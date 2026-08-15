Kanadas problem: "Storföretagen inte hungriga längre"

De största företagen i Kanada är inte riggade för tillväxt. Det är ett problem för alla, både företag och invånare, menar analytiker.
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Tre av Kanadas viktigaste företag redovisade sina rapporter för andra kvartalet 2026 under den gångna veckan.
Alla tre – Shopify, Suncor och Canadian Natural Resources Limited, CNRL, levererade goda nyheter till aktieägarna.
”Men sammantaget ger de en ögonblicksbild av varför den kanadensiska ekonomin har svårt att växa”, menar Kevin Carmichael i en analys.
Carmichael har under drygt två decennier bevakat ekonomi, näringsliv och finans för bland andra Bloomberg, The Globe and Mail och som chefredaktör för Financial Post.
I dag är han knuten till The Logic som ekonomikrönikör och redaktör.
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Teknik, idéer och nya aktörer
Carmichaels analys utgår från kanadensaren Peter Howitt som förra året var en av de som tog emot svenska Riksbankens pris till Alfred Nobels minne.
Han gjorde det genom att visa hur en sund ekonomi genererar stadig tillväxt genom den dynamik som uppstår när nya idéer, ny teknik och nya aktörer kommer in på marknaden.
Precis som i en trädgård växer då BNP från kvartal till kvartal av skäl som har väldigt lite med trädgårdsmästaren att göra.
Så har det inte varit i Kanada, menar Carmichael. Landets guldproducenter har genererat stor tillväxt, när guldet stigit i pris. Pengar som lagts på återuppbyggnad efter skogsbränder har bidragit till BNP.
Skattesänkningar och lättnader har gett tillfälliga energikickar och liksom långa perioder med låga räntor drivit på tillväxten.
Två decennier – klena resultat
”Vi har i snart två decennier försökt upprätthålla vår levnadsstandard genom den senare typen av tillväxt”, menar Carmichael.
Resultatet har varit klent. Investeringsviljan har varit svag utanför bostadssektorn och nyföretagandet har rasat.
Riskkapitalet har minskat trots upprepade politiska försök att ”frammana den magi som skapade Silicon Valley”.
”En ekonomis samlade benägenhet att innovera påverkas av vilka typer av företag som finns i den och vilka marknader dessa verkar på. Detta är en ofta förbisedd aspekt av Kanadas innovationsproblem”, citerar krönikören en essä av Robert Asselin som varit rådgivare åt tidigare regeringar.
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Jämför med USA och Nvidia
”Se det så här: Landets största börsnoterade företag är Royal Bank of Canada, ett 157 år gammalt finansinstitut. USA:s största börsnoterade företag är Nvidia, ett 33 år gammalt teknikföretag som tillverkar de chip som driver AI”, påpekar Kevin Carmichael.
”Bland de övriga företagen på Toronto-börsens topplista återfinns fyra andra banker med anor som sträcker sig mer än hundra år tillbaka i tiden, samt Shopify, CNRL, det globala investeringsbolaget Brookfield som hämtar 90 procent av sina intäkter från utlandet, rörledningsföretaget Enbridge och Agnico Eagle Mines, vars topplacering kan tillskrivas guldpriset.”
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”Behöver inte satsa för att överleva”
Kevin Carmichael ser hur Kanadas stora företag inte längre anser sig tvingade att satsa för att överleva.
”Incitamentsstrukturerna hos storbankerna, infrastrukturbolagen och de etablerade gruvbolagen ser likadana ut”, skriver The Logics krönikör.
”Kanada lider av en produktivitetskris eftersom landet har för få tillväxtföretag som känner sig tvingade att investera i forskning för att överleva.”
”Vissa kommer att beklaga att vi överhuvudtaget diskuterar industripolitik. Låt dem göra det. Om vi ändå ska lägga fem procent av BNP på försvaret kan vi lika gärna försöka använda pengarna till att uppmuntra fler företag att utforska den tekniska frontlinjen”, föreslår Kevin Carmichael.
”Dagens ledande storföretag klarar inte längre av den uppgiften.”