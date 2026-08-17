Med kursuppgångar elva dagar i sträck tar svenska Saab över ledningen som världens bästa försvarsaktie. Det här får du inte missa.
Kolla här – Saab är nu världens bästa försvarsaktie
Tysklands försvarsindustri har fram till nu varit racets ledare. Men med elva dagar i rad på plus har Saabs aktie avancerat till förstaplatsen.
Medan Stockholmsbörsen backat åtta handelsdagar i följd har Saab omvänt stigit och den svenska försvarskoncernens aktie är nu upp med 17 procent till 692,70 kronor sedan den 30 juli.
Det här skriver Handelsbankens ekonomikanal EFN och konstaterar att Saab (börskurs) är den aktie som har gått bäst i världen sedan Ryssland invaderade och inledde sitt krig mot Ukraina, räknat i totalavkastning.
Rally på 1 265 procent i Saabs aktie
Sedan den 23 februari 2022 dagen för den fullskaliga ryska invasionen, uppges aktien i Saab ha levererat en totalavkastning på imponerande 1 265 procent.
Med den prestationen går det svenska försvarsbolaget förbi sin tyska konkurrent Rheinmetall vars aktie under samma tid, enligt EFN, gett en totalavkastning på 1 191 procent.
Försvarsanalytiker: Det lyfter aktien
Så här kommenterar Renato Rios, försvarsanalytiker på Inderes, Saabs kursexplosion i artikeln:
”Marknaden börjar förstå att det finns en geopolitisk risk som inte riktigt kommer att försvinna. Vi ser inga tendenser till en snabb deeskalering i Mellanöstern eller i Ukraina. Det är det som är det underliggande som lyfter basen för aktien.”
Med en högre omvärldsrisk ökar intresset för aktien och hela försvarssektorn, och marknadsaktörerna bidrar till att pressa upp aktien och betalar gärna för det, konstaterar han.
Därtill har Saab, enligt analytikern, affärsområden som samtliga är väl positionerade på sina respektive marknader.
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Så högt börsvärde har Saab just nu
Han får medhåll av Thomas Blikstad, försvarsanalytiker på Pareto Securities, som också uttalar sig om Saabs enorma börsframgångar.
Ökade försvarsutgifter i EU, en stark Q2-rapport och orderstock, däribland med Gripen, är några av faktorerna som eldar på aktien, menar han och slår fast att aktiens kursuppgång är ”berättigad”.
Saabs börsvärde uppgår i dag till 376 miljarder kronor och aktien står på plus med 29 procent hittills i år.
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