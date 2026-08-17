Kolla här – Saab är nu världens bästa försvarsaktie

Försvarsanalytiker: Det lyfter aktien

Så här kommenterar Renato Rios, försvarsanalytiker på Inderes, Saabs kursexplosion i artikeln:

”Marknaden börjar förstå att det finns en geopolitisk risk som inte riktigt kommer att försvinna. Vi ser inga tendenser till en snabb deeskalering i Mellanöstern eller i Ukraina. Det är det som är det underliggande som lyfter basen för aktien.”

Med en högre omvärldsrisk ökar intresset för aktien och hela försvarssektorn, och marknadsaktörerna bidrar till att pressa upp aktien och betalar gärna för det, konstaterar han.

Därtill har Saab, enligt analytikern, affärsområden som samtliga är väl positionerade på sina respektive marknader.

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Så högt börsvärde har Saab just nu

Han får medhåll av Thomas Blikstad, försvarsanalytiker på Pareto Securities, som också uttalar sig om Saabs enorma börsframgångar.

Ökade försvarsutgifter i EU, en stark Q2-rapport och orderstock, däribland med Gripen, är några av faktorerna som eldar på aktien, menar han och slår fast att aktiens kursuppgång är ”berättigad”.

Saabs börsvärde uppgår i dag till 376 miljarder kronor och aktien står på plus med 29 procent hittills i år.

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