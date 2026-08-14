Det tillverkas bilar på högvarv i Kina just nu. Det har medfört problem i exporten eftersom det saknas kapacitet att frakta dem alla.
Flaskhals i frakten – Kina kan inte skicka sina bilar utomlands
Kinas biltillverkare producerar så många fordon för export att den globala sjöfarten har svårt att hinna med.
Specialiserade biltransportfartyg är uppbokade flera år framåt och kostnaden för att chartra stora biltransportfartyg har stigit kraftigt.
Från knappt 600 000 exporterade bilar och skåpbilar 2019 kan Kina i år nå upp till 10 miljoner exporterade fordon, enligt Mobility Global.
Dubbelt så höga priser
Den kraftiga ökningen drivs av hård konkurrens mellan fler än 100 kinesiska bilmärken, överproduktion och en svagare efterfrågan på den inhemska marknaden, skriver Wall Street Journal.
Den globala flottan av biltransportfartyg har samtidigt vuxit med omkring 40 procent under de senaste åren. Trots det räcker kapaciteten inte till.
Den genomsnittliga dagskostnaden för att chartra ett stort biltransportfartyg nådde 70 000 dollar i juni, upp från 42 500 dollar vid slutet av förra året, enligt skeppsmäklaren Clarksons.
Bilfraktraterna ligger därmed omkring dubbelt så högt som före pandemin.
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Hög efterfrågan i Europa
Marknaden hade tidigare räknat med fallande priser när ett stort antal nybeställda fartyg skulle börja levereras, men den kraftiga ökningen av kinesisk export har i stället absorberat den nya kapaciteten.
Efterfrågan växer särskilt snabbt i Europa. Registreringarna av kinesiska SAIC bilar i EU ökade med 19 procent under första halvåret 2026. För BYD mer än fördubblades registreringarna.
Samtidigt ökade Stellantis med 6 procent och Volkswagen med 2,6 procent, medan Renault backade 4,2 procent.
Den kinesiska exportboomen fungerar samtidigt som en ventil för en pressad hemmamarknad. Kinas bilförsäljning föll med mer än 20 procent under årets första sex månader jämfört med samma period 2025, enligt Internationella energiorganet.
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Skickas med containrar
Biltillverkarna föredrar normalt specialiserade biltransportfartyg eftersom fordonen kan köras direkt ombord och av fartyget.
När kapaciteten inte räcker till används i stället containrar. Upp till fyra miljoner kinesiska fordon per år transporteras nu med containrar eller andra alternativa metoder.
I en container kan vanligtvis två till fyra bilar placeras, men metoden är dyrare och innebär större risk för skador.
Trots det har den blivit så vanlig att stora containerrederier som Maersk och MSC börjat erbjuda särskilda transporttjänster direkt till biltillverkare.
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