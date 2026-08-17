Nionde röda börsdagen – ryker 15 år gammalt rekord på Stockholmsbörsen?

Stora skillnader i rasen

Det finns dock en stor skillnad mellan börsraset då och nu.

Under de nio raka nedgångsdagarna 25 juli–4 augusti 2011 föll det breda OMXSPI med cirka 14,3 procent.

Den här gången är Stockholmsbörsen bara ned knappt två procent.

Och även i dag måndag är det mycket små börsrörelser nedåt där OMXSPI dansar runt nollan.

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Stockholmsbörsen rasade 4 procent

Skulle börsen stänga på rött i dag och även i morgon blir det dock första gången under hela 2000-talet som det sker i Sverige enligt Dagens PS efterforskningar.

En uppgångsdag betyder dock inte att faran på något sätt är över.

Efter att börsen studsade upp marginellt på dag tio 2011 så följde sedan stora börsras över hela Europa där exempelvis Stockholm föll över fyra procent.

Perioden präglades av den europeiska skuldkrisen, oro kring Italien och Spanien samt turbulensen efter den amerikanska skuldkrisen.

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