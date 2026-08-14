Börsen dyrast sedan IT-bubblan. Här är aktierna som klarar en börskrasch

Varningarna har duggat tätt i år. Börsnestorn Jeremy Grantham varnar för bubblan i bubblan på den amerikanska börsen, och i juni pekade centralbankernas bank BIS ut en AI-bubbla som ett av de största hoten mot världsekonomin. Att CAPE-talet passerat kritiska nivåer har bara hänt sex gånger sedan 1871.

Att fly börsen är ändå fel slutsats, menar matematikern och portföljförvaltaren Andreas Beck.

”Risken med att stå vid sidlinjen är betydligt högre än att vara investerad i marknaden, även om kurserna faller”, säger han till Focus Money.

De starka uppgångsfaserna efter kursrekyler koncentreras enligt Beck till ett fåtal dagar per år, dagar som den som klivit av med stor sannolikhet missar.

Nio frågor sorterar bolagen

Frågan blir då vilka aktier som platsar i portföljen. Att bara jaga låga värderingar är riskabelt. Ett lågt kurs/bokfört värde beror i regel på svag lönsamhet, skakig balansräkning eller en affärsmodell i motvind.

Här kommer Joseph Piotroski in. Redovisnings- och finansprofessorn, i dag verksam vid Stanford, publicerade år 2000 en modell med nio ja- eller nej-frågor om ett bolags lönsamhet, balansräkning och operativa effektivitet. Varje uppfyllt kriterium ger en poäng. Åtta eller nio poäng signalerar ett fundamentalt mycket starkt bolag, medan låga poäng är en varningsflagga.

Full poäng betyder i praktiken att bolaget under det senaste året lyckats höja marginal och avkastning, minska skuldsättningen och förbättra sin effektivitet, allt på samma gång.

Fakta: Piotroskis nio kriterier Lönsamhet:

1. Positivt kassaflöde

2. Kassaflöde högre än vinsten

3. Positiv avkastning på totalt kapital (ROA)

4. ROA högre än föregående år. Balansräkning:

5. Lägre långfristig skuldsättning än året innan

6. Förbättrad balanslikviditet (current ratio)

7. Förändrat eller minskat antal utestående aktier. Effektivitet:

8. Högre bruttomarginal än året innan

9. Ökad kapitalomsättningshastighet.