Stockholmsbörsen har haft 8 dagar på raken av nedgång. Och trots att måndagen öppnade grönt så vände det efter bara några minuter till rött.
Nionde röda börsdagen – ryker 15 år gammalt rekord på Stockholmsbörsen?
Nu är ett trist rekord från 2011 nära att ryka.
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Dag nio av röda siffror
När Stockholmsbörsen stängde på minus den 5 augusti 2011 så markerade det den nionde negativa börsdagen på raken.
En dyster serie som än i dag står sig som det tidsmässigt längsta ihållande börsraset räknat i antalet börsdagar på följd.
I dag, nästan på pricken 11 år senare, kan dock rekordet tangeras och i så fall löpa risken att passeras i morgon 18 augusti.
Stora skillnader i rasen
Det finns dock en stor skillnad mellan börsraset då och nu.
Under de nio raka nedgångsdagarna 25 juli–4 augusti 2011 föll det breda OMXSPI med cirka 14,3 procent.
Den här gången är Stockholmsbörsen bara ned knappt två procent.
Och även i dag måndag är det mycket små börsrörelser nedåt där OMXSPI dansar runt nollan.
Stockholmsbörsen rasade 4 procent
Skulle börsen stänga på rött i dag och även i morgon blir det dock första gången under hela 2000-talet som det sker i Sverige enligt Dagens PS efterforskningar.
En uppgångsdag betyder dock inte att faran på något sätt är över.
Efter att börsen studsade upp marginellt på dag tio 2011 så följde sedan stora börsras över hela Europa där exempelvis Stockholm föll över fyra procent.
Perioden präglades av den europeiska skuldkrisen, oro kring Italien och Spanien samt turbulensen efter den amerikanska skuldkrisen.
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