Kanadas problem: "Storföretagen inte hungriga längre"

”Men sammantaget ger de en ögonblicksbild av varför den kanadensiska ekonomin har svårt att växa”, menar Kevin Carmichael i en analys.

Carmichael har under drygt två decennier bevakat ekonomi, näringsliv och finans för bland andra Bloomberg, The Globe and Mail och som chefredaktör för Financial Post.

I dag är han knuten till The Logic som ekonomikrönikör och redaktör.

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Teknik, idéer och nya aktörer

Carmichaels analys utgår från kanadensaren Peter Howitt som förra året var en av de som tog emot svenska Riksbankens pris till Alfred Nobels minne.

Han gjorde det genom att visa hur en sund ekonomi genererar stadig tillväxt genom den dynamik som uppstår när nya idéer, ny teknik och nya aktörer kommer in på marknaden.

Precis som i en trädgård växer då BNP från kvartal till kvartal av skäl som har väldigt lite med trädgårdsmästaren att göra.

Så har det inte varit i Kanada, menar Carmichael. Landets guldproducenter har genererat stor tillväxt, när guldet stigit i pris. Pengar som lagts på återuppbyggnad efter skogsbränder har bidragit till BNP.

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Skattesänkningar och lättnader har gett tillfälliga energikickar och liksom långa perioder med låga räntor drivit på tillväxten.

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