första sex månader jämfört med samma period 2025, enligt Internationella energiorganet.

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Skickas med containrar

Biltillverkarna föredrar normalt specialiserade biltransportfartyg eftersom fordonen kan köras direkt ombord och av fartyget.

När kapaciteten inte räcker till används i stället containrar. Upp till fyra miljoner kinesiska fordon per år transporteras nu med containrar eller andra alternativa metoder.

I en container kan vanligtvis två till fyra bilar placeras, men metoden är dyrare och innebär större risk för skador.

Trots det har den blivit så vanlig att stora containerrederier som Maersk och MSC börjat erbjuda särskilda transporttjänster direkt till biltillverkare.

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